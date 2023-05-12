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"Запасного плану немає": в ООН не знають, що робити, якщо Росія вийде із зернової угоди

томас-грінфілд,лінда

Організація Об’єднаних Націй заявляє, що не має запасного плану, якщо Росія вийде з угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно на міжнародні ринки та допомогла спростити експорт зерна та добрив Москви.

Про це заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

"Немає плану Б для Чорного моря, - сказав речник ООН Стефан Дюжаррік у відповідь на запитання про те, що станеться, якщо Росія виконає погрози вийти з угоди 18 травня. - Є Чорне море. Ми не можемо пересунути море. Ми не можемо перемістити Босфор".

Голос Америки зазначає, що Росія намагається обґрунтувати свій вихід із зернової ініціативи тим, що угода дає "односторонню вигоду" лише Україні.

Однак посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила журналістам у четвер: "Росія експортує просто чудово. Вона експортує зерно та добрива на тому ж рівні, якщо не вище, ніж до повномасштабного вторгнення".

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"Погрози Росії стосуються грошей і влади. Чим більше Росія перешкоджає експорту України, тим вищі ціни, і оскільки російський експорт розвивається добре, вони отримують більше прибутків", - сказала вона.

Росія сповільнила експорт українського зерна в рамках угоди, загальмувавши обов’язкову перевірку суден.

Дані Стамбульського спільного координаційного центру, який здійснює нагляд за інспекціями, показують, що кількість інспекцій суден, які прямують до України та виходять з країни, суттєво зменшилась з найвищого показника в жовтні (4,4 інспекції на вхід на день і 6,3 на вихід) до 1,4 на вхід і 1,5 на вихід на день в травні.

"Росіяни традиційно грають із процедурами Чорноморської зернової ініціативи", — сказав посол Джим О’Брайен, який очолює Управління координації санкцій Державного департаменту США. - Вони не дозволяють суднам реєструватись, а потім не перевіряють їх".

11 травня у Стамбулі відбулася нарада на рівні заступників міністрів оборони Туреччини, Росії та України, а також представників ООН, на якій обговорювалося питання продовження Чорноморської зернової ініціативи. Міністерство оборони Туреччини повідомило лише факт проведення наради, але нічого не сказало про його результати. 22 липня 2022 року у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша було підписано угоду про безпечне транспортування зерна з портів України. Підписи під документом поставили представники України, ООН та Туреччини. Росія уклала з Туреччиною та ООН власну аналогічну угоду.

Автор: 

зерно (3118) ООН (3342)


