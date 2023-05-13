У Ставропольському краї Росії сформовано нову бригаду армії РФ - переважна більшість осіб, які підписали контракт, прагне просто заробити грошей, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Окрім доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат у живій силі, противник також формує нові частини.

У Ставропольському краї, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити окупаційні війська, що діють на території України.

Переважна більшість осіб, що підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях, водночас загарбники прагнуть заробити грошей".

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