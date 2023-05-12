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Новини Війна
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Українські воїни можуть звільнити Крим, Донецьку і Луганску області. Ми знаємо, що для цього потрібно, - Залужний

валерій,залужний

На думку Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, це обов’язково треба зробити для українських дітей з окупованих територій.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв'ю Дмитру Комарову, яке 12 травня транслював 1+1, запевнив, що українські воїни можуть звільнити окуповані території України і знають, що для цього потрібно, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

На питання про те, як примусити ворога піти, Залужний відповів:

"Для цього є командири, які мають думати і приймати вірні рішення. Для цього мають бути створені умови, мають бути забезпечені боєприпасами, технікою, озброєнням. Для цього мають бути безліч інших обставин, але все це можна робити. Все це описано в безлічі підручників. Звісно, у кожному випадку свій варінт тих чи інших дій. І можу запевнити, що саме українські воїни — це ті люди, які можуть це зробити. Можуть. Єдине питання — що їм для цього потрібно, щоб це зробити найшвидше. Ми знаємо, що для цього потрібно. Знаємо, що потрібно, щоб звільнити Крим, що потрібно для того, щоб звільнити Донецьку область, Луганську область, але це дуже й дуже великий об'єм роботи, який швидко не зробиться".

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У відповідь на уточнююче питання, чи дійсно українські військові знають, що робити і роблять свою роботу, завдяки якій під контроль України повернуться Крим, Донецька та Луганська області, головнокомандувач ЗСУ сказав: "Звісно, обов’язково".

Він додав, що це обов’язково треба зробити для українських дітей з окупованих територій.

Автор: 

Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+16
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12.05.2023 23:49
+12
Главное ермаку и клоуну не сообщайте
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12.05.2023 23:41
+12
та пусть пиарят..... думаю, это ничего не изменит..... один звонок из Вашингтонского обкома и история с Сырским очень быстро закончится......
суперская фотка - моя любимая! очень наглядно демонстрирует то, как к зеленскому относятся на Западе, т.к. прекрасно знают, с кем имеют дело.....
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12.05.2023 23:57
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Главное ермаку и клоуну не сообщайте
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12.05.2023 23:41 Відповісти
до задницы..... клоунам он может сказать что угодно, а сделает по-своему..... я уверен, что он прекрасно понимает, с каким змеиным клубком он имеет дело..... ну по крайней мере, при таких обстоятельствах, я бы поступил именно так......
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12.05.2023 23:50 Відповісти
Пункт №1.
Ізолювати прокацапське шобло в керівництві країни.
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12.05.2023 23:49 Відповісти
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12.05.2023 23:49 Відповісти
та пусть пиарят..... думаю, это ничего не изменит..... один звонок из Вашингтонского обкома и история с Сырским очень быстро закончится......
суперская фотка - моя любимая! очень наглядно демонстрирует то, как к зеленскому относятся на Западе, т.к. прекрасно знают, с кем имеют дело.....
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12.05.2023 23:57 Відповісти
Тобі генерал Сирський в штани насрав чи що??
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13.05.2023 07:05 Відповісти
Тексти йому пишуть ті, хто в ЗСУ або НацГвардії, і дня НЕСЛУЖИЛИ, як і сам Зеленський !!!
Привладне оточення, типа рахмідій, так із хєранта-відказника стьобаються!!!
Він один такий - кака, А ми, - Цяця
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13.05.2023 15:08 Відповісти
А ви хочете, щоб він зараз ото на камеру все як воно є і виклав?
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13.05.2023 01:20 Відповісти
Можуть звільнити, а можуть і не звільнити. «Наша слава кучерява не вмре, не поляже! Або, може, й поляже. Як вже німець скаже».
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13.05.2023 00:36 Відповісти
Потрібно, щоб на чолі зграї левів не стояли барани на кшталт зеленського/єрмака
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13.05.2023 01:39 Відповісти
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13.05.2023 02:34 Відповісти
Так,потрібно від союзників побільше 120,155 калібрів,щоб орки на нулі сцяли в штани,щоб
іхні окопи були суцільним адом.
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13.05.2023 05:52 Відповісти
 
 