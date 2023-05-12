Такі втрати, як у Росії на полі бою, зупинили б будь-яку країну. Людське життя - найдешевше, що є у них. У нас - навпаки, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що втрати російських окупантів зупинили б будь-яку країну, але це лише підтверджує, що в Росії людське життя нічого не вартує.

Про це Залужний розповів в інтерв'ю Дмитру Комарову, яке 12 травня транслював 1+1, передає Цензор.НЕТ.

"Вони діють, як орда. Навіть виходячи з того, що ми бачимо по кількості їхніх втрат, просто подивитися, що там залишається на полі бою.

Такі втрати зупинили би будь-яку країну від подальших дій. От будь-яку країну запинили б. 15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат Російської Федерації набагато більша. І вона не зупиняє.

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Висновок тільки один, що найдешевше, що є цій країні, – це людське життя. Це найдешевше, що там може бути. У нас же навпаки – це найдорожче", - заявив Залужний.

Він додав, що те, що тримає Україну зараз – це народ. Українських людей він називає "феноменом" і вважає, що лише на них тримається держава.

Головнокомандувач визнав, що Україна втратила багатьох професійних військових: "Ми втратили дуже багато людей в цей момент, кадрових командирів. Бо війну починають кадрові військові, а завершують вчителі, інженери, бухгалтери. Це те, що зараз відбувається".

Залужний зауважив, що основою перемоги стане не лише героїзм українців, а й використання передових технологій, більш ефективної техніки: "Але поки що все тримається на плечах простих людей. Всі перемоги, які були, вони були здобуті життями наших українців, які поклали своє життя звільнивши Херсон, звільняючи Чернігівщину, Сумщину і Київ та Київщину".