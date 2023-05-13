Важкоатлетам з Росії та Білорусі дозволили брати участь у змаганнях IWF у нейтральному статусі
Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) ухвалила рішення дозволити змагатися атлетам з Росії та Білорусі у нейтральному статусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомили на офіційному сайті IWF.
"Після сьогоднішнього онлайн-засідання Виконавчої ради (EB) IWF вирішила схвалити і застосувати "Рекомендації МОК для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях", - йдеться в повідомленні.
Ці умови стосуються критеріїв допуску, яким повинні відповідати спортсмени з російським або білоруським паспортом для участі в змаганнях IWF, а також дотримання ними статусу суворого нейтралітету під час участі в цих змаганнях".
У повідомленні зазначається, що в межах цього процесу незалежними агентствами будуть проведені індивідуальні перевірки всіх спортсменів і відповідного допоміжного персоналу з російськими або білоруськими паспортами, які мають намір взяти участь у змаганнях IWF.
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@13Hellis_13
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10 год
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3. Оргкомитет Євробачення: зверталися (скрин 3) https://***.ch/news/2023/05/statement-from-the-european-broadcasting-union-on-president-zelensky-and-the-eurovision-song-contest
4. як ця брехня та дії влади задовбали та принижують країну. (скрин 1)
ви колись бачили і де зеленого не брехливого?
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