Плакав, коли говорив із мамою, яка шукала свого сина. Він був пілотом вертольота, який літав у Маріуполь, і загинув, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попри відсутність емоцій ззовні болісно переживає українські втрати. Він згадав як плакав, коли довелося сказати матері захисника, що її син загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний заявив в інтерв’ю Дмитру Комарову "Рік. За кадром"

Залужний зазначив: "Я, перш за все, нормальна людина з абсолютно нормальним серцем і те, що емоції на обличчі й у поведінці не видають, скажемо так, людського болю, це ще нічого не значить. Насправді, серце відчуває це дуже і дуже болісно. І навіть зараз мені не хотілось би згадувати ті імена, які закарбувались мені в пам'яті. Немає сил щось зробити із цими записами.

Мабуть, я ще не готовий до цього. Колись я, мабуть, це зроблю, щоб видалити цю людину з телефону назавжди, але не вийде видалити це з пам’яті".

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На запитання, чи доводилося йому плакати, Залужний відповів: "Будучи Головнокомандувачем мені не хочеться зізнаватися у якихось там слабкостях, але я людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота, який літав у Маріуполь. Ще на той момент, поки я з нею переписувався, у мене була надія, що все ж таки він живий і все буде добре. І в один момент мені доповіли, що він загинув, його немає".

Залужний зазначив, що коли він мав поговорити з мамою про загибель військового, у нього "не вистачило сил".

Він відмовився називати ім'я захисника і зазначив, що всі полеглі воїни достойні почесті і визнання.

Головнокомандувач додав, що дуже погано переживає українські втрати.

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