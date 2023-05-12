Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, - міністр закордонних справ Ауреску

Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. Війна має завершитися перемогою України та стратегічною поразкою Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Capital.

"Я ще раз заявляю про тверду підтримку з боку Румунії. Ми готові до збільшення та розширення, наскільки це необхідно, допомоги Україні, щоб Київ міг виграти цю війну та завдати стратегічної поразки Росії", - зазначив Ауреску.

Він додав, що вже цього року потрібно розпочати переговори про вступ України до ЄС і привітав поступ України в євроінтеграції.

Ауреску також наголосив на тому, що вважає Спеціальний трибунал над Росією вельми важливим та закликав якнайшвидше розробити необхідну юридичну базу, щоб той міг почати роботу.

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Раніше повідомлялося, що Україна, Молдова та Румунія домовилися спільно протистояти російській пропаганді та дезінформації.