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Новини
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Зеленський поговорив телефоном із Сунаком: Подякував за далекобійні ракети Storm Shadow

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Подякував за суттєве посилення наших спроможностей далекобійними ракетами Storm Shadow та за іншу незамінну військову допомогу. Обговорили подальше оборонне співробітництво. Скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами. Зокрема, потребуємо чітких сигналів щодо українського майбутнього з НАТО", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Повітряні сили поки не підтверджують прибуття ракет Storm Shadow в Україну

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.

Автор: 

Велика Британія (5565) Зеленський Володимир (23732) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+6
Оман ще спливе у прозорій водиці. Правдонька, вона така, як паросток, залізо_бетон пробиває...
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12.05.2023 17:06
+4
Знаете почему англичане дали ракеты Storm Shadow Украине? Потому что, англичане помнят, как немецкие фашисты бомбили Лондон и другие города. Потому что англичанам дали почитать, что пишет в чатах ******** русская фашистская мразь
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12.05.2023 17:03
+3
Він хоча-б з Ігнатом погодив.....На сьогодні інформація про прибуття в Україну ракет Storm Shadow офіційно ще не надходила. Джерело:
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12.05.2023 17:03
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Знаете почему англичане дали ракеты Storm Shadow Украине? Потому что, англичане помнят, как немецкие фашисты бомбили Лондон и другие города. Потому что англичанам дали почитать, что пишет в чатах ******** русская фашистская мразь
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12.05.2023 17:03 Відповісти
Він хоча-б з Ігнатом погодив.....На сьогодні інформація про прибуття в Україну ракет Storm Shadow офіційно ще не надходила. Джерело:
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12.05.2023 17:03 Відповісти
Так нещодавно писали що ще нема в нас тих ракет. Права рука незнає що ліва робить.
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12.05.2023 17:04 Відповісти
Гарну новину повин Зе в дзьобі принести. Ну або ермак
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12.05.2023 18:29 Відповісти
В Англии сохранились фото невзорвавшейся бомбьі в королевском дворце. Бомба с кириличной маркировкой. В 1940м году, "Битва за Британию". Сталин давал Гитлеру не только зерно, сталь, руду, алюминий для самолетов. Но и авиабомбьі больших калибров.
При том финансовьій дефицит торговли беспокоил Гитлера. Германия практически не имела что поставить взамен. Сталин поставлял все "в долг". То есть практически бесплатно.
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12.05.2023 17:05 Відповісти
Кацапів вже штормить .
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12.05.2023 17:05 Відповісти
Оман ще спливе у прозорій водиці. Правдонька, вона така, як паросток, залізо_бетон пробиває...
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12.05.2023 17:06 Відповісти
ВСУ начали наносить удары по командным центрам РФ, оружейным складам и скоплениям техники, готовя поле боя для контрнаступления, сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона. По мнению эксперта, такие "формирующие" операции - стандартная практика перед крупным наступлением
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12.05.2023 17:08 Відповісти
Там ще в статті є що це може використовуватись для введення противника в оману
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12.05.2023 18:33 Відповісти
Так Ігнат ще не підтвердив. Пару годин тому на цензорі було. На кого орієнтуємось, на Зелю чи на Ігната?
Яка концепція?
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12.05.2023 17:09 Відповісти
Навряд чи паяц знає, що робиться в Генштабі чи на фронті. Паяц для відосіків, що напишуть то й читає
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12.05.2023 17:34 Відповісти
12.05.23 15:03 2 594



Повітряні сили поки не підтверджують прибуття ракет Storm Shadow в Україну
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12.05.2023 17:10 Відповісти
готовим для русни - сурпрайз
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12.05.2023 17:12 Відповісти
do not worry , it is nothing
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12.05.2023 17:10 Відповісти
Пля,а на что их цеплять?В качестве носителя могут использоваться итальянские реактивные самолеты Tornado, многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon, французские многоцелевые истребители Dassault Mirage 2000 и Dassault Rafale и американские многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35.
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12.05.2023 17:13 Відповісти
теперь и Су24 и Су25
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12.05.2023 17:17 Відповісти
Харм же используем
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12.05.2023 17:18 Відповісти
Чекаю на ранок суботи
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12.05.2023 17:14 Відповісти
В шабат наші не працюють. Чекаємо на неділю...
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12.05.2023 17:18 Відповісти
На субботнем столе должны лежать две халы, покрытые специальной салфеткой
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12.05.2023 17:21 Відповісти
.
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12.05.2023 21:22 Відповісти
 
 