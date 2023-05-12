Протягом 12 травня росіяни завдали 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ударів росіян по території України 12 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.

У інформації зазначається: "Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору".

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