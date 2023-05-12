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Зеленський наклав нові санкції на осіб, причетних до впливу РФ на "Запоріжсталь"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій проти 41 особи, що допомагали Росії контролювати завод "Запоріжсталь".

Про це президент написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Перший санкційний пакет - щодо "Запоріжсталі". Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу - 13 фізичних та 28 юридичних, - за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці", - пише Зеленський.

Зеленський додав, що вже запущена процедура конфіскації російської частки, тепер "Запоріжсталь" працюватиме для України та українців.

"Запоріжсталь" є одним з найбільших металургійних підприємств у Європі. Щороку в чотирьох доменних печах комбінат виплавляє 2,6 млн тонн чавуну для виробництва сталі.

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Запоріжсталь (54) Зеленський Володимир (23732) санкції (11794)


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Топ коментарі
+8
Чому Баканов у спортзалі, а Червінський- у сізо ????????
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12.05.2023 17:47
+5
Спочатку прочитав- Зеленський наклав на себе...)
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12.05.2023 18:37
+4
Занадто довгий заголовок. Можна було просто - зеленський наклав!
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12.05.2023 19:06
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Чому Баканов у спортзалі, а Червінський- у сізо ????????
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12.05.2023 17:47 Відповісти
на другій рік наклав...
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12.05.2023 17:49 Відповісти
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12.05.2023 17:57 Відповісти
то он вместо компаса для укромоссада....считай помиловал...
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12.05.2023 17:52 Відповісти
щас бене передаст
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12.05.2023 18:16 Відповісти
Спочатку прочитав- Зеленський наклав на себе...)
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12.05.2023 18:37 Відповісти
Тобто на Ахметова ?
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12.05.2023 18:44 Відповісти
А шлюхрич, бойко, льовочкін, суркіси - що знову не на часі накладати на своїх бізнес партнерів санкці?
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12.05.2023 18:49 Відповісти
В свое время приватизация 93% акций комбината обошлась новым собственникам примерно в $70 млн., в то время как контрольный пакет акций завода оценивали в $1-1,2 млрд.

Вот какого президента надо посадить в тюрьму?
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12.05.2023 19:03 Відповісти
Чимось схоже як СН дозволили приватизацію "Більшовика"...за копійки...жесть...
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12.05.2023 19:44 Відповісти
Приватизація за сім хвилин. Як Хмельницький та Черновецький "розіграли" "Більшовик"
https://www.epravda.com.ua/publications/2021/10/27/679131/
Вам буде цикаво узнать , що акули бізнесу , КОТРИХ НИ ОДНА ВЛАДА НЕ ЗУПИНИЛА , СДЕЛАЛИ фонд Майна , яким керував ВИПУСКНИК ТРУСКАВЦЯ
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12.05.2023 20:06 Відповісти
Занадто довгий заголовок. Можна було просто - зеленський наклав!
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12.05.2023 19:06 Відповісти
А от зрадника щура Бугуслаєва тихенько обміняють...і потім за'являть про великий "здобуток"...ну-ну...
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12.05.2023 19:43 Відповісти
Нехай обміняють , тількі спочатку язика відріжуть , щоб мовчав 🤣🤣
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12.05.2023 20:08 Відповісти
 
 