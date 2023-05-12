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Новини Війна
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Кабмін зобов’язав підвищити зарплату медикам на прифронтових територіях та в зоні бойових дій

медики

Уряд ухвалив постанову, якою збільшив розмір мінімальної заробітної плати медикам, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу в зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили в МОЗ, йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників, які працюють в небезпечних умовах поблизу лінії фронту.

"Зокрема, на територіях активних бойових дій, відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше: 28 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я; 18 000 гривень – для медсестер та медбратів; 9 000 гривень – для молодших медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше: 23 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я; 15 500 гривень – для медсестер та медбратів; 8 000 гривень – для молодших медпрацівників.

За словами міністра охорони здоров’я, цим рішенням Уряд зробив ще один крок до збереження кадрового потенціалу на прифронтових територіях та у зоні активних бойових дій. Адже медики, які виконують свої обов’язки в небезпечних умовах праці з постійним ризиком для життя та здоров’я, мають бути забезпечені гідною заробітною платою.

Рішення постанови розповсюджується на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт із Національною службою здоров'я.

Постанова діятиме до кінця 2023 року.

Автор: 

лікарі (1286) зарплата (2238)


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12.05.2023 18:55 Відповісти
Кабмін зобов'язав кабмін підвищити зарплату медикам. Чи кого він зобов'язав? Чи просто чергове квартал-шоу?
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12.05.2023 18:58 Відповісти
Шоу до кінця року.
"Постанова діятиме до кінця 2023 року. Джерело:
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12.05.2023 19:05 Відповісти
У кого-то явно уже начались выборы. Янык страдал такими-же "поднятиями" в виде необязательных доплат.
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12.05.2023 19:08 Відповісти
Обіцяють багато, а вийде як завжди.
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12.05.2023 19:14 Відповісти
Т.е. опять за счет средств местных бюджетов? Если за счет госбюджета - то зачем обязывать? Просто поднимите и все.
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12.05.2023 19:07 Відповісти
''А гроші де Зіна''?
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12.05.2023 19:14 Відповісти
Не забудьте тех , кто остался в Мариуполе и лечит " наших людей" .
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12.05.2023 19:24 Відповісти
КМ два роки тому казав що у всіх лікарів буде зарплата по 23 000 зараз лікарні поскорочували а зарплату обіцяють лише в прифронтових територіях
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12.05.2023 21:08 Відповісти
 
 