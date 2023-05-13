Ворог завдав ракетного удару системою С-300 поблизу Борової на Харківщині, - ОВА
Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Ізюмського, Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі ферми, загинув 30-річний працівник. Також пошкоджено приватний житловий будинок.
У c. Вільхуватка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу з міномета пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.
Поблизу смт Борова Ізюмського району ворог завдав ракетного удару системою С-300. Влучання зафіксовано за межами населеного пункту, сталася лісова пожежа.
"Продовжуються роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.
"На лінії зіткнення ворог намагався піти в наступ в районі с. Масютівка, але під вогнем наших захисників відступив з втратами. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу України!", - резюмує очільник регіону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль