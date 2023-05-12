Зеленський наклав нові санкції на осіб, причетних до впливу РФ на "Запоріжсталь"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій проти 41 особи, що допомагали Росії контролювати завод "Запоріжсталь".

Про це президент написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Перший санкційний пакет - щодо "Запоріжсталі". Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу - 13 фізичних та 28 юридичних, - за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці", - пише Зеленський.

Зеленський додав, що вже запущена процедура конфіскації російської частки, тепер "Запоріжсталь" працюватиме для України та українців.

"Запоріжсталь" є одним з найбільших металургійних підприємств у Європі. Щороку в чотирьох доменних печах комбінат виплавляє 2,6 млн тонн чавуну для виробництва сталі.

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