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Новини Війна
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У Мелітополі пролунав сильний вибух. Російські окупанти кажуть, нібито підірвали їхнього "заступника міністра"

мелітополь

Сьогодні, 12 травня, вранці у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух.

Про це повідомляли мер міста Іван Федоров, а також пабліки окупантів та російських пропагандистів, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.

"Сильний одиночний вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста. Де саме вранці невдало курять окупанти, з'ясовуємо", – написав Федоров о 06:50.

Пізніше, близько 16:00, підконтрольні Кремлю російські ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет РФ повідомили, що нібито під час вибуху закладеного в сміттєву урну саморобного вибухового пристрою постраждав один із "чиновників" окупаційної адміністрації – "виконувач обов'язків заступника міністра будівництва, архітектури та ЖКГ".

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Його госпіталізовано з "мінно-вибуховими травмами".

У СК РФ кажуть, що пристрій нібито було закладено у сміттєвій урні, розташованій біля під'їзду багатоквартирного будинку, він нібито був приведений в дію, коли потерпілий виходив з під'їзду.

Водночас уранці канали російських пропагандистів, які підтримують агресію РФ, а також канал окупаційної адміністрації Мелітополя повідомляли, що під час вибуху було пошкоджено автомобілі, але ніхто не постраждав.

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вибух (4441) Мелітополь (770)


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12.05.2023 17:19 Відповісти
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12.05.2023 17:33 Відповісти
мер без мерії але з орденом від вави...з поглядом наркоши
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12.05.2023 17:39 Відповісти
Сміття підірвали сміттям...
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12.05.2023 17:39 Відповісти
Хоть би здох ...😂😂😂
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12.05.2023 17:51 Відповісти
Министр Мелитопольской области ? ню ню
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12.05.2023 18:06 Відповісти
Вєсть об етом прогрємєла на всю округу.
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12.05.2023 18:07 Відповісти
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12.05.2023 18:39 Відповісти
опять мокши бомбу ковыряли!!!
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12.05.2023 19:45 Відповісти
 
 