УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7475 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 181 15

Російські окупанти перевантажують транспортні напрямки, намагаючись виїхати з Криму, - ОК "Південь"

крим

Російські окупанти у Криму готуються виїжджати з півострова, коли розпочнеться український контрнаступ.

 Про це повідомила 12 травня глава об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Вони перевантажують транспортні напрямки, розуміючи, що ті, хто "понаїхали", мають прямувати вже "за поребрик", – сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни в паніці та розпорошують зусилля на кілька напрямків, - ОК "Південь"

Гуменюк ствердно відповіла на запитання, чи дійсно у Криму активно розпродують нерухомість і на неї впали ціни.

"Усі операції з нерухомості у Криму зараз максимально прискорено. Відбувається реагування ринку, тому що при наявності такої великої пропозиції на ринку нерухомість втрачає ціну. Все те, що відбувається, планово і зрозуміло для нас, тому що рано чи пізно події отримають такий розвиток. Ми попереджали, що сезон буде, але не той, який замовляли вони", – сказала Гуменюк.

Автор: 

Крим (14135) Гуменюк Наталія (804)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Собирайтесь толпами и тикайте по Крымскому мосту. Только расписание заранее уточните.
показати весь коментар
12.05.2023 22:11
+5
є непоганий напрямок підтведжений кацапським крейсером зі звучним найменням "мацква" -
"на ***".
показати весь коментар
12.05.2023 22:09
+5
кажуть: "Налякай дурня, і він все зробить замість тебе"!
схоже одного тіки обіцяння почати наступ вже стало достатньо щоб дурнів перелякати!
тепер, коли вони не дочекаються наступу і почнуть заспокоюватися - вдарити
показати весь коментар
12.05.2023 22:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
є непоганий напрямок підтведжений кацапським крейсером зі звучним найменням "мацква" -
"на ***".
показати весь коментар
12.05.2023 22:09 Відповісти
Собирайтесь толпами и тикайте по Крымскому мосту. Только расписание заранее уточните.
показати весь коментар
12.05.2023 22:11 Відповісти
культурні люди - навіть бригаду швидкої допомоги мають в передніх рядах
показати весь коментар
12.05.2023 23:07 Відповісти
Так в Пакистане и в Индий путешествуют.
показати весь коментар
12.05.2023 23:32 Відповісти
кажуть: "Налякай дурня, і він все зробить замість тебе"!
схоже одного тіки обіцяння почати наступ вже стало достатньо щоб дурнів перелякати!
тепер, коли вони не дочекаються наступу і почнуть заспокоюватися - вдарити
показати весь коментар
12.05.2023 22:11 Відповісти
Накупались в морі і досить, тепер наша черга! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть расєйскій *********!
показати весь коментар
12.05.2023 22:27 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2023 23:43 Відповісти
Відчуття "пора удірать" у кацапів закладено в п'яту точку від народження. Що вони успішно і демонстрували попередні рази "жестів доброї волі".
показати весь коментар
12.05.2023 23:56 Відповісти
Цікаво, а хто може скупляти нерухомість в окупованому Криму?
показати весь коментар
13.05.2023 01:00 Відповісти
Українські громадяни.
показати весь коментар
13.05.2023 05:22 Відповісти
За законодавством окупанта? Хіба що у випадку, якщо вони привладні і у майбутньому плануюють легалізувати свої "надбання" в українському правовому полі шляхом правонаступництва злочинного окупаційного режиму.
показати весь коментар
13.05.2023 10:35 Відповісти
Вангую що колишні власники викупають назад за півціни.
показати весь коментар
13.05.2023 17:28 Відповісти
Колишні власники які прродали нерухомість московитам за процедурою окупанта мають бути визнані колаборантами. Ті, які не продавали досі залишаються власниками своєї нерухомості за українським законодавством, тому не мають потреби викупляти
показати весь коментар
17.05.2023 02:04 Відповісти
Логічно.
показати весь коментар
17.05.2023 23:27 Відповісти
 
 