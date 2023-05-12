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Боррель - Путіну: Ніякої втоми від України не буде, вона не стане другою Білоруссю

боррель,жозеп

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підкреслив, що члени Євросоюзу продовжать підтримку України у війні з Росією.

Про це Боррель заявив за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ держав ЄС у Стокгольмі у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Топ-дипломат Євросоюзу підкреслив, що за 15 місяців війни Росія не відмовилась від наміру "підпорядкувати" Україну й продовжувати її знищувати. Тому важливо забезпечити довгострокові інструменти підтримки Києва на додачу до короткострокових, що існують нині.

"І я хочу надіслати чіткий сигнал Путіну: немає і не буде ніякої втоми. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки їй потрібно, і стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Боррель.

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Він підкреслив, що в нинішній ситуації Україна не може відмовитись від боротьби, бо це поставило під загрозу її існування як нації, натомість Росія не хоче цього зробити.

"Багато людей кажуть, що хочуть миру. Ми хочемо. І ті, хто хоче миру більше, ніж будь-хто інший, – це українці. Українці хочуть миру. Ми хочемо миру. Але ми не хочемо капітуляції. Ми не хочемо, щоб Україна стала другою Білоруссю", – підкреслив топ-дипломат ЄС.

Автор: 

путін володимир (23773) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
Коли на заході політиків прориває балакати, приємно слухати. Борель за цей тиждень порадував неодноразово. Коли наші откривають рота - блювати хочеться. Залужного приємно слухати, більше нікого.
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12.05.2023 23:41
+8
Та пох.. що думає зелена шавка.
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12.05.2023 23:45
+5
забавно , а вот зеленые думают по другому , оказывается на западе умнее чуваки чем в опе , по середине не хотят сойтись и просто перестать стрелять.
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12.05.2023 23:32
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забавно , а вот зеленые думают по другому , оказывается на западе умнее чуваки чем в опе , по середине не хотят сойтись и просто перестать стрелять.
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12.05.2023 23:32 Відповісти
"Саме тому "Формула миру" президента Зеленського зараз для нас є єдиною всеосяжною базою для стійкого миру", - зазначив Боррель. "
---------------------
Тема ниже).
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12.05.2023 23:39 Відповісти
КРАСАВЧИК !!!
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12.05.2023 23:36 Відповісти
найкраща риторика до ********** мовчки збільшувати постачання озброєнь..
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12.05.2023 23:38 Відповісти
Коли на заході політиків прориває балакати, приємно слухати. Борель за цей тиждень порадував неодноразово. Коли наші откривають рота - блювати хочеться. Залужного приємно слухати, більше нікого.
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12.05.2023 23:41 Відповісти
)(уйло, вішайся!
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12.05.2023 23:44 Відповісти
Гауляйтер України єрмак, якого зебіли привели до влади так не думає
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12.05.2023 23:45 Відповісти
Та пох.. що думає зелена шавка.
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12.05.2023 23:45 Відповісти
На жаль вона не тільки думає, а й робить, бо вона не стільки зелена, скільки грушна і фсбшна
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13.05.2023 00:40 Відповісти
Цей Борель тільки роз"їжджає і *******. Він нічого не рішає, ні по фінансах, ні особливо у питаннях зброї і ***********. Дурілка картонна...
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13.05.2023 15:22 Відповісти
 
 