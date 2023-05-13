ЗСУ за рахунок локальних контратак досягли успіхів на північний захід від Бахмуту, - ISW

Американські аналітики повідомляють про успіхи Сил оборони біля Бахмуту завдяки проведенню локальних контратак.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними інституту, станом на 12 травня українські сили досягли успіхів на північний захід від Бахмуту в локальних контратаках.

У звіті зазначається, що кілька російських джерел попередили, що українські війська можуть спробувати оточити ПВК "Вагнер" у межах Бахмуту.

Водночас засновник групи "Вагнера" Євген Пригожин зауважив, що українські війська наближаються до Берхівки, і заявив, що зараз Україна займає позиції в межах 500 м від північно-західної околиці Бахмуту.

Так звані військові блогери РФ також повідомили, що українські війська контратакують у напрямку Хромового (3 км на захід від Бахмуту), Богданівки (6 км на північний захід від Бахмуту) та Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмуту).

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Один з них стверджував, що ситуація на південний захід від Бахмуту в районі Майорська стабілізувалася після українських атак на позиції 1-го армійського корпусу так званої "Донецької народної республіки".

А Міністерство оборони Росії відкинуло заяви інших джерел у РФ щодо просування українських військ і заявило, що підрозділи 4-ї окремої мотострілецької бригади (самопроголошеної "ЛНР". – Ред.) і 200-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Північний флот. – Ред.) відбили всі атаки в районі Берхівки, "враховуючи сприятливі умови Берхівського водосховища".

Так звані військові російські блогери та інші відомі особи у провійськовому інформаційному просторі продовжують реагувати на нещодавні українські контратаки з різною мірою обережності та занепокоєння.

Багато цих мілблогерів стверджували, що українські дії навколо Бахмуту знаменують собою офіційний початок очікуваного весняного контрнаступу, і висловлювали припущення про те, де будуть зосереджені основні зусилля Сил оборони.

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Кілька відомих російських осіб, однак, закликали до обережності і стриманості у реагуванні на контрнаступ, припускаючи, що деякі блогери виступають за застосування певних уроків, які вони винесли з колапсу інформаційного простору під час успішних харківського і херсонського контрнаступів України.

Українські та американські офіційні особи заявили, що українські сили ще не розпочали запланований контрнаступ.