Україна вийшла з двох угод про співпрацю з РФ та Білоруссю щодо державного кордону

Україна вийшла з Меморандуму про співпрацю в охороні державних кордонів з Росією та Білоруссю та припинила дію Угоди з Росією про співпрацю та взаємодію з прикордонних питань.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Вийти з Меморандуму про співпрацю в охороні державних кордонів Республіки Білорусь, Російської Федерації та України, укладеного 15 квітня 1994 року в Москві", - йдеться у тексті документа.

Також президентом припинено дію Угоди між Україною та Росією про співпрацю та взаємодію з прикордонних питань, укладену 3 серпня 1994 року в Одесі.

Указ набув чинності з дня його опублікування.

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