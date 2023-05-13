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Звуки вибухів, які чули жителі Львівщини, - це робота ППО в іншій області, - ОВА

ппо

У Львівській області була загроза атаки ворожими дронами, але нині спокійно.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Відбій повітряної тривоги на Львівщині. Була загроза атаки ворожими дронами-камікадзе. У Львівській області спокійно. Звуки вибухів, які чули у різних районах нашої області, – це відлуння роботи ППО в іншій області", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі на Хмельниччині лунали вибухи, - ОВА

Автор: 

вибух (4441) ППО (3166) Львівська область (2422)


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Не знаю... Знайомі пишуть, що бахало досить сильно.
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13.05.2023 08:23 Відповісти
А що зразу не можна було написати коли почало бабахати? А то інформації нуль! Ні на цензорі ні в фб ні на ют? Тільки написали що по Хмельниччині добре прилитіло! Якийсь дурдом по замовчуванню а не оперативні новини!
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13.05.2023 08:49 Відповісти
А чого Ви чекали? Козицький - офіційний смотрящий від зе по Львівщині - голова обласного зе-кагала
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13.05.2023 09:24 Відповісти
 
 