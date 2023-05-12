Росіяни вивели в Чорне море 2 ракетоносія із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр", - ОК "Південь"

На бойовому чергуванні в Чорному морі наразі перебувають два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Пвідень".

У повідомленні зазначається: ""Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі один надводний та один підводний ракетоносій. Таким чином, напоготові до пусків може бути до 12 ракет типу "Калібр", - ідеться в повідомленні ОК "Південь" у фейсбуці у п'ятницю ввечері.

"Рівень ракетної небезпеки - підвищений", - наголошують у повідомленні.

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