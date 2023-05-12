УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7238 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
920 2

Щоб люди "евакуювались" з окупованої частини Запорізької області, росіяни не завозять продукти, - ОВА

запорізька

Людей на окупованій території Запорізької області змушують погоджуватися на так звану евакуацію - росіяни не завозять харчів у населені пункти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Є інформація про грабунок росіян на окупованих територіях - беруть все, що погано лежить. Є певні спеціальні заходи, які вони створюють. Наприклад, не завозять продукти харчування до населених пунктів, хліб. Просто змушують людей йти на "евакуацію". Є такі випадки, коли вони "евакуюють" людей до Бердянська, лишають їх там напризволяще. Багато з цих людей просто повертаються - коли вони приїздять, у хаті немає нічого, грабують все. Є такі факти", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці окупованих прифронтових населених пунктів, яких рашисти вивозили до Кирилівки та Бердянська, повертаються додому, - Федоров

Автор: 

продукти (1134) Запорізька область (3583) Малашко Юрій (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нафіга так завуальовано?кацапи були,є і будуть мародерами...
показати весь коментар
12.05.2023 23:47 Відповісти
Депортації, геноцид, а тепер і голодомор. Рашка вирішила повторити всі репресивні засоби совку.
показати весь коментар
13.05.2023 00:09 Відповісти
 
 