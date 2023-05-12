Україна вийшла з двох угод про співпрацю з РФ та Білоруссю щодо державного кордону
Україна вийшла з Меморандуму про співпрацю в охороні державних кордонів з Росією та Білоруссю та припинила дію Угоди з Росією про співпрацю та взаємодію з прикордонних питань.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Вийти з Меморандуму про співпрацю в охороні державних кордонів Республіки Білорусь, Російської Федерації та України, укладеного 15 квітня 1994 року в Москві", - йдеться у тексті документа.
Також президентом припинено дію Угоди між Україною та Росією про співпрацю та взаємодію з прикордонних питань, укладену 3 серпня 1994 року в Одесі.
Указ набув чинності з дня його опублікування.
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Yakov Nemo
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Sergey Osadchy #516630
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