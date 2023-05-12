РФ скликає неформальну зустріч Радбезу ООН через "утиски свободи совісті" в Україні

Російська Федерація скликає неформальну зустріч членів Ради Безпеки ООН у форматі Аррії, щоб обговорити "ситуації зі свободою релігії в Україні" й "переслідування" російської церкви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Москва зокрема запросила до участі в заході в режимі онлайн осіб, наближених до ватажка "групи вагнера" Євгена Пригожина, яку багато країн визнали терористичною організацією.

Серед "доповідачів" також: директор неурядової організації "Фонд боротьби з несправедливістю" Міра Терада, протоієрей УПЦ (МП) Андрій Павленко, єпископ УПЦ (МП) Гедеон.

Захід не транслюватиметься на офіційних ресурсах ООН. Напередодні Росія заявила, що не має наміру домагатися схвалення вебтрансляції від членів Ради Безпеки, враховуючи очікувану заборону "з боку Великої Британії та інших західних делегацій".

Україна не бере участі в цьому заході.

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На думку постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, у такий спосіб міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров доручив постпреду Василю Небензі посилити "медійну присутність пригожинських посіпак-пропагандистів".

У серії твітів Кислиця нагадав, що 9 травня у своєму зверненні в соцмережах "пригожин згадав "щасливого дідуся", який "думає, що він хороший", але "дід" виявляється "повним му**ком".

"Це, однак, не завадило Лаврову і Ко просувати пригожинських бойовиків у Радбезі ООН, – зазначив постпред. – У п'ятницю вранці посланець Путіна привів на засідання Ради Безпеки у форматі Аррії колишніх арештантів, підібраних і особисто доглянутих Пригожиним".

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Кислиця нагадав, що Гедеон Харон свого часу вважався "настоятелем" "МАФ-церкви", незаконно побудованої в історичній зоні біля Десятинної церкви в Києві і був депортований з України у 2019 році. "Тепер молиться "за російську армію", – зазначив Кислиця.

Міра Терада (до 2017 року – Оксана Вовк) була ув'язнена в США за відмивання грошей, але уклала угоду зі слідством, щоб уникнути звинувачень у зберіганні наркотиків. "Нині вона особиста пропагандистка Пригожина та голова так званого "Фонду боротьби з несправедливістю", створеного ватажком "вагнера", нагороджена орденами "ЛНР", – пояснив Кислиця.

Ще один доповідач від РФ, священник УПЦ Андрій Павленко – російський шпигун, який повідомляв про дислокацію українських військ та імена українських активістів на Донбасі. Був включений в обмін полоненими, його зустрічав особисто пригожин. "Зараз вихваляє Пригожина та "вагнера" в численних інтерв'ю", – додав Кислиця.

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