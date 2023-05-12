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Новини Допомога Україні
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Бельгія використає податки із заморожених активів РФ для допомоги Україні

бельгія

101 мільйон доларів, які Бельгія отримала як податки від заморожених активів РФ, підуть на допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian. 

Зазначається, що половина сума буде використана для постачання військових товарів, таких як бронетехніка, зброя й боєприпаси.

Інша ж половина піде на гуманітарну підтримку, майбутню реконструкцію України й посилення дипломатичної присутності Бельгії в країні.

Також читайте: Союзники надають Україні значну допомогу, але треба показати, що саме Росія заплатить за відбудову України, - міністерка фінансів Швеції

Нагадаємо, як повідомляла представниця Єврокомісії Віганд, Євросоюз заморозив активи РФ, проте він не може їх просто конфіскувати, для цього потрібне юридичне обґрунтування.

Бельгія (409) допомога і підтримка (1158) заморожені активи (554)


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краще одразу в патрони вкладайте...колись ви славились зброярами...
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12.05.2023 17:36 Відповісти
Ага, с 2014 патронный завод ни кто не мог построить, а Бельгия значит должна во что-то там вкладать.
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12.05.2023 18:06 Відповісти
та нэ вкладайтэ...просто готовтесь видсмоктуваты у жыдоугрофиннобурятив самотужкы..
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12.05.2023 21:32 Відповісти
 
 