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Топ коментарі
+20
******* зґвалтував Вашу жінку, вибив вам зуби, а Ви тримаєте в руках гевер і не знаєте що з ********* робити...
Кур-р-рва...
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12.05.2023 18:22
+19
Це свідчить про те що ООН є просто лайНОО...
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12.05.2023 18:17
+17
Как что делать? Африканским и арабским странам которые кушают наш хлебушек и одновременно поддерживают Расею можно будет сосать. Точнее придётся сосать.
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12.05.2023 18:21
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Ви взагалі не знаєте, що робити
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12.05.2023 18:16 Відповісти
******* зґвалтував Вашу жінку, вибив вам зуби, а Ви тримаєте в руках гевер і не знаєте що з ********* робити...
Кур-р-рва...
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12.05.2023 18:22 Відповісти
Ні, всі добре знають що робити. Треба дати кацапам ********. А вони тупо імпотенти, вони їх з ООН виперти не можуть. Ця організація має бути переформатована, або взагалі ліквідована. Вона не виконує своїх прямих фукцій.
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12.05.2023 18:30 Відповісти
то ти луку мудіщева позвав для плану б? куйтиереш ти пласкостопий
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12.05.2023 18:17 Відповісти
Це свідчить про те що ООН є просто лайНОО...
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12.05.2023 18:17 Відповісти
накласти санкції на касапів. А ще краще: ввести моротворчий шостий флот в Чорне море.
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12.05.2023 18:19 Відповісти
Есмінець НАТО до Одеси .
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12.05.2023 18:20 Відповісти
Я не пойму, **** спрашивать у ************ какоето разрешение? Зачем? ну пусть потопят какойнить танкер ради прикола, хоть поржем. И ваще. А вы в курсе про транзит кацапми: нефти, газа, ****, АМИАКА, ****. амиака *****. амика епта. через наши трубопроводы. А "активисты" потом ходят цепляются к молодчикам каоторые слушают лепса и моргенчлена. выймите, *****, уже бревно из глаза...
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12.05.2023 18:23 Відповісти
Аміачні ті добрива Стірол не виробляє, так вони просто з рф ганяють на порт Південний (чи Южний, хрін їх маму вже знає) аміак, а потім по всьму світу..то може зерновою угодою прикривали аміачну аферу?
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12.05.2023 18:34 Відповісти
У нас война. Что это за договорняки с оккупантом? какая нахер торговля? Пусть этот орбан зимой *** пососет возле холодной батареи, может прозреет, скотина. Для меня лично не понятно. Не представляю, что бы Гитлер со сралином договорялись как лучше в архипелаг-гулаге и освенциме кормиты своих доходяг)))
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12.05.2023 18:39 Відповісти
Разве амиакопровод разблокирован? Я шота пропустил?
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12.05.2023 19:40 Відповісти
А фіг їх знає, начебто ні. Але через той аміак постійно вспливають питання..транспортували ж через нас його й відгружали у Южному
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12.05.2023 22:42 Відповісти
И извинете, конечто за оффтоп, но бомбануло: идет такой бык, призывного возраста, здоровый лоб, внимание, по Львову. Не в Константиновке он ишел, а по Львову, ухилянт наверное, гидрокостюма токо не хватает. И тут он услышал: "Я уеду жить в Лондон". И тут он решил хайпануть. Такая здоровая дитина и всего лишь журналист. А под Бахмут сгонять, не?
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12.05.2023 18:40 Відповісти
Не для того мати квіточку ростила
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12.05.2023 18:47 Відповісти
А що, гарна, ліберально-демократична ідея.
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12.05.2023 18:24 Відповісти
Молодці!
Поздоровте себе!
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12.05.2023 18:21 Відповісти
Как что делать? Африканским и арабским странам которые кушают наш хлебушек и одновременно поддерживают Расею можно будет сосать. Точнее придётся сосать.
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12.05.2023 18:21 Відповісти
Турція - країна НАТО. Це - її проблеми.
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12.05.2023 18:22 Відповісти
план Б - знищити росію
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12.05.2023 18:23 Відповісти
Більш нікчемної контори я навіть і не знаю.
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12.05.2023 18:25 Відповісти
затягнути булки, закатати губу та жити на зарплату
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12.05.2023 18:25 Відповісти
А "зернопровод" від західних кордонів України до середземноморських портів Євросоюзу - "слабо"?
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12.05.2023 18:27 Відповісти
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12.05.2023 18:28 Відповісти
"Однак посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила журналістам у четвер: "Росія експортує просто чудово. Вона експортує зерно та добрива на тому ж рівні, якщо не вище, ніж до повномасштабного вторгнення"
----------------------
Круто....
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12.05.2023 18:30 Відповісти
Так до Чорного моря мають вихід і європейські країни-туди поїздом а далі морем
А кацапи ідуть зі своїм ''зерновим дозволом'' за своїм крейсером! Вигоду вони ще якусь хочуть , падли кацапські!
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12.05.2023 18:32 Відповісти
Нищити кацапські ВМС у Чорному морі.

Просто дайте нам все необхідне і ми все це зробимо. А після цього вже НІХТО і НІЩО не заважатиме мирній навігації у чорноморському басейні. І ООН не треба буде вигадувати запасні плани...
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12.05.2023 18:32 Відповісти
Як це немає? Втопити основні касапські одиниці чорноморського флоту, решту загнати по бухтам, щоб вони навіть й не дихали в нашу сторону - цілком реально.
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12.05.2023 18:34 Відповісти
Я знаю, візьміть мене до гОндОН - рашка накуй
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12.05.2023 18:38 Відповісти
Так вроде ж бриты "план в" недавно передали? Крылатый такой.
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12.05.2023 18:38 Відповісти
Всі разом,дружно,за для інтересів людства-скрутили московії шию й викинули її зловонну сутність на смітник історії! Всілякі інсинуації навколо "планів громаддя"-злочинне лукавство й лицемірство!
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12.05.2023 18:43 Відповісти
Ця зернова угода не має ніякого відношення до гуманітарної місії, єдина її ціль затягти Україну хоч у якісь переговори, та змусити взяти на себе зобов'язання.
Коли комусь потрібне наше зерно, хай приїджають і беруть скільки їм потрібно, як вони це зроблять це проблеми викдючно ООН, а не України.
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12.05.2023 18:45 Відповісти
Роздавати в деяких країнах презервативи, хоча наразі це вже запізно... Навіщо плодитись, якщо навіть прогодувати себе не здатні?
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12.05.2023 18:49 Відповісти
Нікчеми жалюгідні. Майте совість, саморозпустіться на фіг. У Ліги Націй хоча б яйця були. Стидоба на вас дивитися.
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12.05.2023 18:55 Відповісти
Потопити флот рашистів
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12.05.2023 18:56 Відповісти
ООН це лайно нікому непотрібне
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12.05.2023 19:00 Відповісти
Фригідна організація. Зборище імпотентних дармоїдів.
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12.05.2023 19:00 Відповісти
Та що робити , - возити зерно й далі . І пох на паРашу . Вона що , буде топити зерновози .? Не буде .. Кацапи і самі все розуміють , про що й пишуть в соцмережах ......-- все прекрасно понимают, что топить суда российский флот не будет, так как это будет означать начало морской неограниченной войны, которая закончится очень быстро - просто утопят оставшийся Черноморский флот и суда, выходящие из российских портов. Неограниченная так неограниченная, всё как вы просили.

