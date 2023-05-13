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Новини
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Посли ЄС не змогли досягти домовленостей щодо 11 пакету санкцій проти РФ

євросоюз

Зустріч послів ЄС у Брюсселі, присвячена 11-му пакету санкцій проти Росії, що відбулась у п’ятницю, 12 травня, завершилася без домовленостей. Наступного тижня заплановане ще одне засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Рolskie Radio.

За словами посла Польщі в ЄС Анджея Садося, на наступному засіданні санкційний пакет можуть погодити.

Посол зазначив, що багато питань є дуже технічними та складними, тому потребують ретельного експертного аналізу.

Садось зазначив, що вітає включення до проєкту нових обмежень проти російських транспортних компаній, а також висловив надію, що деякі із санкцій аналогічним чином будуть запроваджені і проти Білорусі.

Польща також закликає поширити санкції на агропродовольчу продукцію з Росії.

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"У нинішній ситуації ми не бачимо виправдань для продовження дозволу на імпорт російської агропродовольчої продукції", — сказав посол.

У проєкті останнього санкційного пакета також є пропозиція внести до чорного списку осіб, котрі брали участь у викраденні українських дітей, вивезенні їх на територію РФ, де їх примусово усиновлюють.

Особам, включеним до чорного списку, заборонений в’їзд до ЄС, а їхні активи в Європі заблоковано.

Також була врахована пропозиція Польщі щодо поширення санкцій на пропагандистів і суддів, які виносять вироки на політичних процесах.

Також читайте: Обхід санкцій проти Росії матиме наслідки, - Бербок

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росія (65010) санкції (11794) Євросоюз (13360)


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Это потому,что им на головы ничего не падает,а бабло кацапское ("экономического важного торгового партнёра") на Украину, глаза застилает. Точно так,как и в Украине ,ну не могут от кацапских олигархов отказаться,хоть тресни. Гляньте https://youtu.be/alWaj6lVP74 Как Андрей Ермак спасает агента кремля
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13.05.2023 08:52 Відповісти
А куди поспішати? Не в них же кацапня міста стирає з лиця землі.
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13.05.2023 09:10 Відповісти
От цікава ситуація. Таке враження що Польща робить усе для того щоб санкції були якомога сильніші і жорсткіші, а Угорщина навпаки.
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13.05.2023 09:11 Відповісти
Це не враження , це так і є. Сіярто зі своїм кишеньковим банком , сере на всі спроби евроспілки.
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13.05.2023 09:44 Відповісти
Я представляю что будет когда закончится война. На следующий же день побегут все на рашку восстанавливать связи и снимать санкции. Поетому как бы ето не звучало цинично, Украине не выгодно официально подписать окончание войны пока рашка не развалится
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13.05.2023 09:11 Відповісти
шо знова угорські гандони воду мутять?
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13.05.2023 09:28 Відповісти
Этим терпилам не стыдно что там рулят всякие ******.
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13.05.2023 09:55 Відповісти
лебідь, рак та щука, хто з них *****??,,),,
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13.05.2023 12:14 Відповісти
 
 