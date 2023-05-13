Перемога України - це звільнення всіх територій та створення умов, які унеможливлять новий напад РФ, - Залужний
Для України перемога у війні не лише деокупувати усі свої території, а й створити умови, за яких нове вторгнення більше ніколи не повториться.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наша перемога - це, однозначно, звільнення всієї окупованої території України. Усю територію має бути звільнено, але цього замало. Україна як держава має зробити все, щоб усе, що почалося 24 лютого 2022 року, ніколи не повторилося", - наголосив Залужний.
Головком ЗСУ зазначив, що мають бути відбудовані такі порядки, за яких Росія ніколи не матиме можливості повторити свою агресію. Тому, за словами ггенерала, перемога для України - це деокупація та потужні, сучасні, великі Збройні сили.
"І світова історія знає держави, які живуть та показують, що їх краще не чіпати. Україна має стати такою державою", - уточнив Залужний.
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Чтобы её навсегда успокоить нужно забрать ЯО,тогда без него она будет на уровне Ирана.....и не будет представлять мировой опастности.
Разгромить военным путем и лержать санкциями по всему периметру и через пару лет она расыпется и те кто выживут в кремле,будут наперегонки бежать за сделкой к посольству США.
Одну знаю, а ще які?