Обов’язково доберемося і до решти, питання часу, - Залужний про знищення крейсера "Москва"
Україна мала незначний шанс для потоплення крейсера "Москва" і не втратила його, а також продовжуватиме роботу з ліквідації російського флоту.
Про це розповів Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв’ю Дмитру Комарову в спецпроєкті "Рік. За кадром. Генерал", яке транслювалося в ефірі телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нас цікавило як військових зниження, а у перспективі й повністю позбавлення Чорноморського флоту російської федерації будь-якої активності у Чорному морі. Для цього у нас були деякі можливості й для цього у нас був, скажемо так, досить невеличкий шанс ці можливості використати. Потоплення самого крейсеру "москва", звісно, має для нас у тому числі й стратегічне значення, адже все ж таки це був носій крилатих ракет. Але, відповідаючи на питання, чи повністю ми виконали свої плани, то хочу сказати, що поки що ні, таку роботу ми продовжуємо. Ми обов’язково доберемося і до ... "Ессена", і до "Самуми" і до решти, питання часу", - зазначив Залужний.
За його словами, військові зробили свою роботу, яку мали зробити, а для українців потоплення "москви" дійсно мало значення для підняття духу.
"Крейсер "москва" - це, як величезні колони, які рухалися в бік Київської області: небоязнь супротиву, неможливість уявлення того, що друга армія світу може бути кимось уражена або знищена, затягнула ці колони під Київ, які ми спалили, і так само затягнула це ржаве корито в безпосередню зону ураження, і ми мали скористатися цим шансом. Українці вони такі, що цього шансу не упустили. Паралельно з цим там ще дехто і дещо нормально получили, залишимо це поки що історії", - додав Головнокомандувач ЗСУ.
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Северная часть Бахмута, там где скопились вагинеры, почему-то сильно загорелась и горит. Даже не понятно, что ЗСУ туда запустили, но горит ******. Скорее всего завтра будет зачистка, когда догорят.
То він взагалі зник, а то старі його інтерв'ю цитують.
Туристичному блогеру, собачці коломойского, комарову.
Проте, мене цей Комаров вже бісить. Якщо раніше його проекти було цікаво дивитьсь, то зараз оте провладне підлобузництво..краще б його до Колумбії за гуманітаркою відправили.
Мрія - Залужний, наступний президент. Він як і військовий, так і вправний керуючий. Але й зелені будуть пертись у владу, бо якщо програють - повилазить весь той схематоз..і буде їм боляче..