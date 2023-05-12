Угорщина блокуватиме санкції ЄС, якщо Україна не виключить ОТР Bank зі списку спонсорів війни, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС буде "дуже важко домовитися" з його країною щодо нових санкцій, якщо Україна не виключить угорський банк OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

"Те, що OTP Bank потрапив до списку міжнародних спонсорів війни в Україні – обурливо і неприйнятно. Це шокує", – заявив Сійярто під час неформальної зустрічі міністрів ЄС у Стокгольмі.

Він зазначив, що діяльність угорського банку відповідає міжнародним стандартам і законодавству, і його внесення до списку спонсорів війни в Україні також може вплинути на санкції ЄС проти Росії.

"Я чітко дав зрозуміти на зустрічі міністрів закордонних справ, що нам буде дуже важко навіть розпочати переговори щодо одинадцятого пакету санкцій, доки OTP перебуває в цьому українському списку. Ми вимагаємо, щоб українці прибрали його звідти", – підсумував Сійярто.

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Нагадаємо, Угорський OTP Bank потрапив до переліку міжнародних спонсорів війни. Він фактично визнав так звані Л/ДНР та продовжує працювати в Росії.