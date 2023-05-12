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Міноборони про Storm Shadow: "До кораблів Росії у бухті Севастополя 298 км"

storm

У Міністерстві оборони натякнули на ймовірні "цілі", для яких будуть використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, передані Великою Британією, зазначивши, що до кораблів Росії з "Калібрами" у бухті Севастополя 298 км.

Відповідний допис з'явився в Twitter відомства, передає Цензор.НЕТ.

У Міноборони оприлюднили фото усміхнених президента Володимира Зеленського та британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.

"Момент, коли розумієш, що відстань від лінії фронту до військових кораблів з ракетами "Калібр" у Севастопольській бухті становить 298 км 700 м", – підписали світлину в міністерстві.

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Дальність роботи Storm Shadow від 290 до 560 км залежно від модифікації.

Автор: 

крилаті ракети (1071) Міноборони (7334)


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Топ коментарі
+24
Затопление кораблей Черноморского флота на Севастопольском рейде 11 сентября 1854 года (Владимиров И.А.)


Затопление кораблей Черноморского флота на Севастопольском рейде .... ..... 2023 года (Залужный В.Ф.)
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12.05.2023 20:23
+14
Війна любить тишину. Тихенько ракети передали. Застосували. Тоді і говорити можна. А так, кацапня вже підготовилась, або готується.
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12.05.2023 20:29
+10
фішка ще в тому Storm Shadow вони повітря - русня,
тобто при бажані можна аккуратно підлетіти і зменшити відстань...
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12.05.2023 20:19
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тонкий намек на толстые обстоятельствв
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12.05.2023 20:07 Відповісти
Это рыбалка, прикормим и подойдут куда надо
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12.05.2023 20:07 Відповісти
Так. Відстань до ракет Storm Shadow визначили. Ще би напрямок вказали.
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12.05.2023 20:13 Відповісти
Скоро тобі вкажуть,не не хвилюйся.
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12.05.2023 20:17 Відповісти
а вам аби понити
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12.05.2023 20:28 Відповісти
Сушки готовы?Улыбчивый калибратор метража,ПОЦ!
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12.05.2023 20:16 Відповісти
Ты всерьез считаешь, шо дали ракеты, которые нельзя использовать?
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12.05.2023 20:20 Відповісти
Брате, я тебе через мордокнигу фотки сбросил.
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12.05.2023 20:24 Відповісти
Шо хтiв,цуйки,вуйко?
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12.05.2023 20:28 Відповісти
Лех тиздаен.
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12.05.2023 21:58 Відповісти
Надеюсь,что есть су,ибо никак,лишний звон нафиг нужен...
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12.05.2023 20:24 Відповісти
В МО Великобритании не тупая русня сидит.
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12.05.2023 20:30 Відповісти
Согласен,и дай Бог...
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12.05.2023 20:32 Відповісти
Вже були фотки переданих Україні СУ-24.
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12.05.2023 20:52 Відповісти
фішка ще в тому Storm Shadow вони повітря - русня,
тобто при бажані можна аккуратно підлетіти і зменшити відстань...
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12.05.2023 20:19 Відповісти
"повітря - русня"
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12.05.2023 20:29 Відповісти
Ракети Storm Shadow також можна запускати із землі, але більш імовірно, що вони будуть встановлені на наших літаках.
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12.05.2023 20:30 Відповісти
Затопление кораблей Черноморского флота на Севастопольском рейде 11 сентября 1854 года (Владимиров И.А.)


Затопление кораблей Черноморского флота на Севастопольском рейде .... ..... 2023 года (Залужный В.Ф.)
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12.05.2023 20:23 Відповісти
Вони завжди казали що можуть повторити
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12.05.2023 20:32 Відповісти
Новости: истерика военкоров, литовский гастролер, куда долетят Storm Shadow и доедут абрамсы
https://www.youtube.com/watch?v=NpOFIsnxDP0
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12.05.2023 20:27 Відповісти
Війна любить тишину. Тихенько ракети передали. Застосували. Тоді і говорити можна. А так, кацапня вже підготовилась, або готується.
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12.05.2023 20:29 Відповісти
Ні, спочатку кримський міст!!
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12.05.2023 20:33 Відповісти
І по тому паромі.
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12.05.2023 20:36 Відповісти
Знову онлайн бухалово?
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12.05.2023 20:39 Відповісти
Аякже.
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12.05.2023 20:48 Відповісти
Так знову копняка п'яничці дадуть🤣
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12.05.2023 20:49 Відповісти
Давай.
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12.05.2023 20:52 Відповісти
Навіщо свою п'яну тупість виносити на люди?Щоб знову копняка дали?Ти ж через декілька годин рогами по клаві не потрапиш.
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12.05.2023 20:54 Відповісти
Ти не розумієш? Мені клаву треба міняти. Як тепліє, починає жити своїм життям. Клавіші липнуть. Завтра піду куплю.
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12.05.2023 20:57 Відповісти
Ну от купиш,то і пиши.Добре?Завтра-це скоро,перетерпиш.
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12.05.2023 20:59 Відповісти
В случае уничтожения моста естоь паромная переправа. Более приоритетны цели на фронте
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12.05.2023 22:11 Відповісти
Мостік зачекався.
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12.05.2023 20:42 Відповісти
Всьому свій час!

