УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7364 відвідувача онлайн
Новини Війна
10 898 22

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 198 260 осіб (+590 за добу), 3751 танк, 3095 артсистем, 7307 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф,армія,техніка,знищена

Станом на ранок 13 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 198 260 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,

танків - 3751 (+6) од,

бойових броньованих машин - 7307 (+12) од,

артилерійських систем - 3095 (+27) од,

РСЗВ - 561 (+2) од,

засоби ППО - 314 (+2) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2665 (+29),

крилаті ракети - 970 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6011 (+15) од,

спеціальна техніка - 402 (+9).

Також читайте: Воїни 21-го окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" ліквідували групу "вагнерівців". ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 198 260 осіб (+590 за добу), 3751 танк, 3095 артсистем, 7307 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17277) Генштаб ЗС (6533) ліквідація (3893)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
показати весь коментар
13.05.2023 08:26
+28
Москвич ніколи не переймалася втратами живої сили у війнах. Московити ГОРДЯТЬСЯ величезними втратами у війнах, виставляють це на показ. Параноїдальна спільнота андрофагів.
показати весь коментар
13.05.2023 08:44
+23
я вважав що вторгнення закінчиться коли кацапи втратять 30-40 тисяч (два Афгана ) , але ця країна більше зазомбована ніж союз 80-х , та й на багато дурнійша ...
показати весь коментар
13.05.2023 08:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свято артий й БПЛА!
показати весь коментар
13.05.2023 08:16 Відповісти
27/2 арты/рсзо, похоже рекорд на сегодняшний день.
показати весь коментар
13.05.2023 11:21 Відповісти
Ще трішки і буде ювілей!
показати весь коментар
13.05.2023 08:22 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2023 08:26 Відповісти
а еще страшнее для стабильности страны - сказать что асфальта НЕ будет
показати весь коментар
13.05.2023 11:30 Відповісти
Ну что, кацапы, 16-17.05 за 200.000 ваших жмуров гуляем??? С размахом !!!
показати весь коментар
13.05.2023 08:29 Відповісти
я вважав що вторгнення закінчиться коли кацапи втратять 30-40 тисяч (два Афгана ) , але ця країна більше зазомбована ніж союз 80-х , та й на багато дурнійша ...
показати весь коментар
13.05.2023 08:35 Відповісти
Москвич ніколи не переймалася втратами живої сили у війнах. Московити ГОРДЯТЬСЯ величезними втратами у війнах, виставляють це на показ. Параноїдальна спільнота андрофагів.
показати весь коментар
13.05.2023 08:44 Відповісти
...Параноїдальна спільнота андрофагів....

Влучно!
показати весь коментар
13.05.2023 09:24 Відповісти
Кацапи ніколи не рахувались з втратами, якщо ще й взяти до уваги те що кацапи нас люто ненавидять, то вони згодні і два мільйони втратити аби нас знищити.
показати весь коментар
13.05.2023 09:39 Відповісти
Я ставку роблю, що вони начнуть щось підозрювати, коли втрати будуть від 600 тисяч. Довго пояснювати, чому ця цифра. Але це ще трійко років повинна війна йти... Що навряд чи буде. Тому мирного договора не буде.
показати весь коментар
13.05.2023 10:14 Відповісти
Йшов 3368 день москальсько-української війни. 73 одиниць техніки та 590 чумардосів. Спецтехніка 9!!!, я такого не пам'ятаю, арта 29!!!, такого теж. Настрій підняли на тиждень вперед, передчуття чогось глобального. ППО 2!, Плюс броня і логістика файно. Ось що робить високоточна зброя ) У логістики юбілей - 6000. Бала в статистиці щоденно пачками. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 198 000 це більше ніж таке місто, як Балаково ...
показати весь коментар
13.05.2023 08:41 Відповісти
Щось остатнім часом з артою кацапською трапляється лихо. Гарна підготовка до контрнаступу.
показати весь коментар
13.05.2023 08:47 Відповісти
арта, логистика, ББМ и спецтехника, с юбилеями!!!
показати весь коментар
13.05.2023 08:59 Відповісти
ШАМПАНСКОЕ уже в холодильнике, в честь 200 000-го кацапского ЖМУРИКА!!!!!
показати весь коментар
13.05.2023 09:22 Відповісти
По арті, здається, согодні встановлено новий рекорд
показати весь коментар
13.05.2023 09:30 Відповісти
Щоб кожний день так, і ще більше !
показати весь коментар
13.05.2023 11:13 Відповісти
Поки всі москалі не закінчаться...
показати весь коментар
13.05.2023 11:31 Відповісти
Неужели русские свиньи до сих пор не понимают что в Украине ждёт только смерть?!
показати весь коментар
13.05.2023 12:34 Відповісти
По арті - рекорд. Попередні рекорди були в квітні 2022 15 стервятників і гелікоптерів. а в жовтні 2022 - 55 танків. МОЛОДЦІ !!! Залишемо андрофагів без техніки.
показати весь коментар
13.05.2023 12:51 Відповісти
27!!!
показати весь коментар
14.05.2023 05:54 Відповісти
Їхня тактика мені нагадує навалу зомбі з фільму "Война миров Z"
показати весь коментар
14.05.2023 08:13 Відповісти
 
 