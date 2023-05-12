В Євросоюзі оцінюють втрати України у 13 тис. загиблих та 35 тис. поранених, - ЗМІ
За інформацією видання Euractiv, розвідувальні дані, які поширюються серед держав-членів Європейського Союзу, оцінюють втрати українських військових за час повномасштабної війни з Росією в 13 тисяч загиблих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Згідно з оцінками Європейського Союзу, які наводяться в документі й ґрунтуються на повідомленнях України країнам-членам ЄС, повідомленнях ЗМІ та витоках розвідданих, втрати Збройних Сил України оцінюються в 13 тисяч загиблих під час бойових дій і ще 35 тисяч поранених.
Оцінки США, які вказуються в тому ж документі, свідчать, що Київ втратив 17,5 тисячі військовослужбовців убитими в боях, а також загалом від 124 до 131 тисячі втрат – це поранені, загиблі, зниклі безвісти та інші. Водночас ЄС схильний вважати, що американські дані є завищеними, зазначає Euractiv.
Що стосується російських втрат, то в документі наводяться українські оцінки, згідно з якими РФ втратила 185 тисяч загиблими й 555 тисяч пораненими. Згадуються й дані США, згідно з якими російські втрати становлять від 189,5 до 223 тисяч, з них 43 тисячі загиблими.
Західні дипломати і військові в розмові з Euractiv наголосили, що отримати офіційне підтвердження кількості жертв з обох сторін практично неможливо.
Зауважимо, що видання не вказує, станом на яку дату наводились оцінки втрат України та Росії.
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Дані про кількість наших жертв ми узнаємо лише після нашої Перемоги над москальськими нелюдями і то якщо при владі, на той момент, вже не буде "слуг кремля"... Бо питома частина
жертв цієї війни на совісті цих дволиких лукавих оманських партнерів кремля, які після 24.02.22. "перевзулись" та тепер невпинно грають на публіку "патріотів"...
Але враховуючи безглузжість наказів польових командирів , напевно ця цифра близько 50 000 ...ще раз: нажаль...Але це ближче до правди
Aug/Sep 2022 : 9'000
Nov/Dez 2022 : 13'000
Rexnikov:
April/May 2023 :
Turkey Earthquake 45'000.
They make overall losses out of it,
as 15'000 dead and 30'000 wounded.
They play religion and astrology:
13 + 35 = 48 ; 4 + 8 = 12
Джерело: https://censor.net/ua/b3418027