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Оформлення компенсацій за пошкоджене та знищене житло буде повністю цифровим, - Шуляк

шуляк

Оформлення компенсацій за пошкоджене та знищене житло відбувається в рамках програми "єВідновлення" та буде повністю цифровим.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Механізм виплати компенсацій працює через цифрові інструменти: вже понад 730 громад доєдналися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Зараз триває процес доповнення даних - не тільки про житлові будинки, але й про інфраструктуру. Це стане основою для роботи наших донорів, партнерів та уряду в плануванні відновлення", - зазначила Шуляк.

Читайте: Уряд отримав близько 350 тисяч заяв про зруйноване житло, - Шуляк

Вона нагадала, що зараз розпочався перший етап програми "єВідновлення" - оформлення компенсацій за пошкоджене житло, а з 22 травня набере чинність норма про компенсації за знищене житло.

"Мінвідновлення разом з Мінцифрою запустили портал DREAM - раніше це була Єдина система управління відбудовою. На порталі буде інформація про всі проєкти, можна буде відстежити, скільки коштів витрачено і на що саме. Ця база інтегрована із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, з Реєстром пошкодженого та знищеного майна та іншими реєстрами. Ми хочемо зробити так, щоб інформація була максимально доступною для всіх громадян та бізнесу", - підсумувала вона.

Також читайте: Українцям, які втратили житло і не мають документів, вже треба відновлювати їх через суди, - Шуляк

Нагадаємо, станом на ранок 12 травня у програмі єВідновлення зареєстровано вже 5 575 заявок щодо пошкодженого внаслідок бойових дій житла.

компенсації (689) Шуляк Олена (129)


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Топ коментарі
+7
і гроші з ксерокса в форматі пдф
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12.05.2023 18:43
+4
по е-мейлу)
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12.05.2023 18:44
+3
Гроші теж тільки на екрані смартфону.
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12.05.2023 18:54
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і гроші з ксерокса в форматі пдф
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12.05.2023 18:43 Відповісти
по е-мейлу)
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12.05.2023 18:44 Відповісти
все буде віддано на відкуп псевдоінспекторам від мепгакорувпованої шуляк
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12.05.2023 18:45 Відповісти
ще би цифру відразу озвучила...
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12.05.2023 18:46 Відповісти
Вон, тут була стаття як студентка за батька просилась шоб дали виплату..... чекають поки "скінчить курс"(шоб не платити, але... шо за закон такий, при чому тут навчання?) - і "футболять" її. Нацгвардія.
б*же, коли Аллах скаже всім злим шоб остепенились?
Так і тут - ага, ага, ахотна вєрю...
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12.05.2023 18:49 Відповісти
Такими темпами и освобождение оккупированных территорий будет происходить в формате "єДеоккупація"... Залужный только сильно мешает процессу.
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12.05.2023 18:49 Відповісти
Гроші теж тільки на екрані смартфону.
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12.05.2023 18:54 Відповісти
Жуляк? Жулякам ще хтось вірить?
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12.05.2023 18:57 Відповісти
Максимальная сумма компенсации - 500000 грн., это 13650 $, это за полностью разрушенное жильё. Сумма смешная, на неё ни купить хоть что-то, ни построить ничего нельзя. Зеленый дебилизм.
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12.05.2023 18:58 Відповісти
200 000 гривен.
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12.05.2023 20:18 Відповісти
А який стосунок до виплат має це опудало?
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12.05.2023 18:59 Відповісти
А хто має оцінювати розміри завданих збитків і встановлювати розміри компенсації??
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12.05.2023 19:01 Відповісти
А коли буде добудова покинутих недобудованих будинків, Чому ви нехочете направити кошти на викуп вільних площ в недобудовах і будинки булиб добудовані і всі люди отримали б квартири!
Чи ви їх бережете як памятники друзів корупціонерів?
Шуляк саботує вирішення питання недобудов Києва та України!
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12.05.2023 19:06 Відповісти
А в кого немає ваших довбаних цифровізацій, що їм робити??? Треба оте зелене кодло повністю оцифрувізувати закачати в комп'ютер і відформатувати жорсткий диск!
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12.05.2023 19:12 Відповісти
даєш цифрове житло!
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12.05.2023 19:44 Відповісти
Житло у смартфоні
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12.05.2023 20:29 Відповісти
На временно оккупированных территориях, будет выплата?
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12.05.2023 19:50 Відповісти
Ну сама то за кордон муженька ,брата і мільйони доларів в багажнику вивозила, а не через телепорт.
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12.05.2023 21:59 Відповісти
 
 