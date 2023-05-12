УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7238 відвідувачів онлайн
Новини Війна
32 336 91

Росія намагалася гіперзвуковою ракетою "Кинджал" знищити систему ППО Patriot в Україні , - CNN

patriot

За даними CNN, минулого тижня Росія за допомогою гіперзвукової ракети "Кинджал" намагалася знищити американську систему ППО Patriot в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Атака не вдалася, і натомість українські військові перехопили ракету за допомогою системи Patriot, повідомили офіційні особи, відзначивши перше відоме успішне використання передової системи протиповітряної оборони лише через кілька тижнів після того, як вона прибула в країну", - йдеться у повідомленні.

Один з чиновників розповів, що бійці ППО випустили кілька ракет з Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету. Таким чином вони показали, що швидко навчилися використовувати американську зброю.

Американські офіційні особи вважають, що росіяни вловили сигнали, які випромінює Patriot. Таким чином вони націлились на систему за допомогою гіперзвукової ракети "Кинджал".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уламки російського "Кинджала", збитого над Україною. ВIДЕО

Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил Збройних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українським військовим вдалось збити російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал" під час нічної атаки 4 травня у небі Київської області. За його словами, це вдалося зробити завдяки зенітно-ракетному комплексу Patriot.

Автор: 

ППО (3166) ракети (4019) Patriot (302)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
показати весь коментар
12.05.2023 23:48
+36
Вместе с квадратными ракетами ЗСУ получили кучу "ракет-обманок". Суть в чем, они запускаются первыми, весят по 45 кг и могут лететь до 500 км. Имитируют полет квадратной ракеты. ПВО фашистов сходит с ума, зависает, а потом прилетает толстая квадратная ракета и бум.
показати весь коментар
12.05.2023 23:57
+35
показати весь коментар
12.05.2023 23:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.05.2023 23:48 Відповісти
Got to put it in sideways.
показати весь коментар
12.05.2023 23:57 Відповісти
А звідки москалі знали, де стояв Петріот?
показати весь коментар
12.05.2023 23:54 Відповісти
Ну звісно, вони дебіли, і не накачувати наші структури агентурою 30років…
показати весь коментар
12.05.2023 23:57 Відповісти
та заспокойтеся - сховати радар неможливо
показати весь коментар
12.05.2023 23:58 Відповісти
Були і є, але це дуже дорога система і явно її будуть охороняти, на всіх рівнях.
показати весь коментар
13.05.2023 00:01 Відповісти
як тільки ЗРК ввімкне свій радар - так зразу відомо де він стоїть (не весь комплекс, звичайно, а тільки радар)
показати весь коментар
12.05.2023 23:57 Відповісти
Одного не розумію , ще взимку була інформація про передачу Україні сотень радарів обманок . То чому їх не використовують для введення кацапні в оману .?
Чи може і використовують , але публічно про це не повідомляють .!
показати весь коментар
13.05.2023 00:06 Відповісти
така обманка може надурити ПРР, але не радіотехнічну розвідку в цілому
показати весь коментар
13.05.2023 00:11 Відповісти
І що це видно на сотні кілометрів, чи навіть тисячі? І чи немає ніяеого захисту в Петріоті проти того, щоб його не побачив супротивник?
показати весь коментар
13.05.2023 00:07 Відповісти
немає
показати весь коментар
13.05.2023 00:09 Відповісти
обманные источники аналогичного радиоизлучения. На все Кинжалов не напасешься
показати весь коментар
13.05.2023 12:27 Відповісти
Против законов физики не попрешь
показати весь коментар
13.05.2023 01:49 Відповісти
Твоя в школу не ходила?!? На уроках физики курил на спортплощадке?!?
показати весь коментар
13.05.2023 07:15 Відповісти
Напрямок ви дізнаєтесь а ось відстань до радару ніт - Кинжал не протирадіолокаційна ракета відповідно наводитися по випромінюванню радара не може.
показати весь коментар
13.05.2023 03:07 Відповісти
про пеленг не слышал? пересечение направлений на источник, запеленгованный с 2 разных точек, дает расстояние и координаты.
показати весь коментар
13.05.2023 04:35 Відповісти
Я то знаю - ось чи знає про це людина комент якого я відкоментував я не знаю .
показати весь коментар
13.05.2023 06:01 Відповісти
запеленгованный с 2 разных точек... Уточнение. С трех разных точек под углом 180 градусов каждая
показати весь коментар
13.05.2023 09:49 Відповісти
с 3х это идеальный вариант, но с 2х тоже можно, просто погрешность выше.
показати весь коментар
13.05.2023 11:57 Відповісти
а якщо Ви дізнаєтесь напрямок з двох точок спостереження ?
(і вже хтось лайкнув.... грамотії)
показати весь коментар
13.05.2023 09:22 Відповісти
"а якщо Ви дізнаєтесь напрямок з двох точок спостереження ?" - ви дізнаєтесь відстань ( ви ж якось на "око" можете прикинути відстань до предмета ).
показати весь коментар
13.05.2023 09:57 Відповісти
Надо еще подсказывать, шо глаза два и не на око, а на два ока можно определить приблизительно расстояние. На один глаз получается хреново.)))
показати весь коментар
16.05.2023 18:09 Відповісти
На глаз може і хріново а на око без проблем ( ну так мікрометрова точність таким методом недосяжна - але так як вона в даному випадку нахрін кому здалася до пох на неї ).
показати весь коментар
16.05.2023 18:23 Відповісти
Триангуляция называется. Три антенны засекают сигнал, определяют его азимут, и зная координаты антенн можно просто из этой точки по азимуту провести прямую. Где три прямые пересекутся - там и находится источник сигнала.
показати весь коментар
13.05.2023 11:14 Відповісти
[zanuda mode on]

