Такі втрати, як у Росії на полі бою, зупинили б будь-яку країну. Людське життя - найдешевше, що є у них. У нас - навпаки, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що втрати російських окупантів зупинили б будь-яку країну, але це лише підтверджує, що в Росії людське життя нічого не вартує.
Про це Залужний розповів в інтерв'ю Дмитру Комарову, яке 12 травня транслював 1+1, передає Цензор.НЕТ.
"Вони діють, як орда. Навіть виходячи з того, що ми бачимо по кількості їхніх втрат, просто подивитися, що там залишається на полі бою.
Такі втрати зупинили би будь-яку країну від подальших дій. От будь-яку країну запинили б. 15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат Російської Федерації набагато більша. І вона не зупиняє.
Висновок тільки один, що найдешевше, що є цій країні, – це людське життя. Це найдешевше, що там може бути. У нас же навпаки – це найдорожче", - заявив Залужний.
Він додав, що те, що тримає Україну зараз – це народ. Українських людей він називає "феноменом" і вважає, що лише на них тримається держава.
Головнокомандувач визнав, що Україна втратила багатьох професійних військових: "Ми втратили дуже багато людей в цей момент, кадрових командирів. Бо війну починають кадрові військові, а завершують вчителі, інженери, бухгалтери. Це те, що зараз відбувається".
Залужний зауважив, що основою перемоги стане не лише героїзм українців, а й використання передових технологій, більш ефективної техніки: "Але поки що все тримається на плечах простих людей. Всі перемоги, які були, вони були здобуті життями наших українців, які поклали своє життя звільнивши Херсон, звільняючи Чернігівщину, Сумщину і Київ та Київщину".
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Кацапи - антилюди. Повна зневага до життя, і людського, і життя взагалі...
за що люди були наказані????
За свой выбор в 19!
За желание поржать!
За "а то путин нападет?",
за "какая разница" и пр.
А ви думайте за кого голосуєте, щоб вас заради економіки в землю не клали.
Все ж ПРОСТО.
мій досьвід...
..
познайомився з американцем тут в Німеччині...
..
а він з дуже гарною вимовою говорить " не стреляй , я знаю секреты ""
.
Я питаюся а до чого цей жарт . відповідає- всіх військових заставляють
.
вивчити цю фразу.. щоб у запалі бою - не пристрелили , а взяли в полон..
...
А я коли служив ще при Гречко , то мене учили . останній патрон - для себе..
....
от вам і капіталісти...
Вони здобувають.
Поклав 200 000 вони захопили 6 000 000 українців яким всучують російські паспорта.
Щоб захопити ще 25 000 000 українців покладуть спокійно 5 000 000.
Що і роблять.
Ми повинні бути готові утилізувати всіх хто прийшов нас вбити. Безконтактно. На відстанях які унеможливлюють втрати серед нас війна ракет, війна дронів, війна планшетів та "геймерів".
Ми повинні виробляти 2-3 мільйона дронів на рік.