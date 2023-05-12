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Україна отримала від ЄС за останні 15 місяців близько 15 мільярдів євро, - Боррель

боррель

Україна отримала від ЄС за останні 15 місяців близько 15 мільярдів євро, але потрібно ще більше, щоб забезпечити перемогу Києва.

Про це заявив Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі дипломатів у Стокгольмі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

"Багато людей говорять, що хочуть миру. Ми також хочемо. Але ті, хто хочуть цього більше за інших, — це українці. Українці хочуть миру. Ми хочемо миру. Але ми хочемо капітуляції (РФ — ред.). Ми не хочемо, щоб Україна стала другою Білоруссю. Саме тому "Формула миру" президента Зеленського зараз для нас є єдиною всеосяжною базою для стійкого миру", — зазначив Боррель.

За словами Борреля, очевидно, що Путін не має жодного наміру відступити від своїх цілей підкорити Україну.

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"Це очевидно зараз, більше ніж будь-коли. Міністри домовилися наполягати на важливості продовження підтримки України. Це лишається нашим пріоритетом. Упродовж останніх 15 місяців ми надали військової підтримки Україні на близько 15 мільярдів. Це — істотно. Але, на жаль, потрібно ще більше", — зазначив Боррель.

За його словами, партнери України пришвидшили темпи надання допомоги, але зараз потрібно подивитися трохи далі — на те, як трансформувати розроблені інструменти підтримки.

"Аби вони відповідали негайним загрозам — надавати боєприпаси, військове обладнання, як конвертувати це у довгострокові зусилля, щоб гарантувати Україні та підтримувати Україну гуманітарно, фінансово та військово", — пояснив Боррель.

Він додав, що ЄС продовжимо підтримку України так довго, як вона того потребуватиме.

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Нагадаємо, раніше на цій зустрічі Боррель заявляв, що Євросоюз має зосередити свої зусилля не лише на заходах негайної підтримки України на полі бою, але й на розробці багаторічної програми допомоги, що буде розрахована на довгострокову перспективу.

Євросоюз (13360) допомога і підтримка (1158) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
5 год
З офіційного повідомлення ми дізнаємося, що про перші успіхи під Бахмутом доповів Сирський «чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад». І лише наприкінці повідомлення згадується, що на ставці, виявляється, доповідав і головнокомандувач Залужний.
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12.05.2023 21:52
+4
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12.05.2023 22:10
+3
в нас виявляється є підрозділи сирського
А чи воїни згідні нащиватись підрозділами сирського
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13.05.2023 08:43
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А росія скільки отримала?
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12.05.2023 21:47 Відповісти
а де ж вони??? мабуть в яйцях
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12.05.2023 21:48 Відповісти
Пан Боррель
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12.05.2023 21:51 Відповісти
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
5 год
З офіційного повідомлення ми дізнаємося, що про перші успіхи під Бахмутом доповів Сирський «чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад». І лише наприкінці повідомлення згадується, що на ставці, виявляється, доповідав і головнокомандувач Залужний.
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12.05.2023 21:52 Відповісти
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12.05.2023 22:10 Відповісти
в нас виявляється є підрозділи сирського
А чи воїни згідні нащиватись підрозділами сирського
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13.05.2023 08:43 Відповісти
лярд в місяць....так на якому місці сукупна економіка у ЄС у рейтингах?
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12.05.2023 21:53 Відповісти
Добавте -- бо все в обріз -- і прослідкуите шоб не тирили .
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12.05.2023 21:56 Відповісти
На жаль, мабуть я не доживу до того моменту, коли економісти доповідатимуть за економіку, лінгвісти за мову, а менти не кришуватимуть продажу наркоти, а тим паче "солей", чим накрило Україну після обрання віслюка оманського...
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12.05.2023 21:57 Відповісти
В Америке за погибшего платят семье 1 млн.
Сколько получили семьи украинских погибших бойцов ?
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12.05.2023 21:59 Відповісти
Скільки з них дісталось Україні?
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12.05.2023 22:09 Відповісти
Я про міліарди, а ви?
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12.05.2023 23:45 Відповісти
а воно притрушене та зоофіл.
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13.05.2023 09:37 Відповісти
Інвестиції в безпеку Європи і ЄС.
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13.05.2023 02:23 Відповісти
в нас все є, тільки наступати буде ЗСУ,
а саджати їх будуть саме за це - підрозділи зеленського!
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13.05.2023 09:53 Відповісти
 
 