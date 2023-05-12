Оформлення компенсацій за пошкоджене та знищене житло буде повністю цифровим, - Шуляк

Оформлення компенсацій за пошкоджене та знищене житло відбувається в рамках програми "єВідновлення" та буде повністю цифровим.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Механізм виплати компенсацій працює через цифрові інструменти: вже понад 730 громад доєдналися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Зараз триває процес доповнення даних - не тільки про житлові будинки, але й про інфраструктуру. Це стане основою для роботи наших донорів, партнерів та уряду в плануванні відновлення", - зазначила Шуляк.

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Вона нагадала, що зараз розпочався перший етап програми "єВідновлення" - оформлення компенсацій за пошкоджене житло, а з 22 травня набере чинність норма про компенсації за знищене житло.

"Мінвідновлення разом з Мінцифрою запустили портал DREAM - раніше це була Єдина система управління відбудовою. На порталі буде інформація про всі проєкти, можна буде відстежити, скільки коштів витрачено і на що саме. Ця база інтегрована із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, з Реєстром пошкодженого та знищеного майна та іншими реєстрами. Ми хочемо зробити так, щоб інформація була максимально доступною для всіх громадян та бізнесу", - підсумувала вона.

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Нагадаємо, станом на ранок 12 травня у програмі єВідновлення зареєстровано вже 5 575 заявок щодо пошкодженого внаслідок бойових дій житла.