Військові РФ збільшили кількість постів і патрулів у Ялті на Донеччині - шукають "інформаторів", - Генштаб
На тлі значних втрат російські окупанти посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Останнім часом, на тлі значних втрат, російські окупанти посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах. Зокрема, збільшилась кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області. Представниками російської комендатури здійснюється пошук так званих "інформаторів", проводяться обшуки", - йдеться в повідомленні.
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сразу в голове мелькнули тик-ток кадырковцы. посты в тиктоке