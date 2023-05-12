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РФ скликає неформальну зустріч Радбезу ООН через "утиски свободи совісті" в Україні

оон,радбез

Російська Федерація скликає неформальну зустріч членів Ради Безпеки ООН у форматі Аррії, щоб обговорити "ситуації зі свободою релігії в Україні" й "переслідування" російської церкви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Москва зокрема запросила до участі в заході в режимі онлайн осіб, наближених до ватажка "групи вагнера" Євгена Пригожина, яку багато країн визнали терористичною організацією.

Серед "доповідачів" також: директор неурядової організації "Фонд боротьби з несправедливістю" Міра Терада, протоієрей УПЦ (МП) Андрій Павленко, єпископ УПЦ (МП) Гедеон.

Захід не транслюватиметься на офіційних ресурсах ООН. Напередодні Росія заявила, що не має наміру домагатися схвалення вебтрансляції від членів Ради Безпеки, враховуючи очікувану заборону "з боку Великої Британії та інших західних делегацій".

Україна не бере участі в цьому заході.

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На думку постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, у такий спосіб міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров доручив постпреду Василю Небензі посилити "медійну присутність пригожинських посіпак-пропагандистів".

У серії твітів Кислиця нагадав, що 9 травня у своєму зверненні в соцмережах "пригожин згадав "щасливого дідуся", який "думає, що він хороший", але "дід" виявляється "повним му**ком".

"Це, однак, не завадило Лаврову і Ко просувати пригожинських бойовиків у Радбезі ООН, – зазначив постпред. – У п'ятницю вранці посланець Путіна привів на засідання Ради Безпеки у форматі Аррії колишніх арештантів, підібраних і особисто доглянутих Пригожиним".

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Кислиця нагадав, що Гедеон Харон свого часу вважався "настоятелем" "МАФ-церкви", незаконно побудованої в історичній зоні біля Десятинної церкви в Києві і був депортований з України у 2019 році. "Тепер молиться "за російську армію", – зазначив Кислиця.

Міра Терада (до 2017 року – Оксана Вовк) була ув'язнена в США за відмивання грошей, але уклала угоду зі слідством, щоб уникнути звинувачень у зберіганні наркотиків. "Нині вона особиста пропагандистка Пригожина та голова так званого "Фонду боротьби з несправедливістю", створеного ватажком "вагнера", нагороджена орденами "ЛНР", – пояснив Кислиця.

Ще один доповідач від РФ, священник УПЦ Андрій Павленко – російський шпигун, який повідомляв про дислокацію українських військ та імена українських активістів на Донбасі. Був включений в обмін полоненими, його зустрічав особисто пригожин. "Зараз вихваляє Пригожина та "вагнера" в численних інтерв'ю", – додав Кислиця.

