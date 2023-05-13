ЗСУ потіснили росіян під Бахмутом, звільнивши щонайменше 1 км території, - британська розвідка

Українські сили повернули собі щонайменше кілометр території у південній частині Бахмута. Росіяни з 72 ОМСБр, відомі поганою боєздатністю та низьким моральним духом, відступили.

Про це йдеться у зведенні розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Її дані підтвердили, що 72 ОМСБр Росії безладно відійшли зі своїх позицій на півдні Бахмута.

72 ОМСБр входить до складу 3-го армійського корпусу Росії - формування, створеного восени 2023 року, яке переслідують звинувачення у низькому моральному дусі та обмеженій боєздатності.

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"Його розгортання в такому складному і оперативно важливому секторі підкреслює гостру нестачу надійних бойових підрозділів у Росії", - зазначили в розвідці.