Російські окупанти перевантажують транспортні напрямки, намагаючись виїхати з Криму, - ОК "Південь"

Російські окупанти у Криму готуються виїжджати з півострова, коли розпочнеться український контрнаступ.

Про це повідомила 12 травня глава об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Вони перевантажують транспортні напрямки, розуміючи, що ті, хто "понаїхали", мають прямувати вже "за поребрик", – сказала вона.

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Гуменюк ствердно відповіла на запитання, чи дійсно у Криму активно розпродують нерухомість і на неї впали ціни.



"Усі операції з нерухомості у Криму зараз максимально прискорено. Відбувається реагування ринку, тому що при наявності такої великої пропозиції на ринку нерухомість втрачає ціну. Все те, що відбувається, планово і зрозуміло для нас, тому що рано чи пізно події отримають такий розвиток. Ми попереджали, що сезон буде, але не той, який замовляли вони", – сказала Гуменюк.