Росіяни вивели в Чорне море 2 ракетоносія із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр", - ОК "Південь"
На бойовому чергуванні в Чорному морі наразі перебувають два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Пвідень".
У повідомленні зазначається: ""Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі один надводний та один підводний ракетоносій. Таким чином, напоготові до пусків може бути до 12 ракет типу "Калібр", - ідеться в повідомленні ОК "Південь" у фейсбуці у п'ятницю ввечері.
"Рівень ракетної небезпеки - підвищений", - наголошують у повідомленні.
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