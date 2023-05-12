Міноборони про Storm Shadow: "До кораблів Росії у бухті Севастополя 298 км"
У Міністерстві оборони натякнули на ймовірні "цілі", для яких будуть використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, передані Великою Британією, зазначивши, що до кораблів Росії з "Калібрами" у бухті Севастополя 298 км.
Відповідний допис з'явився в Twitter відомства, передає Цензор.НЕТ.
У Міноборони оприлюднили фото усміхнених президента Володимира Зеленського та британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.
"Момент, коли розумієш, що відстань від лінії фронту до військових кораблів з ракетами "Калібр" у Севастопольській бухті становить 298 км 700 м", – підписали світлину в міністерстві.
Дальність роботи Storm Shadow від 290 до 560 км залежно від модифікації.
Топ коментарі
+24 Старый зольдат
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+14 Waslen Lem
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+10 три - пятнадцать
показати весь коментар12.05.2023 20:19
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тобто при бажані можна аккуратно підлетіти і зменшити відстань...
Затопление кораблей Черноморского флота на Севастопольском рейде .... ..... 2023 года (Залужный В.Ф.)
https://www.youtube.com/watch?v=NpOFIsnxDP0
Міст рухне тоді, коли це вирішить Залужний!
А Керченській міст - один!
І стане Крим островом - як туди логістику вести?
краще ці ракети на кораблики пустити або бази зберігання ракет та літаків.
а тепер питання, що буде якщо кацапи розвалять всі жд мости через дніпро ?
Нагадати Вам, скільки разів намагались міст в Затоці під Одесою зруйнувати?
А тепер знову повертаємость до кількості мостів через Дніпро, і кількості ракет, які для цього потрібні, і - найголовніше - згадуємо ефективність нашої ППО.
балачки балачками а ті ракети дадуть більше користі якщо пару корит підуть на дно.
це певно кацапоїдам натяк щоб не вйо із "зерновим коридором".
До речі - у ціх ракетах маса бойової частини від 300 до 500 кг в залежності від модифікації, і ефективність вибухової речовини в них на 1/3 більша, ніж у тротилу, плюс в неї тандемна бойова частина, розрахована саме на пробиття бетону, тобто нею і бункер підірвати можно.
З Рибаковки ближче... А літак ще й підлетіти може...