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ООН (3342) росія (65010) УПЦ МП (1207) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+13
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12.05.2023 20:43
+11
Зустріч неформальна і можна послати їх за рускім кораблем.
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12.05.2023 20:54
+8
Ідіть *****, десь там кацапський карабель, ***** *****, шо неясно
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12.05.2023 20:59
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12.05.2023 20:43 Відповісти
цікаво а коли китайці направлять русаків в буддизм то щось зміниться ?
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12.05.2023 20:44 Відповісти
У китайців комунізм.
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12.05.2023 20:46 Відповісти
такий собі аргумент )) кацапам не мішало Сталіна на ікони ліпити , з Леніним вирішили не перегмбати напевно
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12.05.2023 20:48 Відповісти
А у 3,14даров путинизм.
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12.05.2023 22:44 Відповісти
Сінтоізм.
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13.05.2023 00:23 Відповісти
Рашиська мразота!
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12.05.2023 20:45 Відповісти
їбанутим немає спокою.
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12.05.2023 20:47 Відповісти
Папа кРимський схоже хоче мірний план пропихнути...
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12.05.2023 21:17 Відповісти
Папа Римский решает меньше тибетского Далай Ламы. Так что его план можно даже не смотреть.
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12.05.2023 21:38 Відповісти
Так русня вже начебто не править там. Коню-овса, запрягли і нахєр до бєрьозок
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12.05.2023 20:51 Відповісти
Зустріч неформальна і можна послати їх за рускім кораблем.
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12.05.2023 20:54 Відповісти
Ідіть *****, десь там кацапський карабель, ***** *****, шо неясно
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12.05.2023 20:59 Відповісти
РФ скликає неформальну зустріч Радбезу ООН через "утиски свободи совісті" в Україні ,безсовісними рашистськими негідниками,кровопивцями і вбивцями починаючи з 2014 року, з рашистської окупації українського Криму. ЗАНАВІС
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12.05.2023 21:01 Відповісти
ну-ну
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12.05.2023 21:01 Відповісти
По хорошим делам, московских попов ****** перевешать бы в центре Киева, вот бы было удовольствие
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12.05.2023 21:01 Відповісти
Дебіли не розуміють що несуть... Графи, королі, люди ВИСОКОЇ культури недоумків оцінюють на раз! Кого вони хочуть обмануть?
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12.05.2023 21:03 Відповісти
"Графи, королі, люди ВИСОКОЇ культури недоумків оцінюють на раз!" - чудовий анекдот Британії 30 років 20 століття .
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13.05.2023 06:49 Відповісти
Це задовго прогнозований до цієї події наслідок того, що зелені уроди з головкою ЄрЗе вчасно не примусили УПЦ/мп відповідно до чинного законодавства перейменуватися в філіал рпц.
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12.05.2023 21:06 Відповісти
Ша, вона сама кричить що вона українська, ви тут до чого?
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12.05.2023 21:06 Відповісти
Вообще Е-банутые. Еще пожалуйтесь что украинцы не хотят здаваться и умирать. Ето же чистой воды русофобия
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12.05.2023 21:07 Відповісти
Жодна адекватна людина при здоровому глузді не витрачатиме час на те, аби слухати маячню цих дегенератів. Звісно, "друзі рассеї" на зразок, бульбашів, еритреї не відносяться, тому на них кацапня може розраховувати (звісно, за умови, що кацапня вчасно проплатить за цю "дружбу").
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12.05.2023 21:08 Відповісти
ООН - перетворилось на міжнародний 95-квартал. Мета існування цієї контори не зрозуміла і безглузда
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12.05.2023 21:09 Відповісти
Все там зрозуміло,кожна країна платить нефігові взноси в ту організацію,а куча дипломатів живе на ті гроші,списуючи сотні мільйонів доларів - підкормлюють голодающих дітей африки,купуючи у нас зерно по смішним цінам.
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12.05.2023 21:24 Відповісти
Московських попів гнати з країни вони не тільки зливають інформацію ворогу та ще влаштовують пропагандистські турне по світу для дискредитації України.
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12.05.2023 21:16 Відповісти
Якраз щоб обговорити захоплення та вандалізм у храмі Українського Патріархату у Криму
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12.05.2023 21:34 Відповісти
Ооооо! Чого -чого, а утисків свободи совісті на території України - не злічити випадків. На території в міжнародно визнаних кордонах, звичайно. Ото московитам понапихають на тій неформальній зустрічі...
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12.05.2023 21:44 Відповісти
Черговий цирк Шапіто від рашки
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12.05.2023 22:07 Відповісти
Так, це стародавня видумка щоб дебілізувати народи їх правителями.
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12.05.2023 22:52 Відповісти
Кацарня визнала, що ті які називають себе без МП в дійсності МП.
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12.05.2023 22:57 Відповісти
Саме так! Вкотре сама визнала це. Саме цього коментаря я тут шукав.
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13.05.2023 11:31 Відповісти
А те що кацапня порушує права українців на життя, вбиваючи їх, це нічого?
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12.05.2023 23:00 Відповісти
Як що таких кончених як кацапи тримають в ООН, то щось з цією організацією не те.
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12.05.2023 23:50 Відповісти
Лигу Наций разогнать,болота мацковии уничтожить
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13.05.2023 06:59 Відповісти
Де русня і де "совесть" ?
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13.05.2023 09:37 Відповісти
 
 