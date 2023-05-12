Міноборони про Storm Shadow: "До кораблів Росії у бухті Севастополя 298 км"

У Міністерстві оборони натякнули на ймовірні "цілі", для яких будуть використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, передані Великою Британією, зазначивши, що до кораблів Росії з "Калібрами" у бухті Севастополя 298 км.

Відповідний допис з'явився в Twitter відомства, передає Цензор.НЕТ.

У Міноборони оприлюднили фото усміхнених президента Володимира Зеленського та британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.

"Момент, коли розумієш, що відстань від лінії фронту до військових кораблів з ракетами "Калібр" у Севастопольській бухті становить 298 км 700 м", – підписали світлину в міністерстві.

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Дальність роботи Storm Shadow від 290 до 560 км залежно від модифікації.