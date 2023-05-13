2 людини загинули, 4 зазнали поранень: військові РФ за добу 15 разів обстріляли Херсон, по області випустили 445 снарядів, - ОВА

Минулої доби окупанти здійснили 88 обстрілів Херсонщини, Херсон обстріляли 15 разів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 445 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, ПТРК, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 15 разів.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю і територію закладу освіти у Херсоні та будівлю сільради у Білозерській селищній громаді Херсонського району.



Через російську агресію дві людини загинули, ще чотири дістали поранення", - йдеться в повідомленні.



Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 56 осіб.

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