Українські воїни можуть звільнити Крим, Донецьку і Луганску області. Ми знаємо, що для цього потрібно, - Залужний

На думку Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, це обов’язково треба зробити для українських дітей з окупованих територій.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв'ю Дмитру Комарову, яке 12 травня транслював 1+1, запевнив, що українські воїни можуть звільнити окуповані території України і знають, що для цього потрібно, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

На питання про те, як примусити ворога піти, Залужний відповів:

"Для цього є командири, які мають думати і приймати вірні рішення. Для цього мають бути створені умови, мають бути забезпечені боєприпасами, технікою, озброєнням. Для цього мають бути безліч інших обставин, але все це можна робити. Все це описано в безлічі підручників. Звісно, у кожному випадку свій варінт тих чи інших дій. І можу запевнити, що саме українські воїни — це ті люди, які можуть це зробити. Можуть. Єдине питання — що їм для цього потрібно, щоб це зробити найшвидше. Ми знаємо, що для цього потрібно. Знаємо, що потрібно, щоб звільнити Крим, що потрібно для того, щоб звільнити Донецьку область, Луганську область, але це дуже й дуже великий об'єм роботи, який швидко не зробиться".

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У відповідь на уточнююче питання, чи дійсно українські військові знають, що робити і роблять свою роботу, завдяки якій під контроль України повернуться Крим, Донецька та Луганська області, головнокомандувач ЗСУ сказав: "Звісно, обов’язково".

Він додав, що це обов’язково треба зробити для українських дітей з окупованих територій.