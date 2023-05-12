Бельгія використає податки із заморожених активів РФ для допомоги Україні

101 мільйон доларів, які Бельгія отримала як податки від заморожених активів РФ, підуть на допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Зазначається, що половина сума буде використана для постачання військових товарів, таких як бронетехніка, зброя й боєприпаси.

Інша ж половина піде на гуманітарну підтримку, майбутню реконструкцію України й посилення дипломатичної присутності Бельгії в країні.

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Нагадаємо, як повідомляла представниця Єврокомісії Віганд, Євросоюз заморозив активи РФ, проте він не може їх просто конфіскувати, для цього потрібне юридичне обґрунтування.