Но подпись России под «сделкой» все равно остается нужна. Причина в том, что без такого договора страховые компании не будут страховать вывоз украинского зерна или, точнее, повысят ставки до неприлично высоких значений. Что, конечно, скажется на его цене. Поэтому «сделка» нужна исключительно для этой цели, и только поэтому у Кремля остается минимальный зазор, чтобы немножечко, но шантажировать «партнеров».))
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12.05.2023 19:00 Відповісти
Оголосити росії, що кораблі які перешкоджають експорту зерна будуть потоплені та й годі...
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12.05.2023 19:07 Відповісти
утопить весь черноморский флот, путь рыбок на дне проверяют...storm shadow в помощь
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12.05.2023 19:12 Відповісти
Чи то в оон дурня клеють, чи насправді--дебіли?
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12.05.2023 19:27 Відповісти
на то они и оон шоб дурня клеить
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12.05.2023 19:31 Відповісти
шо вы мне здесь парите ,был уже случай выхода Немытой и Турция и ООН решили продолжить без нее ,росия тогда вернулась
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12.05.2023 19:30 Відповісти
.не надо изобретать..Просите конвоирование 5 или 6 Флота США
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12.05.2023 19:37 Відповісти
они предпочитают упрашивать террористов... На мой взгляд, конвой-- самое логичное решение
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12.05.2023 20:17 Відповісти
А ось, ни чого не робити! Як що хочь одне судно буде затримане, атаковане чи підірветься на міні, очистит Чорне море від усіх зайвехросомних свинопсів, назавжди!
Нехай у гумової сраки, хромосома болить...
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12.05.2023 19:47 Відповісти
"Запасного плана нет": в ООН не знают, что делать, если Россия выйдет из зернового соглашения Источник:
====================
Бесполезные вещи выкидываются, бесполезные организации ликвидируются.
САМОРАСПУСТИТЕСЬ.
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12.05.2023 19:51 Відповісти
что делать? А что тут делать? - топить любые корабли ,которые выходят из портов россии. - Это же естественно. Ну , просто, - топить все суда , выходящме из портов росисии, до тех пор, пока они не поймут, что заходить в порта россии смертельно опасно
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12.05.2023 19:54 Відповісти
є тереторіальні води Румунії,Болгарії а там Босфор Дарданели і впірьод.в чому проблема ?
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12.05.2023 19:56 Відповісти
Нах.й то оон, повністю імпотентна організація!!!!!!!
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12.05.2023 21:11 Відповісти
все просто. йдуть гуманітарні конвої під стягом ООН. і хай рфія спробує завдати їм шкоди
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12.05.2023 21:23 Відповісти
Давно пора разогнать эту бодягу - Россия ведёт захватническую войну 8 лет,
и 8 лет заседает в Совете безопасности.
А не пошли бы они НАХХ ???
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12.05.2023 21:27 Відповісти
Після цих зернових договорняків , раптом перестали кацапські човни тонути. Савпадєніє?
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12.05.2023 22:03 Відповісти
Что делать, что делать???
Да помогите ***** завершить его план, коль всё, "идёт по плану"! Заасфальтируйте выгребную яму-404! Ведь у ***** именно такой план, не зря же оно взяло позывайло "путь in", по примеру "лень in", или тот же "срал in". Много же войн, ведь прекратятся...
PS: В конце концов сделайте Организацию Объединённых Наций, а не организацию озабоченных наций! Такое впечатления, что вы зарабатываете на крови!!!
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12.05.2023 22:08 Відповісти
Як завжди -ждуть в турції дату виборів і види на "урожай".
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12.05.2023 22:08 Відповісти
ООН уже давно не знає що робити
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12.05.2023 23:12 Відповісти
Только ракеты воздух-земл
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12.05.2023 23:26 Відповісти
 
 