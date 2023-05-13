Упродовж доби окупанти завдали 87 ударів по Запорізькій області, зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, - ОВА
Унаслідок ворожих обстрілів на Запоріжжі за добу постраждали два десятки міст та селищ.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Від 87 ворожих ударів постраждали два десятки міст та селищ області: Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Полтавка, Щербаки та ін.
Ворог 80 разів вдарив артилерією, двічі атакував з авіації, двічі з РСЗВ та тричі застосовував БПЛА. Фіксуємо нові руйнування цивільної інфраструктури, пошкодження осель, але, на щастя, населення не постраждало", - йдеться в повідомленні.
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