Теоретично для триангуляції достатньо і двох, але з урахуванням похибки азимуту беруть за трьома. Перетин трьох пеленгів - не точка, а т.зв. трикутник нев'язки, по центру якого береться усереднена точка цілі.

[zanuda mode off]
показати весь коментар
13.05.2023 11:42 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2023 23:54 Відповісти
Вместе с квадратными ракетами ЗСУ получили кучу "ракет-обманок". Суть в чем, они запускаются первыми, весят по 45 кг и могут лететь до 500 км. Имитируют полет квадратной ракеты. ПВО фашистов сходит с ума, зависает, а потом прилетает толстая квадратная ракета и бум.
показати весь коментар
12.05.2023 23:57 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2023 23:55 Відповісти
Яке "жахливе" "самогубство" )))
показати весь коментар
13.05.2023 00:04 Відповісти
Та не переживай ти так
показати весь коментар
13.05.2023 06:21 Відповісти
я й не знав, що з гелікоптера можна катапультуватися, коли по ньому влучає ракета🗿
завжди думав, що екіпаж вертольотів завжди смертники, на відміну від пілотів літаків
а як можна катапультуватися з вертольота, якщо зверху крутяться лопасті?
показати весь коментар
13.05.2023 11:00 Відповісти
Ага, катапультуватись, з парасолькою, як обдрищучка, чи верещучка.
показати весь коментар
13.05.2023 11:06 Відповісти
есть технологии, и у кацапов такое есть. Лопасти отстреливаются пиропатронами, экипаж катапультируется.
Но если, как Вы написали, ракета уже попадает, то шансов понятно никаких нет при любых технологиях
показати весь коментар
13.05.2023 12:34 Відповісти
У меня был знакомый, вертолетчик, на пенсии, так он два раза вылетал из вертолета в открытую дверь (летали с открытыми дверьми) после попадения стингера. Самое интересное, что их отправляли в Афган в командировки на пару недель, потом через пару месяцев опять на пару недель и не весь полк 157-й, а эскадрильями. Они так и не получили статуса участника боевых действий.))) Они стояли в Николаевке, под Алма-Атой.
показати весь коментар
16.05.2023 18:32 Відповісти
"US officials believe the Russians picked up on signals that are emitted from the Patriot, allowing them to target the system using the hypersonic missile, known as the Kinzhal or Killjoy. "

краще перекласти як

"Американські офіційні особи вважають, що росіяни вловили сигнали, які випромінює Patriot, що дозволило їм націлити на систему гіперзвукову ракету, відомої як Кінжал або Кіллджой"

