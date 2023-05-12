Говорили про подальші кроки щодо посилення спроможностей ЗСУ, - Резніков провів розмову з Пісторіусом
Міністр оборони України Олексій Резніков у телефонній розмові зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом обговорив подальші кроки щодо посилення можливостей українських сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері.
"Відбулася плідна розмова з моїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Під час телефонної розмови ми обговорили подальші кроки щодо посилення спроможностей ЗСУ. Я подякував Німеччині за постійну підтримку України та прихильність співпраці між країнами", - зазначив український міністр.
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Don Bessam #359417
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