Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 198 260 осіб (+590 за добу), 3751 танк, 3095 артсистем, 7307 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 198 260 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,

танків - 3751 (+6) од,

бойових броньованих машин - 7307 (+12) од,

артилерійських систем - 3095 (+27) од,

РСЗВ - 561 (+2) од,

засоби ППО - 314 (+2) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2665 (+29),

крилаті ракети - 970 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6011 (+15) од,

спеціальна техніка - 402 (+9).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.