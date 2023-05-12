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Новини Війна
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Такі втрати, як у Росії на полі бою, зупинили б будь-яку країну. Людське життя - найдешевше, що є у них. У нас - навпаки, - Залужний

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що втрати російських окупантів зупинили б будь-яку країну, але це лише підтверджує, що в Росії людське життя нічого не вартує.

Про це Залужний розповів в інтерв'ю Дмитру Комарову, яке 12 травня транслював 1+1, передає Цензор.НЕТ.

"Вони діють, як орда. Навіть виходячи з того, що ми бачимо по кількості їхніх втрат, просто подивитися, що там залишається на полі бою.

Такі втрати зупинили би будь-яку країну від подальших дій. От будь-яку країну запинили б. 15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат Російської Федерації набагато більша. І вона не зупиняє.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни можуть звільнити Крим, Донецьку і Луганску області. Ми знаємо, що для цього потрібно, - Залужний

Висновок тільки один, що найдешевше, що є цій країні, – це людське життя. Це найдешевше, що там може бути. У нас же навпаки – це найдорожче", - заявив Залужний.

Він додав, що те, що тримає Україну зараз – це народ. Українських людей він називає "феноменом" і вважає, що лише на них тримається держава.

Головнокомандувач визнав, що Україна втратила багатьох професійних військових: "Ми втратили дуже багато людей в цей момент, кадрових командирів. Бо війну починають кадрові військові, а завершують вчителі, інженери, бухгалтери. Це те, що зараз відбувається".

Залужний зауважив, що основою перемоги стане не лише героїзм українців, а й використання передових технологій, більш ефективної техніки: "Але поки що все тримається на плечах простих людей. Всі перемоги, які були, вони були здобуті життями наших українців, які поклали своє життя звільнивши Херсон, звільняючи Чернігівщину, Сумщину і Київ та Київщину".

Автор: 

Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+11
Вже писав сьогодні:
Кацапи - антилюди. Повна зневага до життя, і людського, і життя взагалі...
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12.05.2023 23:57
+10

за що люди були наказані????
За свой выбор в 19!
За желание поржать!
За "а то путин нападет?",
за "какая разница" и пр.
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13.05.2023 00:36
+7
командувач бреше,у нас життя людей теж задешево цінується,задля ,,економіки,, стільки людей в землю поклали!!!вся бидлота зпід влади за дні до нападу виїхали з країни а прості громадяни залишилися вигрібати по повній.а защо померли діти???за курс євро чи депозити олігархів???чому було не вивезти у глиб країни населення з прикордоння??за що люди були наказані?!!!а зараз на звільнених территоріях без доходу,виживаючи їх мародьорить податкова,суди з виконавцями та інша мерзота у погонах
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13.05.2023 00:19
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Вже писав сьогодні:
Кацапи - антилюди. Повна зневага до життя, і людського, і життя взагалі...
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12.05.2023 23:57 Відповісти
А можно узнать, как на ваш взгляд, эта новая политическая фигура, которую профессионально делают, для тех, кто голосовал не за Зеленского? Не очень, да? Не то пальто? Или всё же я ошибаюсь?
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13.05.2023 00:20 Відповісти
А можна узнать, навіщо ви перестрибуєте на рашоязик, як тільки його зачуєте?
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13.05.2023 00:45 Відповісти
Можна. Я на суспільному майданчику. Із ввічливості я спілкуюся - звертаюся, або відповідаю людині на тій мові, якою вона дописує.
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13.05.2023 00:51 Відповісти
Між іншим - можна дізнатися... Я не ментор, але не втримався. За своєю мовою слідкуйте, удосконалюйтеся.
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13.05.2023 01:00 Відповісти
зеленський вирішив піти до влади знов,влада це імунітет а у нього багато грихів
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13.05.2023 00:20 Відповісти
путін ж холопам обіцяв, що вони відправляться в рай. от скот і пре удобряти чорнозем
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13.05.2023 00:12 Відповісти
командувач бреше,у нас життя людей теж задешево цінується,задля ,,економіки,, стільки людей в землю поклали!!!вся бидлота зпід влади за дні до нападу виїхали з країни а прості громадяни залишилися вигрібати по повній.а защо померли діти???за курс євро чи депозити олігархів???чому було не вивезти у глиб країни населення з прикордоння??за що люди були наказані?!!!а зараз на звільнених территоріях без доходу,виживаючи їх мародьорить податкова,суди з виконавцями та інша мерзота у погонах
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13.05.2023 00:19 Відповісти
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13.05.2023 00:22 Відповісти

за що люди були наказані????
За свой выбор в 19!
За желание поржать!
За "а то путин нападет?",
за "какая разница" и пр.
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13.05.2023 00:36 Відповісти
Він про своє ставлення говорить.
А ви думайте за кого голосуєте, щоб вас заради економіки в землю не клали.
Все ж ПРОСТО.
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13.05.2023 09:14 Відповісти
....
мій досьвід...
..
познайомився з американцем тут в Німеччині...
..
а він з дуже гарною вимовою говорить " не стреляй , я знаю секреты ""
.

Я питаюся а до чого цей жарт . відповідає- всіх військових заставляють
.
вивчити цю фразу.. щоб у запалі бою - не пристрелили , а взяли в полон..
...
А я коли служив ще при Гречко , то мене учили . останній патрон - для себе..
....

от вам і капіталісти...
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13.05.2023 00:46 Відповісти
Хоча б вже не брехав, ми вже більше року бачимо хто воює, а хто набиває кармани і далі жиріє, мордор-2 в усій красі, януковичі просто відпочивають в порівнянні з цією повністю корумпованою і повністю дискредитованою зеленою командою. Але Україна переможе, і будуть вибори...
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13.05.2023 06:13 Відповісти
Це до Залужного претензії чи до зебілів ?
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13.05.2023 09:15 Відповісти
Кремль не має втрат.
Вони здобувають.
Поклав 200 000 вони захопили 6 000 000 українців яким всучують російські паспорта.
Щоб захопити ще 25 000 000 українців покладуть спокійно 5 000 000.

Що і роблять.

Ми повинні бути готові утилізувати всіх хто прийшов нас вбити. Безконтактно. На відстанях які унеможливлюють втрати серед нас війна ракет, війна дронів, війна планшетів та "геймерів".

Ми повинні виробляти 2-3 мільйона дронів на рік.
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13.05.2023 07:04 Відповісти
 
 