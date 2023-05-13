Військові РФ збільшили кількість постів і патрулів у Ялті на Донеччині - шукають "інформаторів", - Генштаб

На тлі значних втрат російські окупанти посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Останнім часом, на тлі значних втрат, російські окупанти посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах. Зокрема, збільшилась кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області. Представниками російської комендатури здійснюється пошук так званих "інформаторів", проводяться обшуки", - йдеться в повідомленні.

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