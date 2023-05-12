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Новини Війна
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В Євросоюзі оцінюють втрати України у 13 тис. загиблих та 35 тис. поранених, - ЗМІ

потери

За інформацією видання Euractiv, розвідувальні дані, які поширюються серед держав-членів Європейського Союзу, оцінюють втрати українських військових за час повномасштабної війни з Росією в 13 тисяч загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Згідно з оцінками Європейського Союзу, які наводяться в документі й ґрунтуються на повідомленнях України країнам-членам ЄС, повідомленнях ЗМІ та витоках розвідданих, втрати Збройних Сил України оцінюються в 13 тисяч загиблих під час бойових дій і ще 35 тисяч поранених.

Оцінки США, які вказуються в тому ж документі, свідчать, що Київ втратив 17,5 тисячі військовослужбовців убитими в боях, а також загалом від 124 до 131 тисячі втрат – це поранені, загиблі, зниклі безвісти та інші. Водночас ЄС схильний вважати, що американські дані є завищеними, зазначає Euractiv.

Що стосується російських втрат, то в документі наводяться українські оцінки, згідно з якими РФ втратила 185 тисяч загиблими й 555 тисяч пораненими. Згадуються й дані США, згідно з якими російські втрати становлять від 189,5 до 223 тисяч, з них 43 тисячі загиблими.

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Західні дипломати і військові в розмові з Euractiv наголосили, що отримати офіційне підтвердження кількості жертв з обох сторін практично неможливо.

Зауважимо, що видання не вказує, станом на яку дату наводились оцінки втрат України та Росії.

Автор: 

втрати (4392)


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Топ коментарі
+27
шкода, але це тупа брехня
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12.05.2023 20:29
+26
ех як би ж ток було , нажаль ...
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12.05.2023 20:29
+24
Дуже схоже на правду. І мені шкода не те, що наших менше загинуло. Просто з нашого боку - це цвіт нації. З їхнього - просто біосміття.
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12.05.2023 20:29
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ех як би ж ток було , нажаль ...
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12.05.2023 20:29 Відповісти
Дивіться дані США, там навіть 1 до 2 в нашу користь не виходить, на жаль... Десь трохи більше ніж у 1,5 рази наші втрати менші.
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12.05.2023 22:19 Відповісти
Ну ти то точні цифри знаєш. Але не скажеш. Бо методичку цитувати забороняють?
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13.05.2023 10:13 Відповісти
ти коли хочеш щось подібне пукнути то попий чаю , подумай і може пройде
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13.05.2023 10:30 Відповісти
Дуже схоже на правду. І мені шкода не те, що наших менше загинуло. Просто з нашого боку - це цвіт нації. З їхнього - просто біосміття.
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12.05.2023 20:29 Відповісти
цифри наших втрат, на жаль, значно більші... Це зрозуміло навіть із щоденної кількості некрологів на сайтах регіональних новин
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13.05.2023 13:21 Відповісти
на жаль це тупа брехня (тільки незрозуміло навіщо?), наші втрати значно більші...
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13.05.2023 14:35 Відповісти
шкода, але це тупа брехня
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12.05.2023 20:29 Відповісти
Там не указано на какую дату эти данные. Это может быть очень устаревшая информация.
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12.05.2023 21:36 Відповісти
таки да...но данные годичной давности давать та еще тупость...
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13.05.2023 13:38 Відповісти
нажаль вони помиляються раза в 4
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12.05.2023 20:37 Відповісти
Можливо навіть і більше.
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13.05.2023 15:00 Відповісти
До 20к це вишка, як і США пишуть. В нас втрати вбиті до пораних 1:5, у русні 1:2.
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12.05.2023 20:37 Відповісти
Добре, якщо це правда
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12.05.2023 20:39 Відповісти
Довіряю статистиці ГШ, адже вона базується на щоденних зведеннях з усіх підрозділів. А всі оці підрахунки західних ЗМІ базуються на їхніх стандартах та нормах, а чи є у їх стандартах розуміння що таке "м'ясний штурм" чи загороджувальний загін?
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12.05.2023 20:39 Відповісти
і , де статистика генштабу, якій довіряєш???
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12.05.2023 21:01 Відповісти
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12.05.2023 21:05 Відповісти
И где здесь более 7000 пропавших без вести, о которых докладывал наш уполномоченный?
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12.05.2023 21:39 Відповісти
Дані про кількість загиблих вже озвучувала Урсула фон дер Ляєн. 30 листопада 2022 р. голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна втратила у війні з Росією близько 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних. Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада 2022 р., що втрати росії у війні становлять не менше ніж https://www.radiosvoboda.org/a/news-pentahon-viyna-vtraty/32123720.html 100 тисяч убитими та пораненими . ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Дані про кількість наших жертв ми узнаємо лише після нашої Перемоги над москальськими нелюдями і то якщо при владі, на той момент, вже не буде "слуг кремля"... Бо питома частина
жертв цієї війни на совісті цих дволиких лукавих оманських партнерів кремля, які після 24.02.22. "перевзулись" та тепер невпинно грають на публіку "патріотів"...
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12.05.2023 20:47 Відповісти
А что это за издание,которое даёт такую информацию?Впервые слышу,и сомневаюсь что у них инфа от разведок....И про наши 13 тысяч,если не ошибаюсь подоляк давно говорил....на жаль.
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12.05.2023 20:52 Відповісти
Даже самий необізнаний розуміє, що це не так! Дуже хотілось би у це вірити .. Дуже... Але. Мінімально множити одразу на 5 ... Нажаль ....
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12.05.2023 20:58 Відповісти
нажаль , це брехня... Відносини втрат між атакою та обороню 7 : 1 ... Тобто, якщо втрати русні 200 000 - то ж втрати ВСУ не завменьш ніж 30 000...

