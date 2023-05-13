Удар дронами по Миколаєву: пошкоджено 5-поверхівку, зруйновано будівлю на підприємстві. Пожежі ліквідовано, - ОВА

Сьогодні вночі, о 01:23 ворог атакував Миколаїв, за попередньою інформацією ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через влучення боєприпасів пошкодження зазнав п’ятиповерховий житловий будинок та зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на обох обʼєктах, які були оперативно ліквідовані підрозділами ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Троє людей постраждали.

Крім того, як повідомляє повітряне командування "Південь", вночі на Миколаївщині було збито один ворожий ударний БПЛА "Shahed-136/131".

За словами Кіма, вчора, 12 травня, о 16:42 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

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У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста. Своєю чергою голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім написав про пожежу у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу.

Раніше повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.