Лідери G7 на саміті обговорять підтримку України та притягнення РФ до відповіді, - Білий дім

Питання, пов’язані з реагуванням міжнародного співтовариства на війну РФ проти України, притягнення кремля до відповідальності, посилення продовольчої безпеки стануть одними з головних на зустрічі лідерів G7 наступного тижня в Японії.

Про це заявили в п’ятницю офіційні представники адміністрації президента Байдена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Очікується, що президент і лідери G7 обговорять низку найактуальніших глобальних питань, в тому числі непохитну підтримку України з боку G7, розв’язання як продовольчої, так і кліматичної кризи, забезпечення інклюзивного та стійкого економічного зростання та продовження переходу на чисту енергію у нас та у наших партнерів по всьому світу", - зауважила речниця адміністрації Байдена Карін Жан-П’єр.

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Вона пообіцяла, що Білий дім більш детально повідомить про плани зустрічі лідерів "Групи семи" пізніше.

Водночас, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі у п’ятницю також підтвердив, що ситуація в Україні буде одним із головних тем обговорень на саміті лідерів у Японії.

За його словами, порядок денний зустрічі охоплюватиме широке коло питань, "включно з тим, що відбувається в Україні, включно із зусиллями щодо притягнення путіна до відповідальності та включно із подальшими зусиллями допомоги Україні у самозахисті".