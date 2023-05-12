Україна отримала від ЄС за останні 15 місяців близько 15 мільярдів євро, - Боррель

Україна отримала від ЄС за останні 15 місяців близько 15 мільярдів євро, але потрібно ще більше, щоб забезпечити перемогу Києва.

Про це заявив Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі дипломатів у Стокгольмі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Багато людей говорять, що хочуть миру. Ми також хочемо. Але ті, хто хочуть цього більше за інших, — це українці. Українці хочуть миру. Ми хочемо миру. Але ми хочемо капітуляції (РФ — ред.). Ми не хочемо, щоб Україна стала другою Білоруссю. Саме тому "Формула миру" президента Зеленського зараз для нас є єдиною всеосяжною базою для стійкого миру", — зазначив Боррель.

За словами Борреля, очевидно, що Путін не має жодного наміру відступити від своїх цілей підкорити Україну.

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"Це очевидно зараз, більше ніж будь-коли. Міністри домовилися наполягати на важливості продовження підтримки України. Це лишається нашим пріоритетом. Упродовж останніх 15 місяців ми надали військової підтримки Україні на близько 15 мільярдів. Це — істотно. Але, на жаль, потрібно ще більше", — зазначив Боррель.

За його словами, партнери України пришвидшили темпи надання допомоги, але зараз потрібно подивитися трохи далі — на те, як трансформувати розроблені інструменти підтримки.

"Аби вони відповідали негайним загрозам — надавати боєприпаси, військове обладнання, як конвертувати це у довгострокові зусилля, щоб гарантувати Україні та підтримувати Україну гуманітарно, фінансово та військово", — пояснив Боррель.

Він додав, що ЄС продовжимо підтримку України так довго, як вона того потребуватиме.

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Нагадаємо, раніше на цій зустрічі Боррель заявляв, що Євросоюз має зосередити свої зусилля не лише на заходах негайної підтримки України на полі бою, але й на розробці багаторічної програми допомоги, що буде розрахована на довгострокову перспективу.