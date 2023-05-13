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Важкоатлетам з Росії та Білорусі дозволили брати участь у змаганнях IWF у нейтральному статусі

спорт,атлетика,важка

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) ухвалила рішення дозволити змагатися атлетам з Росії та Білорусі у нейтральному статусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомили на офіційному сайті IWF.

"Після сьогоднішнього онлайн-засідання Виконавчої ради (EB) IWF вирішила схвалити і застосувати "Рекомендації МОК для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях", - йдеться в повідомленні.

Ці умови стосуються критеріїв допуску, яким повинні відповідати спортсмени з російським або білоруським паспортом для участі в змаганнях IWF, а також дотримання ними статусу суворого нейтралітету під час участі в цих змаганнях".

У повідомленні зазначається, що в межах цього процесу незалежними агентствами будуть проведені індивідуальні перевірки всіх спортсменів і відповідного допоміжного персоналу з російськими або білоруськими паспортами, які мають намір взяти участь у змаганнях IWF.

Також читайте: Росію та Білорусь повернули в міжнародні змагання з фехтування

Автор: 

Білорусь (7926) росія (65010) спорт (1617) змагання (233)


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Топ коментарі
+5
Кацапам не соромно ні коли.
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13.05.2023 09:25
+5
Скільки кацапи башляють,цікаво? Адже "олімпійськими принципами" тут і не пахне. І це ж треба підкупляти кожну окрему федерацію з конкретного виду спорту. Кацапські голодранці схавають.
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13.05.2023 09:44
+4
Hellis
@13Hellis_13
·
10 год
1. The Times: президенту України відмовили виступати на Євробаченні.
2. прес-секретар Зеленського: а ми і не зверталися! (скрин 2)
3. Оргкомитет Євробачення: зверталися (скрин 3) https://***.ch/news/2023/05/statement-from-the-european-broadcasting-union-on-president-zelensky-and-the-eurovision-song-contest
4. як ця брехня та дії влади задовбали та принижують країну. (скрин 1)
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13.05.2023 09:54
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І не соромно їм що виступатимуть як аутсайдери?
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13.05.2023 09:17 Відповісти
Кацапам не соромно ні коли.
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13.05.2023 09:25 Відповісти
Як що самому поросяцуценятку (маленький песик завжди цуценям здається) - *****, не соромно верещати одне, а робити інше, то чого очікувати від зайвехромосомів? Для рюzьгого імбецила, немає ні чого соромного!
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13.05.2023 10:12 Відповісти
...с бутылками,когда после пердежа с невзятием веса приземлятся...
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13.05.2023 09:24 Відповісти
Скільки кацапи башляють,цікаво? Адже "олімпійськими принципами" тут і не пахне. І це ж треба підкупляти кожну окрему федерацію з конкретного виду спорту. Кацапські голодранці схавають.
показати весь коментар
13.05.2023 09:44 Відповісти
Hellis
@13Hellis_13
·
10 год
1. The Times: президенту України відмовили виступати на Євробаченні.
2. прес-секретар Зеленського: а ми і не зверталися! (скрин 2)
3. Оргкомитет Євробачення: зверталися (скрин 3) https://***.ch/news/2023/05/statement-from-the-european-broadcasting-union-on-president-zelensky-and-the-eurovision-song-contest
4. як ця брехня та дії влади задовбали та принижують країну. (скрин 1)
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13.05.2023 09:54 Відповісти
це ще найменша зелена брехня...
ви колись бачили і де зеленого не брехливого?
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13.05.2023 10:34 Відповісти
Бачила зелю, в якого під час інтерв'ю випав навушник. Він намагався його запхнути назад, щоб сказати щось путнє і не виглядати косноізичним дурачком- але марно.
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13.05.2023 10:40 Відповісти
Продажні продалися
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13.05.2023 09:57 Відповісти
"дотримання ними статусу суворого нейтралітету під час участі в цих змаганнях" - шо за *****? Якщо вже так хочуть виступати, то як мінімум мають зобов'язатися публічно засуджувати війну і в разі "перефарбовування" у майбутньому мають автоматично отримати дискваліфікацію років на десять. Бо ж ці підари потім повернуться в рашку і будуть розказувати як їм було тяжко і як жалко "бєдних мальчіков, коториє борятся с нацистамі".
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13.05.2023 10:00 Відповісти
мок мудаки запрошували б всіх фашистів з усіх країн
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13.05.2023 10:08 Відповісти
Парашники и Полупарашники теперь уже нейтральные... тут ошибка они заднеприводные
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13.05.2023 10:20 Відповісти
Кончений світ
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13.05.2023 10:23 Відповісти
я б не звертав свою недолугість, опусканієм паперу з хрестиком за ідіота,
на весь світ... - не знімайте з себе ************...
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13.05.2023 10:37 Відповісти
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13.05.2023 10:55 Відповісти
на майбутньому суді цим корупціонерам дати хоча б років по10. Ці так звані спортивні організації однозначно розформувати.
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13.05.2023 11:09 Відповісти
Демократи в ЄС закінчуєюься там, де починаються рублі кремля і їм пох на війну і тим більше на Україну, поки в Україні не буде ядерної зброї всі ці друзі-демократи продовжуватимуть терти о нас ноги.
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13.05.2023 13:02 Відповісти
 
 