Але враховуючи безглузжість наказів польових командирів , напевно ця цифра близько 50 000 ...ще раз: нажаль...Але це ближче до правди
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12.05.2023 21:00 Відповісти
наши тоже проводили наступательные операции против кацапов
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13.05.2023 11:19 Відповісти
Резніков казав, що менше 50 тисяч....
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12.05.2023 21:01 Відповісти
це тільки у армії і тільки загиблими, а скільки пропавших безвісти, по факту загиблих?
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12.05.2023 22:20 Відповісти
Резніков довбойоб
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13.05.2023 15:02 Відповісти
Zalushnij :
Aug/Sep 2022 : 9'000
Nov/Dez 2022 : 13'000

Rexnikov:
April/May 2023 :
Turkey Earthquake 45'000.

They make overall losses out of it,
as 15'000 dead and 30'000 wounded.

They play religion and astrology:
13 + 35 = 48 ; 4 + 8 = 12
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12.05.2023 21:04 Відповісти
небойових від інфарктів інсультів, див. на вік деяких частин¿ та й недеяких
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12.05.2023 21:14 Відповісти
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12.05.2023 21:25 Відповісти
Не дуже реалістично.
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13.05.2023 09:04 Відповісти
Ти пішов добровольцем… навіть і мови не було відлиняти.. хоча твоїх документів не було в військоматі, вони їх загубили..
Джерело: https://censor.net/ua/b3418027
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13.05.2023 09:11 Відповісти
На мій хлопський розум,так як кацапів закобзонилось вже майже 200 000 то нажаль наших героїв скоріше всього загинуло десь від 40 до 50 000(((
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13.05.2023 10:19 Відповісти
Да там мертвих россіян, бачачи як вони воюють, думаеться що вже близько 250k а може й вище
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13.05.2023 11:29 Відповісти
десь так воно є. По моїх хлопських підрахунках теж так.
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13.05.2023 13:23 Відповісти
У мене племінник у 92 бригаді. Він зараз на ротації. Так за його словами з початку повномасштабного вторгнення у його підрозділі з 300 чоловік "у строю" залишилось десь 50.
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13.05.2023 14:22 Відповісти
 
 