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Новини Підтримка Україні
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Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, - міністр закордонних справ Ауреску

румунія

Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. Війна має завершитися перемогою України та стратегічною поразкою Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Capital.

"Я ще раз заявляю про тверду підтримку з боку Румунії. Ми готові до збільшення та розширення, наскільки це необхідно, допомоги Україні, щоб Київ міг виграти цю війну та завдати стратегічної поразки Росії", - зазначив Ауреску.

Він додав, що вже цього року потрібно розпочати переговори про вступ України до ЄС і привітав поступ України в євроінтеграції. 

Ауреску також наголосив на тому, що вважає Спеціальний трибунал над Росією вельми важливим та закликав якнайшвидше розробити необхідну юридичну базу, щоб той міг почати роботу. 

Читайте: У ЄС має бути спільний підхід до питання продовольчого імпорту з України - заява Єврокомісії

Раніше повідомлялося, що Україна, Молдова та Румунія домовилися спільно протистояти російській пропаганді та дезінформації.

Румунія (1158) допомога і підтримка (1158)


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Топ коментарі
+9
Трояска Романія маре👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Хай живе Румунія !!
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12.05.2023 18:14
+8
Дякуємо, друзі.
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12.05.2023 18:30
+3
свиноцабаки - когда вы признаете что вы проиграли...?\понятно что вы в своих мозгах это давно поняли...\
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12.05.2023 18:22
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Трояска Романія маре👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Хай живе Румунія !!
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12.05.2023 18:14 Відповісти
свиноцабаки - когда вы признаете что вы проиграли...?\понятно что вы в своих мозгах это давно поняли...\
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12.05.2023 18:22 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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12.05.2023 18:30 Відповісти
ВІйськово, так -вклоняємося за допомогу. А економично -будемо блокувати імпорт українського продовольства стільки, стільки треба.
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12.05.2023 18:39 Відповісти
Moldova не блокирует, и насколько знаю и Румынское правительство не пртив преференций по зерну для Украины. Другой вопрос Румыния в ЕС и подчиняетсярешения Брюсельских чиновников
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12.05.2023 19:50 Відповісти
Серега не бузи у меня дальний родственик работает в Румынии на заводе по производсту вооружений - они уже как полгода в 2 смены рабоают, могли бы и в 3 но те кто первичное сырье поставляет не успевают, догадайся для кого производят
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12.05.2023 19:53 Відповісти
Перечитай еще раз мой коммент) Я же четко написал, за оружие спасибо. А пирожки все равно отдельно будем разбираться
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13.05.2023 01:39 Відповісти
Серега, внимательно почитай и мой коммент, у нас (в Молдавии) скрытая вата ноет за зерно и науськивает фермеров на протесты - чтобы блоканули украинское зерно - Правительство -ОТКАЗАЛО им. Через Молдову зеленый свет продукции Украины. Теперь за Румынию, та же байда - скрытые любители параши (их там днем с огнем не сыщешь, но есть !) и зерновая мафия пытались давить на ихнее Правительство, на что был ответ: Румыния в ЕС и подчиняется общим решениям и на сегодняшний момент, информацией которой владею - нет запрета или препятствий для украинского зерна в Румынии:

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/reuters-cereale-romanesti-cereale-ucrainene-si-un-singur-port-constanta-nu-poti-trece-un-elefant-prin-gaura-cheii-2336119

до сих пор идет транзит. В будущем могут быть проблемы т.к. на 2023 у румын намечается рост зерновых для экспорта. но давай доживем
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13.05.2023 08:35 Відповісти
и вишенка на торте, баблос не с Украины идет.. т.е. это производство не оплачивается за счет Украины
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12.05.2023 19:56 Відповісти
Вот кстати да, оно оплачивается "сцыкуном из Белого Дома", как его здесь называют некоторые врожденные кретины.
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12.05.2023 23:36 Відповісти
Mulțumesc Fraților!!! Muniții, dați cât mai mult muniții și armament Ucrainenilor. Preferenții economice ca să exporte grâu prin Moldova și România!!!
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12.05.2023 19:49 Відповісти
Спасибо братьям румынам!
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12.05.2023 21:38 Відповісти
 
 