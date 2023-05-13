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Військові РФ збільшили кількість постів і патрулів у Ялті на Донеччині - шукають "інформаторів", - Генштаб

рф

На тлі значних втрат російські окупанти посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Останнім часом, на тлі значних втрат, російські окупанти посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах. Зокрема, збільшилась кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області. Представниками російської комендатури здійснюється пошук так званих "інформаторів", проводяться обшуки", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6533) Донецька область (8386)


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На Бамбасі є і Ялта?
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13.05.2023 07:58 Відповісти
Є, але я би їм порадив - пора вже в іншій Ялті постів збільшувати
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13.05.2023 08:01 Відповісти
На на бамбасі а в приазов'іНе плутайте.Донбасс це вугільний басейн річкі Донець.Ні до Маріуполя,ні в цілому до приазов'я цей топонім не має ніякого значення.В часи моєї молодості в Маріуполі за такі слова могло і прилетіти.
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13.05.2023 08:18 Відповісти
Як це не має відношення коли Ялта не Донеччині?
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13.05.2023 08:34 Відповісти
А ось так.Донецька область і Донбасс це зовсім різні речі.Теріторія Донбасса расповсюджуєтся,також, на частину ростовської обл. рашкі.А Донецька обл. займає частину Донбасса і частину Приазовья.У вас щось дуже погано з географією.
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13.05.2023 12:50 Відповісти
Бывал я как то в той "ялте"...отбило желание вернуться навсегда
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13.05.2023 08:01 Відповісти
кількість постів

сразу в голове мелькнули тик-ток кадырковцы. посты в тиктоке
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13.05.2023 08:07 Відповісти
Пусть начинают расстреливать тех кто украинские части блокировал в 2014-ом и кубанских кизячков за компанию.
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13.05.2023 08:14 Відповісти
какие там информаторы могут быть
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13.05.2023 09:11 Відповісти
 
 