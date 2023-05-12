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Новини Санкції проти Росії
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Трибунал Міжнародного паралімпійського комітету скасував припинення членства Росії та Білорусі в організації

олімпіада

Трибунал Міжнародного паралімпійського комітету (IPC) задовільнив апеляцію російського та білоруського комітетів щодо рішення про призупинення членства.

Трибунал IPC задовольнив апеляції Паралімпійських комітетів 10 травня та скасував припинення їхнього членства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Комітети Росії та Білорусі були усунені у листопаді 2022 року.

При цьому недопуск російських та білоруських спортсменів до змагань залишається чинним. Статус членства Росії та Білорусі обговорюватиметься 28–29 вересня на Генасамблеї у Бахрейні.

Рішення трибуналу прокоментував президент IPC Ендрю Парсонс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії та Білорусі

"Під час подій, які ми бачили перед стартом Зимової Паралімпіади-2022 у Пекіні, наші члени дали чітко зрозуміти, що статус НПК Росії та Білорусі має розглядатися Генеральною асамблеєю. Ми віримо, що наші дії – скликати термінову Генеральну асамблею у Берліні та надати дозвіл кожному члену представити свої погляди на важливі питання – виконали свої зобов’язання згідно з правилами. Незалежний апеляційний трибунал вирішив інакше. Це рішення ми, очевидно, поважаємо, але не погоджуємося з ним.

Ми повернемося до цих питань під час Генеральної асамблеї пізніше цього року, дотримуючись вказівок Апеляційного трибуналу, представивши додаткові докази, які з того часу отримали, і дамо нашим членам можливість ухвалити рішення щодо цих важливих питань", – сказав Парсонс.

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Білорусь (7926) Паралімпіада (184) росія (65010)


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Підісрали як завжди.
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12.05.2023 20:42 Відповісти
Бабло не пахне...
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12.05.2023 20:42 Відповісти
Руські інваліди, вас там тепер дохрєна, ідіть в сторону вашого *******! А олімпкомітет хай іде тою ж дорогою.
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12.05.2023 20:47 Відповісти
Олімпійський комітет виявився звичайною повією.Ну і на нам такий комітет?
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12.05.2023 20:53 Відповісти
Треба виходити
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12.05.2023 21:05 Відповісти
Професіональниий спорт - индустрія дебілізації.
І спортсмени, як правило, дебіли - що Бубка, що путін - всі вдарені головою.
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12.05.2023 21:15 Відповісти
👎👎👎
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12.05.2023 21:25 Відповісти
А вони подумали, як воно буде виглядати коли на дистанції будуть вимушені змагатися український інвалід в наслідок війни і інвалід-окупант який, можливо, сам і зробив своїм пострілом з цієї людини інваліда?
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12.05.2023 21:29 Відповісти
все міжнародне виходить все касабске.. скупили за гроші..
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12.05.2023 21:50 Відповісти
 
 