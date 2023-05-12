Російські окупанти перевантажують транспортні напрямки, намагаючись виїхати з Криму, - ОК "Південь"
Російські окупанти у Криму готуються виїжджати з півострова, коли розпочнеться український контрнаступ.
Про це повідомила 12 травня глава об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
"Вони перевантажують транспортні напрямки, розуміючи, що ті, хто "понаїхали", мають прямувати вже "за поребрик", – сказала вона.
Гуменюк ствердно відповіла на запитання, чи дійсно у Криму активно розпродують нерухомість і на неї впали ціни.
"Усі операції з нерухомості у Криму зараз максимально прискорено. Відбувається реагування ринку, тому що при наявності такої великої пропозиції на ринку нерухомість втрачає ціну. Все те, що відбувається, планово і зрозуміло для нас, тому що рано чи пізно події отримають такий розвиток. Ми попереджали, що сезон буде, але не той, який замовляли вони", – сказала Гуменюк.
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схоже одного тіки обіцяння почати наступ вже стало достатньо щоб дурнів перелякати!
тепер, коли вони не дочекаються наступу і почнуть заспокоюватися - вдарити