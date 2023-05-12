Словаччина скасувала односторонні обмеження на імпорт агропродукції з України

Уряд Словаччини схвалив пропозицію Міністерства сільського господарства скасувати односторонні обмеження на імпорт агропродукції з України та запровадити натомість обмеження, запропоновані Єврокомісією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на TASR.

Крім того, запроваджується спеціальний режим транзиту агропродукції через Словаччину.

"У цій сфері застосовується лише законодавство Європейського Союзу", – підтвердив речник словацького Міністерства сільського господарства Андрей Вальнер.

Зволікання Словаччини та Угорщини з цим кроком гальмувало старт програми підтримки для фермерів з Польщі, Словаччини, Болгарії, Угорщини та Румунії.

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Як повідомлялося, уряд Польщі з 15 квітня в односторонньому порядку запровадив заборону на ввезення до Польщі з України широкого переліку агропродукції. Схожі заходи, після консультацій з Варшавою, запровадили також Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія. Під тиском цих п’яти країн ЄС Єврокомісія ухвалила рішення про заборону ввезення (до 5 червня, з можливістю продовження) на внутрішній ринок цих п’яти країн ЄС пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику.