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Росіяни вивели в Чорне море 2 ракетоносія із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр", - ОК "Південь"

калібр

На бойовому чергуванні в Чорному морі наразі перебувають два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Пвідень".

У повідомленні зазначається: ""Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі один надводний та один підводний ракетоносій. Таким чином, напоготові до пусків може бути до 12 ракет типу "Калібр", - ідеться в повідомленні ОК "Південь" у фейсбуці у п'ятницю ввечері.

"Рівень ракетної небезпеки - підвищений", - наголошують у повідомленні.

Також читайте: У Чорному морі вісім російських кораблів, серед них жодного ракетоносія, - ОК "Південь"

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крилаті ракети (1071) Чорне море (1662)


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12.05.2023 19:56 Відповісти
Топити кацапів треба, ракети союзники вже дали.
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12.05.2023 19:59 Відповісти
Крейсеру "Москва" скучно на дне.
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12.05.2023 21:22 Відповісти
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12.05.2023 23:29 Відповісти
 
 