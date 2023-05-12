Перемовини про вступ України до ЄС, вірогідно, розпочнуться наприкінці 2023 року, - Павел

За реалістичного сценарію розвитку подій перемовини про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023 року.

Про це заявив президент Чеської Республіки Петр Павел в інтерв'ю агенції Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Підтримка вступу України в ЄС і НАТО має бути нашою довгостроковою метою", – зазначив Павел.

"Я не кажу, що це має бути в якомусь конкретному часовому горизонті, тому що підготовка до вступу в обидва інститути дуже складна, вимагає тривалої підготовки та виконання цілого переліку критеріїв, але ми повинні допомогти Україні в цьому", – сказав президент Чехії.

За його словами, "переговори про вступ до ЄС реалістично можуть початися наприкінці цього року", що дасть Україні плацдарм для тіснішої співпраці, сприятиме післявоєнній відбудові та прискорить наближення до стандартів ЄС.

"Коли мова йде про НАТО... що стабільніша економічно Україна, то більше шансів, що вона буде раніше підготовлена до вступу в НАТО", – відповів Павел.

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Нагадаємо, на думку українських посадовців, на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі мають бути зроблені конкретні кроки до членства України в Альянсі, українська сторона не прийме жодних сурогатних рішень.