У Ставропольському краї Росії сформовано нову бригаду армії РФ - переважна більшість осіб, які підписали контракт, прагне просто заробити грошей, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Окрім доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат у живій силі, противник також формує нові частини.
У Ставропольському краї, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити окупаційні війська, що діють на території України.
Переважна більшість осіб, що підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях, водночас загарбники прагнуть заробити грошей".
Топ коментарі
+20 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар13.05.2023 00:45
+14 Теті Гризло
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+9 Amber
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" свіжина" для артилерії
......
Такого повороту ніхто не очікував Російський окупант образився не захотів пограти у смертельну гру і пішов додому.
https://twitter.com/i/status/1657114187401777174
Треба робити все для того щоб в рф люди просто боялись бути хоч якось пов'язаними із всрф, бо такий зв'язок навіть в тилу дорівнював би смерті для них і їх близьких.
Дмитрий Потапенко и новости недели:
- Россия не сократила нефтедобычу, как обещала, и обвалила мировые цены на нефть;
- прутин предоставил Турции отсрочку по платежам за газ до 2024 года;
- экспорт золота из России перетекает в Азию и дробится.