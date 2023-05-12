Зеленський поговорив телефоном із Сунаком: Подякував за далекобійні ракети Storm Shadow
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Подякував за суттєве посилення наших спроможностей далекобійними ракетами Storm Shadow та за іншу незамінну військову допомогу. Обговорили подальше оборонне співробітництво. Скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами. Зокрема, потребуємо чітких сигналів щодо українського майбутнього з НАТО", - зазначив Зеленський.
Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.
Топ коментарі
+6 Богдан Хмельницький #556703
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+4 Павло ШОвте
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+3 Red_Sky_On
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При том финансовьій дефицит торговли беспокоил Гитлера. Германия практически не имела что поставить взамен. Сталин поставлял все "в долг". То есть практически бесплатно.
Яка концепція?
Повітряні сили поки не підтверджують прибуття ракет Storm Shadow в Україну