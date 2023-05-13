Протягом 12 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів скупчення росіян, 3 артпідрозділи та станцію РЕБ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ударів ЗСУ по російських окупантах 12 травня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному зведенні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів".
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показати весь коментар13.05.2023 06:21 Відповісти Мені подобається 0
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