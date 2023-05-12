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Угорщина блокуватиме санкції ЄС, якщо Україна не виключить ОТР Bank зі списку спонсорів війни, - Сійярто

сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС буде "дуже важко домовитися" з його країною щодо нових санкцій, якщо Україна не виключить угорський банк OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

"Те, що OTP Bank потрапив до списку міжнародних спонсорів війни в Україні – обурливо і неприйнятно. Це шокує", – заявив Сійярто під час неформальної зустрічі міністрів ЄС у Стокгольмі.

Він зазначив, що діяльність угорського банку відповідає міжнародним стандартам і законодавству, і його внесення до списку спонсорів війни в Україні також може вплинути на санкції ЄС проти Росії.

"Я чітко дав зрозуміти на зустрічі міністрів закордонних справ, що нам буде дуже важко навіть розпочати переговори щодо одинадцятого пакету санкцій, доки OTP перебуває в цьому українському списку. Ми вимагаємо, щоб українці прибрали його звідти", – підсумував Сійярто.

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Нагадаємо, Угорський OTP Bank потрапив до переліку міжнародних спонсорів війни. Він фактично визнав так звані Л/ДНР та продовжує працювати в Росії.

Угорщина (2266) санкції (11794) Сійярто Петер (352)


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Топ коментарі
+46
Ответ должен быть таков:

Если Венгрия будет блокировать санкции ЕС то будет принято решение о исключении Венгрии из состава ЕС. Вот тогда посмотрим на этих клоунов сиярто и орбана как их венгры выкинут из парламента.
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12.05.2023 19:57
+31
маленьі підлі мадьяри
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12.05.2023 19:55
+29
Значить точно ні в якому разі не можна виключати той банк із списку! І ці підху...йловники свого часу отримають звизди...
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12.05.2023 19:56
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маленьі підлі мадьяри
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12.05.2023 19:55 Відповісти
Ханти-мансійці бикують...
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12.05.2023 21:14 Відповісти
Вышла мадьярка на берег Дуная,
Бросила в воду цветок,
Утренней Венгрии дар принимая,
Дальше понёсся поток.
Этот цветок увидали словаки
Со своего бережка,
Стали показывать голые сраки,
Их узнавала река.

Дунай, Дунай, а ну узнай
Чья это срака.

=========

Далі забув. У кого є поетичні здібності - придумайте продовження.
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13.05.2023 10:30 Відповісти
Значить точно ні в якому разі не можна виключати той банк із списку! І ці підху...йловники свого часу отримають звизди...
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12.05.2023 19:56 Відповісти
Ответ должен быть таков:

