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Новини
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Україна вийшла з двох угод про співпрацю з РФ та Білоруссю щодо державного кордону

кордон,білорусь

Україна вийшла з Меморандуму про співпрацю в охороні державних кордонів з Росією та Білоруссю та припинила дію Угоди з Росією про співпрацю та взаємодію з прикордонних питань.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Вийти з Меморандуму про співпрацю в охороні державних кордонів Республіки Білорусь, Російської Федерації та України, укладеного 15 квітня 1994 року в Москві", - йдеться у тексті документа.

Також президентом припинено дію Угоди між Україною та Росією про співпрацю та взаємодію з прикордонних питань, укладену 3 серпня 1994 року в Одесі.

Указ набув чинності з дня його опублікування.

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Білорусь (7926) кордон (4756) росія (65010)


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12.05.2023 23:04 Відповісти
Аяяй... що наробили?! Що тепер буде?
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12.05.2023 23:09 Відповісти
Не пройшло й 9-ти років війни. А що безвізовий режим скасували, чи досі "не на часі"?
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12.05.2023 23:06 Відповісти
так быстро
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12.05.2023 23:13 Відповісти
успіх черепашачий, курва...
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12.05.2023 23:18 Відповісти
 
 