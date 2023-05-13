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Новини Війна
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ЗСУ потіснили росіян під Бахмутом, звільнивши щонайменше 1 км території, - британська розвідка

бахмут

Українські сили повернули собі щонайменше кілометр території у південній частині Бахмута. Росіяни з 72 ОМСБр, відомі поганою боєздатністю та низьким моральним духом, відступили.

Про це йдеться у зведенні розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Її дані підтвердили, що 72 ОМСБр Росії безладно відійшли зі своїх позицій на півдні Бахмута.

72 ОМСБр входить до складу 3-го армійського корпусу Росії - формування, створеного восени 2023 року, яке переслідують звинувачення у низькому моральному дусі та обмеженій боєздатності.

Читайте: ЗСУ за рахунок локальних контратак досягли успіхів на північний захід від Бахмуту, - ISW

"Його розгортання в такому складному і оперативно важливому секторі підкреслює гостру нестачу надійних бойових підрозділів у Росії", - зазначили в розвідці.

Автор: 

Велика Британія (5565) розвідка (3857) Бахмут (1559)


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Топ коментарі
+19
5 кв км звільнено і закрито питання дороги життя. Її зберегли як біля Хромове так і на іншому рубежі. ЗСУ повертаються дорогою, яку своєю кровью і життям проклали захисники Фортеці Бахмут. Залишайтесь живими
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13.05.2023 10:19
+14
Если с Бахмута начнется конец РФ в Украине такой город обязан быть восстановлен и получить статус областного центра а не гребанный Даунецк..
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13.05.2023 10:24
+1
извините лапти ,подвиньтесь
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13.05.2023 10:33
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5 кв км звільнено і закрито питання дороги життя. Її зберегли як біля Хромове так і на іншому рубежі. ЗСУ повертаються дорогою, яку своєю кровью і життям проклали захисники Фортеці Бахмут. Залишайтесь живими
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13.05.2023 10:19 Відповісти
З цими кілометрами нічого не зрозуміло: звільнили 1 км куди? Вглиб, по фронту, по площі.
Дякую за пояснення.
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13.05.2023 11:11 Відповісти
Це вже другорядне питання, головне, що це - кілометри української землі. Інше важливе, виключно з огляду військової тактики.
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13.05.2023 13:01 Відповісти
Если с Бахмута начнется конец РФ в Украине такой город обязан быть восстановлен и получить статус областного центра а не гребанный Даунецк..
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13.05.2023 10:24 Відповісти
Донецк должен стать Кривым Рогом обновленной Донецкой области.
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13.05.2023 10:27 Відповісти
Пусть столицей будет Краматорск. А Луганщины Лисичанск.
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13.05.2023 10:55 Відповісти
Білогорівка!
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13.05.2023 11:20 Відповісти
Бахмутська область, після 14 місяців захисту - дуже добрий топонімічний хід для "збиття гонору" усіх майбутніх "кормільців України". І нічого, взагалі, не вкладати в Донецьк. І водогін туди не відновлювати - це прокляте місце, воно повинне стати "містом-привидом"...
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13.05.2023 13:59 Відповісти
извините лапти ,подвиньтесь
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13.05.2023 10:33 Відповісти
Британська розвідка як завжди на висоті.
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13.05.2023 10:59 Відповісти
Британская разведка отлично сработала. С учётом того, что боец ВСУ записал видео с этой информации ещё несколько дней назад.
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13.05.2023 11:25 Відповісти
У кацапів "побєдоносний" Drap nach Osten. Орки, гойда на хер!
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13.05.2023 12:59 Відповісти
 
 