Если Венгрия будет блокировать санкции ЕС то будет принято решение о исключении Венгрии из состава ЕС. Вот тогда посмотрим на этих клоунов сиярто и орбана как их венгры выкинут из парламента.
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12.05.2023 19:57 Відповісти
Украина такой ответ дать не может...
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12.05.2023 20:19 Відповісти
Ні! Відповідь повинна бути зважена... За останні війни в Європі Угорщина (мад'яри) завжди були на стороні агресора. Від Осі- Австро-Угорщини в Першу світову, та на стороні Фашиської Німеччини- в другу сітову. І зараз вони знов на стороні агресора- рашиської Підерації! Мадьяри- останній народ, які зайшли в Європу, тільки наприкінці 9 століття! Вирізавши автотенічні народи Європи і розелившись на їхніх землях! Їхня історична земля- за Волгою та Уралом! Хай туди і піздують і лижуть дупу Путлєра на своїх історичних землях!
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12.05.2023 20:48 Відповісти
Навіщо виключать? Можна вжарить фінансово, агентурно, санкціями, а по факту зараз їх і дипломатично не вжарили. Варіантів море і виключення це крок до розвалу ЄС, це те саме якби Україні запропонували виключить донбас і Крим через сепарів-довбойобів.
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13.05.2023 07:42 Відповісти
Пішов на хрін сійярто!
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12.05.2023 19:57 Відповісти
До списку спонсорів москальської агресії мають бути внесені і Сіярто з Орбаном-ось тоді буде деяка об'єктивність!
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12.05.2023 19:57 Відповісти
Знову ****** бикують.
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12.05.2023 19:58 Відповісти
Шантажисты хЕровы
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12.05.2023 19:59 Відповісти
Угорщина на сьогодні зайва і помилкова країна і в НАТО і в ЄС.
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12.05.2023 20:00 Відповісти
То може Україна у відповідь заблокує прокачку нафти південною гілкою "Дружби" (введе санкції)? Га, зелені? Хоча б погрозу пробекайте.
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12.05.2023 20:00 Відповісти
орбанам з сіяртами повинен прийти *****.
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12.05.2023 20:05 Відповісти
вишкребок імперії, що випадково опинився у ЄС, постійний сателіт фашистських режимів, уйорбанська Угорщина геть не відповідає стандартам ЄС
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12.05.2023 20:05 Відповісти
Сосайте, или как там этого восточноуральского потомка кочевых скотоводов, обгадивших свои штаны и сдрыстнувших от монголов из за Урала аж за Карпаты, если что то не нравиться, обратись в суд. Печерский суд города Киева. Требует что то, угрожает нам, и вообще ведёт себя как дикарь покусанный блохами. Впрочем, почему КАК?
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12.05.2023 20:05 Відповісти
Від печенігів. Монголи були набагато пізніше.
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12.05.2023 20:17 Відповісти
Тем более!
И на хрена их Святослав пропустил, не понимаю.
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12.05.2023 21:17 Відповісти
иди найуя иппаный мадьяр сцыярто... вам пора всей мадьярией на историческую родину, на урал.
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12.05.2023 20:11 Відповісти
мадьяри - завсігдатаї всих австрійських помийок.
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12.05.2023 20:11 Відповісти
додати до списку на санкції потрібно Орбана, Сіярто та головного ******.
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12.05.2023 20:15 Відповісти
PH Hungary
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12.05.2023 20:21 Відповісти
Як на мене то все більш ніж очевидно. Такій країні як Угорщина нічого робити в Європейському Союзі та НАТО. І справа тут не в антипатіях. ЕС - це союз, заснований на загальних цінностях. Цінностях, а не ціною на газ, або нафту! Якщо країна не розділяє цих цінностей, якщо для неї важливіше інше (ціна на газ, якийсь банки, ще щось), то це вибір цієї країни, суверенний вибір, але в такому випадку потрібно просто виключити таку країну з ЕС. Ось і все! Ну це ж очевидно! Хіба ні? І чим швидше в ЕС це зрозуміють, та знайдуть механізм виключення країни з союзу тим для нього буде краще.
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12.05.2023 20:22 Відповісти
Заколебали уроды
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12.05.2023 20:23 Відповісти
*****, из-за одного сраного банка они будут ложить хер на решение 30 стран? а дальше что потребуете? Защиты дождевых червяков в Берегово? *****, сколько ж это говно ещё терпеть в ес будут, откровенные ********** паразиты
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12.05.2023 20:24 Відповісти
Чому ЄС нічого не робить з відверто прокацапськими уграми?
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12.05.2023 20:24 Відповісти
Як ви нас уже достали, грьобані маддяри!
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12.05.2023 20:24 Відповісти
Задрипані мадяри Геть з ЄС ,голота Путінська,живеться кров'ю українців будуть ПАКШ АЕС і топливо для АЕС з раші,сволота.
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12.05.2023 20:25 Відповісти
Как прогоним кацапов, потом тысяч двести войск ЗСУ переместить в район Берегово надо, просто уже ******* эти мрази
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12.05.2023 20:34 Відповісти
Ну перемістимо - і шо?
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12.05.2023 20:42 Відповісти
Ця паршива вівця ще довго буде портити стадо?
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12.05.2023 20:47 Відповісти
Словенин Гашек устами Словенина Водички ВСЕ сказал про мадьяр. Добавить к его бессмертным словам нечего.
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12.05.2023 20:58 Відповісти
Ше одні підараси з'явились, мало кацапів то ше мадяри вийо...я, хай ідуть млідом за мацквой - *****!!!!
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12.05.2023 21:07 Відповісти
Цікаво, рештам країн з ЄС не набридло, що в їх спільноті є країна, яка практично нічого не дає спільноті, займається відвертим шантажем, діє всупереч всім іншим членам ЄС і зневажає європейські цінності? Цілком очевидно, що ця країна має бути в "таможєннам саюзє" і туди її треба відправити якомога скоріше.
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12.05.2023 21:19 Відповісти
Угорщина просто піди *****
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12.05.2023 22:50 Відповісти
Орбан очень далекосмотрящий политик.

Прикупил газку по долгосрочному контракту лет на 50 в *********, когда он был по 3500, на пике, теперь чухает голову, когда газ стоит 400.
И чешет своим мадьярам - там контаркт привязан к рыночной цене. Ага, потому рабсеюшка и настаивает на многолетних контарктах, а ЕС наоброт - на спотовых ценах, что теперь венгры будут лет 10 по 3500 платить, а сотальная Европа по 400 сейчас берет.
Гений, *** экономики. Мадьяр, что тут еще сказать.

Так же со всем остальным.
На ОТП можно смело ставить крест. Царство небесное. И как следствие на экономике в близкой перспективе.

Еще тема не раскачалась как хотелось бы, но Сийярте нужно уже тоже ездить следом за Лавровым по Африкам и Гондурасам, устанавливать близкие и скрепные длительные отношения.
ЕС прощай... Сразу не выкинут, понятно, но процесс пошел.

Он прекрасно понимает, что ни в какие списки Украина бы не вносила банк из ЕС без согласия самого ЕС. Смешно.

Венгрия это уже не ЕС, только на бумаге, это типо Беларуси при рабсеюшке, такая же "самостоятельная" страна.

Дальше будет только хуже.
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12.05.2023 23:38 Відповісти
 
 