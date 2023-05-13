УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7219 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 674 23

Обов’язково доберемося і до решти, питання часу, - Залужний про знищення крейсера "Москва"

москва,крейсер

Україна мала незначний шанс для потоплення крейсера "Москва" і не втратила його, а також продовжуватиме роботу з ліквідації російського флоту.

Про це розповів Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв’ю Дмитру Комарову в спецпроєкті "Рік. За кадром. Генерал", яке транслювалося в ефірі телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нас цікавило як військових зниження, а у перспективі й повністю позбавлення Чорноморського флоту російської федерації будь-якої активності у Чорному морі. Для цього у нас були деякі можливості й для цього у нас був, скажемо так, досить невеличкий шанс ці можливості використати. Потоплення самого крейсеру "москва", звісно, має для нас у тому числі й стратегічне значення, адже все ж таки це був носій крилатих ракет. Але, відповідаючи на питання, чи повністю ми виконали свої плани, то хочу сказати, що поки що ні, таку роботу ми продовжуємо. Ми обов’язково доберемося і до ... "Ессена", і до "Самуми" і до решти, питання часу", - зазначив Залужний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На одеський пляж викинуло речі з потопленого російського крейсера "Москва". ФОТОрепортаж

За його словами, військові зробили свою роботу, яку мали зробити, а для українців потоплення "москви" дійсно мало значення для підняття духу.

"Крейсер "москва" - це, як величезні колони, які рухалися в бік Київської області: небоязнь супротиву, неможливість уявлення того, що друга армія світу може бути кимось уражена або знищена, затягнула ці колони під Київ, які ми спалили, і так само затягнула це ржаве корито в безпосередню зону ураження, і ми мали скористатися цим шансом. Українці вони такі, що цього шансу не упустили. Паралельно з цим там ще дехто і дещо нормально получили, залишимо це поки що історії", - додав Головнокомандувач ЗСУ.

Також читайте: 17 моряків із крейсера "Москва" суд Севастополя офіційно визнав загиблими

Автор: 

Чорноморський флот рф (623) Залужний Валерій (724)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
показати весь коментар
13.05.2023 02:23
+22
Потрібно знищити Москву - столицю орків.
показати весь коментар
13.05.2023 03:33
+18
✙Хроники падения рашки✙ @************* https://twitter.com/*************/status/1657119615678291968 4 ч
Северная часть Бахмута, там где скопились вагинеры, почему-то сильно загорелась и горит. Даже не понятно, что ЗСУ туда запустили, но горит ******. Скорее всего завтра будет зачистка, когда догорят.
показати весь коментар
13.05.2023 03:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.05.2023 02:23 Відповісти
Ви ще більш москалів заплутали. Лайк за гарну роботу!
показати весь коментар
13.05.2023 02:48 Відповісти
не моє, запозичене в мережі
показати весь коментар
13.05.2023 03:26 Відповісти
Не має значення. Чим більше - тим краще!
показати весь коментар
13.05.2023 03:30 Відповісти
В Хмельницкий обл. тривога. Хтось щось знак?
показати весь коментар
13.05.2023 03:07 Відповісти
✙Хроники падения рашки✙ @************* https://twitter.com/*************/status/1657119615678291968 4 ч
Северная часть Бахмута, там где скопились вагинеры, почему-то сильно загорелась и горит. Даже не понятно, что ЗСУ туда запустили, но горит ******. Скорее всего завтра будет зачистка, когда догорят.
показати весь коментар
13.05.2023 03:08 Відповісти
Завтра буде багато новин. Злі язики сьогодні казали, що Кліщіївку на півдні від Бахмуту вже звільнено, на Соледарі там теж кацапів виганяють
показати весь коментар
13.05.2023 03:28 Відповісти
Потрібно знищити Москву - столицю орків.
показати весь коментар
13.05.2023 03:33 Відповісти
Упырь уполз в алтайские катакомбы.
показати весь коментар
13.05.2023 03:42 Відповісти
Тоді і Алтай заодно.
показати весь коментар
13.05.2023 09:24 Відповісти
Нагуя. Щоб інші кричали ми ні причем? Стерилізація і тихо!
показати весь коментар
13.05.2023 03:40 Відповісти
Щось не подобається це мені. Це ж не нове інтерв'ю.
То він взагалі зник, а то старі його інтерв'ю цитують.
показати весь коментар
13.05.2023 03:44 Відповісти
Ага..то зовсім ані слівця, а тут за добу весь інфоаростір забитий..
показати весь коментар
13.05.2023 05:09 Відповісти
Тут насправді цікаво не те що сказав Залужний, а кому.
Туристичному блогеру, собачці коломойского, комарову.
показати весь коментар
13.05.2023 04:05 Відповісти
А *****,! Кому комарову чи що ? головне він сказав Разом до перемоги і при любих розкладах
показати весь коментар
13.05.2023 04:32 Відповісти
Ну як клепки нема то да, піхвуй
показати весь коментар
13.05.2023 04:39 Відповісти
Він для всіх сказав.
показати весь коментар
13.05.2023 06:05 Відповісти
Скрепу *********, що роками паразитувала, а тепер ще і вбиває українських громадян на всій території України, треба знищити. Він того заслужив.
показати весь коментар
13.05.2023 06:07 Відповісти
Залужний дуже добре впорався з цим завданням. А ні зайвого слова і дуже впевнено.

Проте, мене цей Комаров вже бісить. Якщо раніше його проекти було цікаво дивитьсь, то зараз оте провладне підлобузництво..краще б його до Колумбії за гуманітаркою відправили.

Мрія - Залужний, наступний президент. Він як і військовий, так і вправний керуючий. Але й зелені будуть пертись у владу, бо якщо програють - повилазить весь той схематоз..і буде їм боляче..
показати весь коментар
13.05.2023 07:56 Відповісти
Москву знищили Нептуном і це показово, а усілякі наші експерти казали, що Нептун фігня.
показати весь коментар
13.05.2023 08:43 Відповісти
 
 