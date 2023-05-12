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Говорили про подальші кроки щодо посилення спроможностей ЗСУ, - Резніков провів розмову з Пісторіусом

резніков,остін,пісторіус

Міністр оборони України Олексій Резніков у телефонній розмові зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом обговорив подальші кроки щодо посилення можливостей українських сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері. 

"Відбулася плідна розмова з моїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Під час телефонної розмови ми обговорили подальші кроки щодо посилення спроможностей ЗСУ. Я подякував Німеччині за постійну підтримку України та прихильність співпраці між країнами", - зазначив український міністр. 

Також читайте: Німеччина передасть ЗСУ кілька десятків танків Leopard застарілої версії 1А5 в середині року, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7336) Резніков Олексій (1446) Пісторіус Борис (253)


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похоже центрифуги заказывал..
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12.05.2023 21:58 Відповісти
Этот барыга на крови должен со следователем разговаривать насчет сокращения сроков своей отсидки, а не от имени Украины разговоры вести. В тюрьме давно заждались и прогулы ставят.
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12.05.2023 22:01 Відповісти
Говорили про подальші кроки щодо посилення спроможностей ЗСУ Джерело: - типу треба, щоби яєчки для ЗСУ, були по ціні не вище, ніж у Європі.
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12.05.2023 22:08 Відповісти
Міністр то ненастоящии -- фуфлижник .
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12.05.2023 22:12 Відповісти
Чим менше цей крадій говорить, тим краще для країни.
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12.05.2023 22:14 Відповісти
 
 