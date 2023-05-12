"Запасного плану немає": в ООН не знають, що робити, якщо Росія вийде із зернової угоди

Організація Об’єднаних Націй заявляє, що не має запасного плану, якщо Росія вийде з угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно на міжнародні ринки та допомогла спростити експорт зерна та добрив Москви.

Про це заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

"Немає плану Б для Чорного моря, - сказав речник ООН Стефан Дюжаррік у відповідь на запитання про те, що станеться, якщо Росія виконає погрози вийти з угоди 18 травня. - Є Чорне море. Ми не можемо пересунути море. Ми не можемо перемістити Босфор".

Голос Америки зазначає, що Росія намагається обґрунтувати свій вихід із зернової ініціативи тим, що угода дає "односторонню вигоду" лише Україні.

Однак посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила журналістам у четвер: "Росія експортує просто чудово. Вона експортує зерно та добрива на тому ж рівні, якщо не вище, ніж до повномасштабного вторгнення".

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"Погрози Росії стосуються грошей і влади. Чим більше Росія перешкоджає експорту України, тим вищі ціни, і оскільки російський експорт розвивається добре, вони отримують більше прибутків", - сказала вона.

Росія сповільнила експорт українського зерна в рамках угоди, загальмувавши обов’язкову перевірку суден.

Дані Стамбульського спільного координаційного центру, який здійснює нагляд за інспекціями, показують, що кількість інспекцій суден, які прямують до України та виходять з країни, суттєво зменшилась з найвищого показника в жовтні (4,4 інспекції на вхід на день і 6,3 на вихід) до 1,4 на вхід і 1,5 на вихід на день в травні.

"Росіяни традиційно грають із процедурами Чорноморської зернової ініціативи", — сказав посол Джим О’Брайен, який очолює Управління координації санкцій Державного департаменту США. - Вони не дозволяють суднам реєструватись, а потім не перевіряють їх".

11 травня у Стамбулі відбулася нарада на рівні заступників міністрів оборони Туреччини, Росії та України, а також представників ООН, на якій обговорювалося питання продовження Чорноморської зернової ініціативи. Міністерство оборони Туреччини повідомило лише факт проведення наради, але нічого не сказало про його результати. 22 липня 2022 року у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша було підписано угоду про безпечне транспортування зерна з портів України. Підписи під документом поставили представники України, ООН та Туреччини. Росія уклала з Туреччиною та ООН власну аналогічну угоду.