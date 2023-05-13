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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Плакав, коли говорив із мамою, яка шукала свого сина. Він був пілотом вертольота, який літав у Маріуполь, і загинув, - Залужний

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попри відсутність емоцій ззовні болісно переживає українські втрати. Він згадав як плакав, коли довелося сказати матері захисника, що її син загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний заявив в інтерв’ю Дмитру Комарову "Рік. За кадром"

Залужний зазначив: "Я, перш за все, нормальна людина з абсолютно нормальним серцем і те, що емоції на обличчі й у поведінці не видають, скажемо так, людського болю, це ще нічого не значить. Насправді, серце відчуває це дуже і дуже болісно. І навіть зараз мені не хотілось би згадувати ті імена, які закарбувались мені в пам'яті. Немає сил щось зробити із цими записами.

Мабуть, я ще не готовий до цього. Колись я, мабуть, це зроблю, щоб видалити цю людину з телефону назавжди, але не вийде видалити це з пам’яті".

Також дивіться: "Мета російської армії – вбивати українців", — Залужний. ВIДЕО

На запитання, чи доводилося йому плакати, Залужний відповів: "Будучи Головнокомандувачем мені не хочеться зізнаватися у якихось там слабкостях, але я людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота, який літав у Маріуполь. Ще на той момент, поки я з нею переписувався, у мене була надія, що все ж таки він живий і все буде добре. І в один момент мені доповіли, що він загинув, його немає".

Залужний зазначив, що коли він мав поговорити з мамою про загибель військового, у нього "не вистачило сил".

Він відмовився називати ім'я захисника і зазначив, що всі полеглі воїни достойні почесті і визнання.

Головнокомандувач додав, що дуже погано переживає українські втрати.

Також читайте: Такі втрати зупинили б будь-яку країну. Людське життя - найдешевше, що є в Росії, у нас - навпаки, - Залужний

Автор: 

втрати (4392) Залужний Валерій (724) пілот (82)


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Топ коментарі
+23
работа у Залужного не дай Бог. Отправлять лучших, а потом их терять. Одного за другим...
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13.05.2023 01:03
+21
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13.05.2023 01:14
+12
Нам ДУЖЕ пощастило із Залужним.
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13.05.2023 06:23
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работа у Залужного не дай Бог. Отправлять лучших, а потом их терять. Одного за другим...
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13.05.2023 01:03 Відповісти
**** війна....
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13.05.2023 01:14 Відповісти
Просто Залужный может сделать все возможное чтобы как можно меньше пацанов закопали...И делает это. А вот вопрос про шашлычки все равно остается открытым.
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13.05.2023 02:02 Відповісти
работа у Залужного одна - повернути наше....
і ********** зелене клованье...
тож давайте кожний буде робити своє...
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13.05.2023 02:08 Відповісти
Не уявляю щоб плакав Жуков чи Ворошилов.
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13.05.2023 01:11 Відповісти
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13.05.2023 01:14 Відповісти
бабы ишшо наражають
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13.05.2023 01:29 Відповісти
і ще скільки нам потрібно снарядів перевершити рожалово кацапцячих баб?
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13.05.2023 01:50 Відповісти
дивись як би тебе на 18 нацять полупідарів не розірвало...
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13.05.2023 02:19 Відповісти
ти навіть не уявляеш скільки вони вас, ваньков загнали в землю на рівному місці...
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13.05.2023 09:57 Відповісти
Что-то Залужного много стало. Куда только Ермак смотрит))
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13.05.2023 01:19 Відповісти
замість Залужного свого сирка пхають.
і підрозділи сирського в нас уже є
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13.05.2023 08:48 Відповісти
Якийсь ви злий Це інтерв'ю цивільній особі, а не промова перед солдатами в окопі.
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13.05.2023 02:29 Відповісти
не плач, командир - воюй...
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13.05.2023 01:28 Відповісти
волю в кулак - ми переможемо!
от тоді за всіх і переплачемо відридаємо - потрібна перемога, командир, віра в тебе...
дай перемоґу!
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13.05.2023 01:33 Відповісти
******* хлопці кацапню - з Вами Бог!
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13.05.2023 01:57 Відповісти
кацапи - а ми вас покладемо в Україні, бо ви нам на *** не впали, ґотові?
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13.05.2023 04:39 Відповісти
сльози злості-то добре,більше русофобіі,ненависті,огиди до ворога.Ми переможемо.
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13.05.2023 06:13 Відповісти
Нам ДУЖЕ пощастило із Залужним.
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13.05.2023 06:23 Відповісти
і з Зеленським! і з Комаровим! нам взагалі дуууже пощастило((((
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13.05.2023 10:39 Відповісти
і пощастило з керівником, який пролобіював в Байдена його призначення.
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13.05.2023 14:26 Відповісти
НАХ#Я нам эта ЗЕленая ПАДАЛЬ - вот наш ПРЕЗИДЕНТ!!!
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13.05.2023 10:51 Відповісти
 
 