а то виходить якась дурниця
показати весь коментар
12.05.2023 23:56 Відповісти
Прочитав, якась мачня. Вловили сигнал від Петріот, але чомусь ще не знищили всі радянські ппо. CNN, як завжди пе.. ить.
показати весь коментар
12.05.2023 23:58 Відповісти
на всіх у них кинджалів не вистачить, а та то побили не мало
показати весь коментар
13.05.2023 00:00 Відповісти
Є ще іскандери, та й інші ракети. Могли би з самого пачатку знищити ппо, а тоді вже масовано авіацією нищити військові об'єкти, але все ж не так.
показати весь коментар
13.05.2023 00:04 Відповісти
і де ж наші с-200 ??
інші ракети ППО збиває, а х-22 зі своєю точністю не поцілить
показати весь коментар
13.05.2023 00:07 Відповісти
С-200 познімали з озброєння. А с-300,ще є на озброєнні і працює.
показати весь коментар
13.05.2023 00:10 Відповісти
с-200 нам зняли з озброєння 24 лютого
показати весь коментар
13.05.2023 00:12 Відповісти
С-200 зняли давно з озброєння. Це офіційна ініформація
показати весь коментар
13.05.2023 00:15 Відповісти
таки рік назад мелькали фото наших знищених радарів схожих на П-14 і ПРВ-13, які як Вам відомо мають безпосередній стосунок до с-200
може деза
показати весь коментар
13.05.2023 00:50 Відповісти
Я не бачив цього.Може ці системи і повернули і стрій.Але їх потрібно було привести до ладу.Такої інформації ніде не бачив.
показати весь коментар
13.05.2023 01:02 Відповісти
они и хотели так, но мы увели установки от удара в другое место...фокус-покус и вуаля...кацапы ударили по пустым площадкам и аэродромам.
показати весь коментар
13.05.2023 00:11 Відповісти
Москалям просто зливали інформацію.
показати весь коментар
13.05.2023 00:14 Відповісти
конечно...если агентуры кацапорейха до хера во всех структурах державы.
показати весь коментар
13.05.2023 00:18 Відповісти
Ще того року десь в квітні було відео, як москалі знищують с-300, яка стояла не в бойовому положені. Їм злили тоді інформацію.
показати весь коментар
13.05.2023 00:22 Відповісти
загуглите Долина Бекаа 1982 год
и про советское ПВО станет все ясно и понятно
показати весь коментар
13.05.2023 17:06 Відповісти
От один заряд і знищила)).
показати весь коментар
12.05.2023 23:59 Відповісти
Якась маячня. Система Patriot, складається з універсальної РЛС AN/MPQ-53/65, командного пункту AN/MSQ-132, пускових установок, електрогенераторів EPP III та підіймально-щоглових пристроїв. Усе це не знаходиться у одній точці, тому знищити це однією ракетою фізично неможливо. Якщо націлились на сигнал та навіть вразили - це означає знищення тільки радару, чи навіть тільки антени.
показати весь коментар
13.05.2023 00:00 Відповісти
в радар цілили
показати весь коментар
13.05.2023 09:41 Відповісти
достатньо знищити радар
показати весь коментар
13.05.2023 12:13 Відповісти
кацапи викусили, чи відсмоктали?
показати весь коментар
13.05.2023 00:01 Відповісти
сковтнули, як Х-ло любить казати...
показати весь коментар
13.05.2023 00:20 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2023 10:07 Відповісти
ти саме для цього і регався впн мандрівник?)))
показати весь коментар
13.05.2023 12:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CVgS5IjmNZo
показати весь коментар
13.05.2023 12:40 Відповісти
жри, кацап
показати весь коментар
13.05.2023 12:41 Відповісти
"випустили кілька ракет з Patriot під різними кутами"

какая стоимость 1 ракеты, кто в курсе?
показати весь коментар
13.05.2023 01:11 Відповісти
А зачем нам это считать? Мы за это не платим. Военный бюджет США это покроет настолько для себя назаметно - что даже глупо высчитывать те тысячные доли процента. А в данном случае - когда идет по сути испытание оборудования в боевых условиях - то это дешевле в десятки раз или сотни чем такое же испытание на полигонах.
показати весь коментар
13.05.2023 01:21 Відповісти
интересна цена кинжала и стоимость его уничтожения
показати весь коментар
13.05.2023 01:26 Відповісти
"Цена" Кинжала определяется распоряжением МО РФ, а не спросом и предложением. Какую скажет МО, такой и будет, и изготовитель обязан "продать" по указанной МО "цене", в указанные МО сроки.
Себестоимость ракеты Кинжал приблизительно такая-же, как баллистической ракеты для Искандер М, так как Кинжал максимально унифицирован с ней по конструкции и в производстве.
Ракетный комплекс воздушного базирования Кинжал дороже ОТРК Искандер М, потому, что состоит из летающей платформы, например-МиГ-31К и аэробаллистической ракеты.

Стоимость уничтожения будет зависеть от тактики применения и Кинжалов, и ПРО. Наверное имеет смысл говорить о средней стоимости уничтожения, но пока еще мало данных для расчета среднего количества израсходованных ракет на один сбитый Кинжал.

