Посли ЄС не змогли досягти домовленостей щодо 11 пакету санкцій проти РФ

Зустріч послів ЄС у Брюсселі, присвячена 11-му пакету санкцій проти Росії, що відбулась у п’ятницю, 12 травня, завершилася без домовленостей. Наступного тижня заплановане ще одне засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Рolskie Radio.

За словами посла Польщі в ЄС Анджея Садося, на наступному засіданні санкційний пакет можуть погодити.

Посол зазначив, що багато питань є дуже технічними та складними, тому потребують ретельного експертного аналізу.

Садось зазначив, що вітає включення до проєкту нових обмежень проти російських транспортних компаній, а також висловив надію, що деякі із санкцій аналогічним чином будуть запроваджені і проти Білорусі.

Польща також закликає поширити санкції на агропродовольчу продукцію з Росії.

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"У нинішній ситуації ми не бачимо виправдань для продовження дозволу на імпорт російської агропродовольчої продукції", — сказав посол.

У проєкті останнього санкційного пакета також є пропозиція внести до чорного списку осіб, котрі брали участь у викраденні українських дітей, вивезенні їх на територію РФ, де їх примусово усиновлюють.

Особам, включеним до чорного списку, заборонений в’їзд до ЄС, а їхні активи в Європі заблоковано.

Також була врахована пропозиція Польщі щодо поширення санкцій на пропагандистів і суддів, які виносять вироки на політичних процесах.

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