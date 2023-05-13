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У Ставропольському краї Росії сформовано нову бригаду армії РФ - переважна більшість осіб, які підписали контракт, прагне просто заробити грошей, - Генштаб

рф,армія

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Окрім доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат у живій силі, противник також формує нові частини.

У Ставропольському краї, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити окупаційні війська, що діють на території України.

Переважна більшість осіб, що підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях, водночас загарбники прагнуть заробити грошей".

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Автор: 

армія рф (17277) Генштаб ЗС (6533) росія (65010)


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Топ коментарі
+20
во жесть!
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13.05.2023 00:45
+14
Вони-дикуни. Так ніби й не було цивілізаційного розвитку. Дикуни, що пожирають своїх сусідів.
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13.05.2023 00:34
+9
Здохните всі , кончені кацапи , так як ми вас на нашу землю не кличемо😠
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13.05.2023 00:42
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Вони-дикуни. Так ніби й не було цивілізаційного розвитку. Дикуни, що пожирають своїх сусідів.
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13.05.2023 00:34 Відповісти
Трохи грошей вони можуть (але це не точно) підзаробити для своїх самиць, коли безславно здохнуть на українській землі.
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13.05.2023 00:34 Відповісти
---
" свіжина" для артилерії
......
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13.05.2023 00:36 Відповісти
Здохните всі , кончені кацапи , так як ми вас на нашу землю не кличемо😠
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13.05.2023 00:42 Відповісти
во жесть!
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13.05.2023 00:45 Відповісти
І зЕ ідіотизм мабуть наш,, випробування на Українців як то так.
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13.05.2023 05:46 Відповісти
"Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает"......
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13.05.2023 12:57 Відповісти
Ну і що? - подляк просто один з багатьох....
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13.05.2023 07:12 Відповісти
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13.05.2023 01:06 Відповісти
АSLAN @antiputler_news https://twitter.com/antiputler_news/status/1657114187401777174 3 ч
Такого повороту ніхто не очікував Російський окупант образився не захотів пограти у смертельну гру і пішов додому.
https://twitter.com/i/status/1657114187401777174
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13.05.2023 01:18 Відповісти
Очікувано. Вербування солдат удачі завжди працює.

Треба робити все для того щоб в рф люди просто боялись бути хоч якось пов'язаними із всрф, бо такий зв'язок навіть в тилу дорівнював би смерті для них і їх близьких.
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13.05.2023 02:19 Відповісти
Ціпа ціпа .... Чим більше їх стерилізують тим краще
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13.05.2023 04:40 Відповісти
Заробити грошей на чорний сміттевий пакет..
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13.05.2023 05:47 Відповісти
Грошей? У них на параші грошей повно, але насєлєніє щось меншає, "зароблять" і в нас.
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13.05.2023 06:09 Відповісти
гроші мають схильність зникати

Дмитрий Потапенко и новости недели:
- Россия не сократила нефтедобычу, как обещала, и обвалила мировые цены на нефть;
- прутин предоставил Турции отсрочку по платежам за газ до 2024 года;
- экспорт золота из России перетекает в Азию и дробится.
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13.05.2023 07:27 Відповісти
для цих- пакети кольору георгіївської стрічки.. легше рахувати
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13.05.2023 06:53 Відповісти
Брехня. Чи напівбрехня . Якби хотіли лише заробити грошей, поїхали працювати на Північ, Сибір, шахти кузбасу та навіть у москву. "Переважна більшість" кацапів бажає вбивати українців.
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13.05.2023 08:29 Відповісти
 
 