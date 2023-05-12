В Євросоюзі оцінюють втрати України у 13 тис. загиблих та 35 тис. поранених, - ЗМІ

За інформацією видання Euractiv, розвідувальні дані, які поширюються серед держав-членів Європейського Союзу, оцінюють втрати українських військових за час повномасштабної війни з Росією в 13 тисяч загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Згідно з оцінками Європейського Союзу, які наводяться в документі й ґрунтуються на повідомленнях України країнам-членам ЄС, повідомленнях ЗМІ та витоках розвідданих, втрати Збройних Сил України оцінюються в 13 тисяч загиблих під час бойових дій і ще 35 тисяч поранених.

Оцінки США, які вказуються в тому ж документі, свідчать, що Київ втратив 17,5 тисячі військовослужбовців убитими в боях, а також загалом від 124 до 131 тисячі втрат – це поранені, загиблі, зниклі безвісти та інші. Водночас ЄС схильний вважати, що американські дані є завищеними, зазначає Euractiv.

Що стосується російських втрат, то в документі наводяться українські оцінки, згідно з якими РФ втратила 185 тисяч загиблими й 555 тисяч пораненими. Згадуються й дані США, згідно з якими російські втрати становлять від 189,5 до 223 тисяч, з них 43 тисячі загиблими.

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Західні дипломати і військові в розмові з Euractiv наголосили, що отримати офіційне підтвердження кількості жертв з обох сторін практично неможливо.

Зауважимо, що видання не вказує, станом на яку дату наводились оцінки втрат України та Росії.