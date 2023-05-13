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Новини Війна
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Перемога України - це звільнення всіх територій та створення умов, які унеможливлять новий напад РФ, - Залужний

залужний

Для України перемога у війні не лише деокупувати усі свої території, а й створити умови, за яких нове вторгнення більше ніколи не повториться.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наша перемога - це, однозначно, звільнення всієї окупованої території України. Усю територію має бути звільнено, але цього замало. Україна як держава має зробити все, щоб усе, що почалося 24 лютого 2022 року, ніколи не повторилося", - наголосив Залужний.

Головком ЗСУ зазначив, що мають бути відбудовані такі порядки, за яких Росія ніколи не матиме можливості повторити свою агресію. Тому, за словами ггенерала, перемога для України - це деокупація та потужні, сучасні, великі Збройні сили.

"І світова історія знає держави, які живуть та показують, що їх краще не чіпати. Україна має стати такою державою", - уточнив Залужний.

Читайте також: Залужний не поїхав на зустріч Військового комітету НАТО через "складну оперативну ситуацію" на фронті

Автор: 

Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+14
Тільки повний розпад підоРассіі здатний зупинити це всесвітнє Зло.
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13.05.2023 00:12
+12
НАТО в хату! Пан Залужний
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13.05.2023 00:10
+11
зогляду на те, скільки війн розпочала так звана россія за останні пару сотен років, можна зробити висновок - що це її природній стан! поки існує так звана россія - вона буде продовжувати створювати передумови для розпочинання війни!
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13.05.2023 00:07
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зогляду на те, скільки війн розпочала так звана россія за останні пару сотен років, можна зробити висновок - що це її природній стан! поки існує так звана россія - вона буде продовжувати створювати передумови для розпочинання війни!
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13.05.2023 00:07 Відповісти
НАТО в хату! Пан Залужний
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13.05.2023 00:10 Відповісти
Тільки повний розпад підоРассіі здатний зупинити це всесвітнє Зло.
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13.05.2023 00:12 Відповісти
В одного Зелі сил на це не вистачить!
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13.05.2023 06:59 Відповісти
По-моему небыло не одного столетия шоб Раися не вела крупных войн....только пару раз она защищалась на своей територии а все остальные - вела захватнические войны...в Украине,Прибалтике,Закавказье Азии и Европе.

Чтобы её навсегда успокоить нужно забрать ЯО,тогда без него она будет на уровне Ирана.....и не будет представлять мировой опастности.
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13.05.2023 00:23 Відповісти
И как ты заберешь у нее ядерное оружие? Поделись рецептом.
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13.05.2023 01:44 Відповісти
Ну в этом мире все возможно....кто-нибудь верил до 2022 года шо Украина способна не просто дать отпор а ПОБЕДИТЬ в войне с Раисей?

Разгромить военным путем и лержать санкциями по всему периметру и через пару лет она расыпется и те кто выживут в кремле,будут наперегонки бежать за сделкой к посольству США.
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13.05.2023 02:16 Відповісти
А не ли ти поц поц подляківській? Може по сідірінє ? Чорт
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13.05.2023 04:11 Відповісти
Слава ЗСУ І слава генералу Залужному !!👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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13.05.2023 00:39 Відповісти
Україна має стати і стане такою державою, яку краще не чіпати. Кацапам та іншим охочим! Служимо Україні! Слава ЗСУ! https://youtu.be/xclcnN_dttw
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13.05.2023 00:42 Відповісти
А ще для перемоги України потрібно, щоб Росія сповна заплатила за всі злочини, які її армія, спецслужби та ПВК скоїли в Україні проти населення України, за військові злочини, вбивства, катування, гвалтування, викрадення людей, знущання над людьми, руйнування, грабунки та крадіжки майна.
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13.05.2023 00:44 Відповісти
Подляківські за вами прийдуть не никайтесь? На Все сВій час
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13.05.2023 04:13 Відповісти
Такі умови потрібно було створювати до лютого 2022, замість класти асфальт.
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13.05.2023 04:49 Відповісти
Ось це правильне формулювання, а все їнше від лукавого.
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13.05.2023 06:57 Відповісти
"І світова історія знає держави, які живуть та показують, що їх краще не чіпати."

Одну знаю, а ще які?
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13.05.2023 10:40 Відповісти
 
 