Моя гипотеза - от 3 до 5 ракет ПАК-3 на один сбитый Кинжал.
показати весь коментар
13.05.2023 02:10 Відповісти
если проще - сбить его дороже, чем его стоимость?
показати весь коментар
13.05.2023 02:21 Відповісти
Сбить его дешевле, чем тот вред который он нанесет.
показати весь коментар
13.05.2023 07:32 Відповісти
В інтернеті пишуть, що 9 батарей Петріотів (по 4 пускових установки на батарею) можуть коштувати до $9млрд. Тобто вартість однієї пускової установки разом з комплектом ракет, з РЛС, станцією захвату цілі, з генераторами та іншим обладнанням може доходити до $250млн. Це-сухі цифри, без вартості життів розрахунку комплексу цієї пускової установки. Яку саме частину цього комплексу міг вивести з ладу той кинджал, проте припускаю-що набагато дорожчу (в грошах), ніж вартість 3-4 ракет, запущених по ньому. До того ж маємо 2 приємні плюси-наші хлопці пройшли бойове хрещення по складній цілі, а "друга армія світу" понесла великі репутаційні втрати, тому що міф про "найкращу невловиму ракету у світі"-розвінчано.
показати весь коментар
13.05.2023 08:24 Відповісти
Надо учитывать не только стоимость кинжала , но и стоимость предполагаемого убытка который он мог нанести .
показати весь коментар
13.05.2023 09:33 Відповісти
А чи можливо порахувати ті збитки, які ми нанесли коZZлорайху, після 2023 року в плані репутаціїї ??? Вони не відмиються від цього до кінця своїх днів. Того й лютують. " Фтарая армия" мира ". Миравая сверх держава". "Лучшее в мире оружие". КОМЕДІЯ.
показати весь коментар
13.05.2023 11:18 Відповісти
Це взагалі якийсь нонсенс - під різними кутами - С-300 взагалі стартує вертикально, корабельні ЗРК США - також. На зараз кут запуску ракети не має ніякого значення.
показати весь коментар
13.05.2023 01:34 Відповісти
4 млн долларов, но тут главное испытательный процесс.
показати весь коментар
13.05.2023 06:56 Відповісти
мільйон доларів.
показати весь коментар
13.05.2023 07:36 Відповісти
Близько $1 млрд за батарею, $4 млн за одну ракету
показати весь коментар
13.05.2023 14:13 Відповісти
Бдяха!!!

Кинджад - не гіперзаукова ракета!!!
Це звичайна аеро-балістична ракета, випущена з надзвукового носія Міг-31.

Ну скільки можна розносити кацапський фейк...
показати весь коментар
13.05.2023 02:09 Відповісти
Мляха! Если ты сидишь на диване в купе, а поезд движется со скорость 100 км/час, то с какой скорость ты движешься относительно земли?
показати весь коментар
13.05.2023 10:12 Відповісти
а коли вийдеш з поїзда - з якою?
показати весь коментар
13.05.2023 12:17 Відповісти
на ходу? 100 км/час.
показати весь коментар
13.05.2023 12:49 Відповісти
Тобто у Міг-31 літає гіперзвуковий кацап? І на ньому гіперзвукові труси?
показати весь коментар
13.05.2023 14:09 Відповісти
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/mekhanicheskie-iavleniia-zakony-sokhraneniia-v-mekhanike-90005/zakon-sokhraneniia-impulsa-vidy-vzaimodeistvii-105698/re-915e7d06-7cf4-4882-b2a8-577ab707c330 Закон сохранения импульса - урок. Физика, 9 класс.
показати весь коментар
14.05.2023 09:39 Відповісти
Х -47М2 Кинжал по классификации НАТО Killjoy - гиперзвуковая баллистическая ракета воздушного базирования. Список оружия, которое относится к гиперзвуковому (в списке баллистические ракеты под №5): https://en.wikipedia.org/wiki/Hypersonic_weapon
показати весь коментар
13.05.2023 14:13 Відповісти
Помните историю со сбитым в Киеве "кинжалом"? Так вот, знающие люди говорят, что этот "кинжал" был нацелен на купол Верховной Рады.
Как бы месть за беспилотник, взорвавшийся над куполом в Кремле.
показати весь коментар
13.05.2023 10:07 Відповісти
"знающие люди" все знают после проиществия - как шоу экстрасенсов
если бы балодя путлер хотел купол верховной рады - он бы это сделал
... накройняк героя Украины - летчицу надію с гранатой бы послал
показати весь коментар
13.05.2023 11:27 Відповісти
Раз ракету сбили - значит траекторию вычислили.
показати весь коментар
13.05.2023 12:54 Відповісти
бовдур, а ти цих "знающих" у кацапії пізнав?
показати весь коментар
13.05.2023 11:30 Відповісти
все просто. "Патриот" стоял на куполе Рады. И радар, и пусковые
показати весь коментар
13.05.2023 12:58 Відповісти
И наблюдатель с биноклем.
показати весь коментар
13.05.2023 13:34 Відповісти
 
 