Звуки вибухів, які чули жителі Львівщини, - це робота ППО в іншій області, - ОВА
У Львівській області була загроза атаки ворожими дронами, але нині спокійно.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
"Відбій повітряної тривоги на Львівщині. Була загроза атаки ворожими дронами-камікадзе. У Львівській області спокійно. Звуки вибухів, які чули у різних районах нашої області, – це відлуння роботи ППО в іншій області", - йдеться в повідомленні.
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Onufri Zagloba
показати весь коментар13.05.2023 08:23 Відповісти Мені подобається 1
Zoryana Homyak #556677
показати весь коментар13.05.2023 08:49 Відповісти Мені подобається 0
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Onufri Zagloba
показати весь коментар13.05.2023 09:24 Відповісти Мені подобається 1
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