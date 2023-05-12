Росія намагалася гіперзвуковою ракетою "Кинджал" знищити систему ППО Patriot в Україні , - CNN

За даними CNN, минулого тижня Росія за допомогою гіперзвукової ракети "Кинджал" намагалася знищити американську систему ППО Patriot в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Атака не вдалася, і натомість українські військові перехопили ракету за допомогою системи Patriot, повідомили офіційні особи, відзначивши перше відоме успішне використання передової системи протиповітряної оборони лише через кілька тижнів після того, як вона прибула в країну", - йдеться у повідомленні.

Один з чиновників розповів, що бійці ППО випустили кілька ракет з Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету. Таким чином вони показали, що швидко навчилися використовувати американську зброю.

Американські офіційні особи вважають, що росіяни вловили сигнали, які випромінює Patriot. Таким чином вони націлились на систему за допомогою гіперзвукової ракети "Кинджал".

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Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил Збройних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українським військовим вдалось збити російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал" під час нічної атаки 4 травня у небі Київської області. За його словами, це вдалося зробити завдяки зенітно-ракетному комплексу Patriot.