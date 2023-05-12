Угорщина блокуватиме санкції ЄС, якщо Україна не виключить ОТР Bank зі списку спонсорів війни, - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС буде "дуже важко домовитися" з його країною щодо нових санкцій, якщо Україна не виключить угорський банк OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.
"Те, що OTP Bank потрапив до списку міжнародних спонсорів війни в Україні – обурливо і неприйнятно. Це шокує", – заявив Сійярто під час неформальної зустрічі міністрів ЄС у Стокгольмі.
Він зазначив, що діяльність угорського банку відповідає міжнародним стандартам і законодавству, і його внесення до списку спонсорів війни в Україні також може вплинути на санкції ЄС проти Росії.
"Я чітко дав зрозуміти на зустрічі міністрів закордонних справ, що нам буде дуже важко навіть розпочати переговори щодо одинадцятого пакету санкцій, доки OTP перебуває в цьому українському списку. Ми вимагаємо, щоб українці прибрали його звідти", – підсумував Сійярто.
Нагадаємо, Угорський OTP Bank потрапив до переліку міжнародних спонсорів війни. Він фактично визнав так звані Л/ДНР та продовжує працювати в Росії.
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Бросила в воду цветок,
Утренней Венгрии дар принимая,
Дальше понёсся поток.
Этот цветок увидали словаки
Со своего бережка,
Стали показывать голые сраки,
Их узнавала река.
Дунай, Дунай, а ну узнай
Чья это срака.
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Далі забув. У кого є поетичні здібності - придумайте продовження.
Если Венгрия будет блокировать санкции ЕС то будет принято решение о исключении Венгрии из состава ЕС. Вот тогда посмотрим на этих клоунов сиярто и орбана как их венгры выкинут из парламента.
И на хрена их Святослав пропустил, не понимаю.
Прикупил газку по долгосрочному контракту лет на 50 в *********, когда он был по 3500, на пике, теперь чухает голову, когда газ стоит 400.
И чешет своим мадьярам - там контаркт привязан к рыночной цене. Ага, потому рабсеюшка и настаивает на многолетних контарктах, а ЕС наоброт - на спотовых ценах, что теперь венгры будут лет 10 по 3500 платить, а сотальная Европа по 400 сейчас берет.
Гений, *** экономики. Мадьяр, что тут еще сказать.
Так же со всем остальным.
На ОТП можно смело ставить крест. Царство небесное. И как следствие на экономике в близкой перспективе.
Еще тема не раскачалась как хотелось бы, но Сийярте нужно уже тоже ездить следом за Лавровым по Африкам и Гондурасам, устанавливать близкие и скрепные длительные отношения.
ЕС прощай... Сразу не выкинут, понятно, но процесс пошел.
Он прекрасно понимает, что ни в какие списки Украина бы не вносила банк из ЕС без согласия самого ЕС. Смешно.
Венгрия это уже не ЕС, только на бумаге, это типо Беларуси при рабсеюшке, такая же "самостоятельная" страна.
Дальше будет только хуже.