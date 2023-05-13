Звуки вибухів, які чули жителі Львівщини, - це робота ППО в іншій області, - ОВА

У Львівській області була загроза атаки ворожими дронами, але нині спокійно.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Відбій повітряної тривоги на Львівщині. Була загроза атаки ворожими дронами-камікадзе. У Львівській області спокійно. Звуки вибухів, які чули у різних районах нашої області, – це відлуння роботи ППО в іншій області", - йдеться в повідомленні.

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