Міст рухне тоді, коли це вирішить Залужний!
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12.05.2023 20:55 Відповісти
шутнікі про мостик забувають що у нас також багато мостів через Дніпро....
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12.05.2023 20:59 Відповісти
Так ото ж!

А Керченській міст - один!

І стане Крим островом - як туди логістику вести?
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12.05.2023 21:55 Відповісти
так як і тепер через захоплену частину суходолу....
краще ці ракети на кораблики пустити або бази зберігання ракет та літаків.
а тепер питання, що буде якщо кацапи розвалять всі жд мости через дніпро ?
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12.05.2023 23:09 Відповісти
Чим?

Нагадати Вам, скільки разів намагались міст в Затоці під Одесою зруйнувати?

А тепер знову повертаємость до кількості мостів через Дніпро, і кількості ракет, які для цього потрібні, і - найголовніше - згадуємо ефективність нашої ППО.
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12.05.2023 23:19 Відповісти
ну то порахуйте скільки буде потрібно цих ракет щоб завалити цей міст... кацапи фурою тротилу його не дуже то й пошкодили.
балачки балачками а ті ракети дадуть більше користі якщо пару корит підуть на дно.
це певно кацапоїдам натяк щоб не вйо із "зерновим коридором".
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12.05.2023 23:26 Відповісти
Так "Не дуже", що його і досі не ввели у повну експлуатацію, працєє у полегшеному режимі.

До речі - у ціх ракетах маса бойової частини від 300 до 500 кг в залежності від модифікації, і ефективність вибухової речовини в них на 1/3 більша, ніж у тротилу, плюс в неї тандемна бойова частина, розрахована саме на пробиття бетону, тобто нею і бункер підірвати можно.
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12.05.2023 23:32 Відповісти
А щодо дороги по суходолу, то тому зараз і не руйнують той міст, що є ще сполучення через Запорізьку область. Але ж це не назавжди.
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12.05.2023 23:20 Відповісти
перш за все потрібно знищувати носіїв калібрів ,як не буде кораблів з мосту їх не запустять )
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12.05.2023 21:03 Відповісти
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12.05.2023 21:10 Відповісти
Думаю вихідні будуть веселі. Ще й з американськими MALDами, щоб перегрузити їх ППО.....
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12.05.2023 21:12 Відповісти
Не добиває 8 км. Б'є на 290. Але від Одеси до Севастополя як раз 298 км. І що заважатиме літаку пролетіти над морем 140 км шандарахнути і вернутися?
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12.05.2023 21:22 Відповісти
Хіба обов'язково з Одеси бити?

З Рибаковки ближче... А літак ще й підлетіти може...
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12.05.2023 21:57 Відповісти
Щось я не розумію цієї шумихи - передали? Я б зрозумів- застосували з певним результатом. А так, що, лякаємо?
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12.05.2023 21:33 Відповісти
Попереджаємо.
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12.05.2023 21:56 Відповісти
Типу, от зараз, зараз застосуємо....
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12.05.2023 22:02 Відповісти
Типу, тримайте мене семеро, бо я зараз...
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12.05.2023 22:04 Відповісти
Типу "Кожний оккупант отримає справедливу відплату", або "Геть з Української землі!"
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12.05.2023 22:15 Відповісти
Типу заочно засудили на довічне
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12.05.2023 22:18 Відповісти
Я визнаю свою неспроможніть довести до Вас очевидні речі.
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12.05.2023 22:36 Відповісти
Які ще очевидні? Що тут очевидного? Щось небагато отримали, та лякаємо, що ми пузаті?
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12.05.2023 22:43 Відповісти
Це ідеально. Головне завчасно не попереджати, а зразу при першій же можливості накрити кораблі рф які будуть загружатись для обстрілу чи навіть просто вийдуть в море.
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12.05.2023 22:00 Відповісти
любое корыто болот мацковии идущее стрелять,должно быть утоплено
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13.05.2023 07:02 Відповісти
 
 