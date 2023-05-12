Росія намагалася гіперзвуковою ракетою "Кинджал" знищити систему ППО Patriot в Україні , - CNN
За даними CNN, минулого тижня Росія за допомогою гіперзвукової ракети "Кинджал" намагалася знищити американську систему ППО Patriot в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Атака не вдалася, і натомість українські військові перехопили ракету за допомогою системи Patriot, повідомили офіційні особи, відзначивши перше відоме успішне використання передової системи протиповітряної оборони лише через кілька тижнів після того, як вона прибула в країну", - йдеться у повідомленні.
Один з чиновників розповів, що бійці ППО випустили кілька ракет з Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету. Таким чином вони показали, що швидко навчилися використовувати американську зброю.
Американські офіційні особи вважають, що росіяни вловили сигнали, які випромінює Patriot. Таким чином вони націлились на систему за допомогою гіперзвукової ракети "Кинджал".
Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил Збройних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українським військовим вдалось збити російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал" під час нічної атаки 4 травня у небі Київської області. За його словами, це вдалося зробити завдяки зенітно-ракетному комплексу Patriot.
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Чи може і використовують , але публічно про це не повідомляють .!
(і вже хтось лайкнув.... грамотії)
Теоретично для триангуляції достатньо і двох, але з урахуванням похибки азимуту беруть за трьома. Перетин трьох пеленгів - не точка, а т.зв. трикутник нев'язки, по центру якого береться усереднена точка цілі.
[zanuda mode off]
завжди думав, що екіпаж вертольотів завжди смертники, на відміну від пілотів літаків
а як можна катапультуватися з вертольота, якщо зверху крутяться лопасті?
Но если, как Вы написали, ракета уже попадает, то шансов понятно никаких нет при любых технологиях
краще перекласти як
"Американські офіційні особи вважають, що росіяни вловили сигнали, які випромінює Patriot, що дозволило їм націлити на систему гіперзвукову ракету, відомої як Кінжал або Кіллджой"
а то виходить якась дурниця
інші ракети ППО збиває, а х-22 зі своєю точністю не поцілить
може деза
и про советское ПВО станет все ясно и понятно
какая стоимость 1 ракеты, кто в курсе?
Себестоимость ракеты Кинжал приблизительно такая-же, как баллистической ракеты для Искандер М, так как Кинжал максимально унифицирован с ней по конструкции и в производстве.
Ракетный комплекс воздушного базирования Кинжал дороже ОТРК Искандер М, потому, что состоит из летающей платформы, например-МиГ-31К и аэробаллистической ракеты.
Стоимость уничтожения будет зависеть от тактики применения и Кинжалов, и ПРО. Наверное имеет смысл говорить о средней стоимости уничтожения, но пока еще мало данных для расчета среднего количества израсходованных ракет на один сбитый Кинжал.
Моя гипотеза - от 3 до 5 ракет ПАК-3 на один сбитый Кинжал.
Кинджад - не гіперзаукова ракета!!!
Це звичайна аеро-балістична ракета, випущена з надзвукового носія Міг-31.
Ну скільки можна розносити кацапський фейк...
Как бы месть за беспилотник, взорвавшийся над куполом в Кремле.
если бы балодя путлер хотел купол верховной рады - он бы это сделал
... накройняк героя Украины - летчицу надію с гранатой бы послал