Атака дронами на Київщину: влучань не зафіксовано, внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок, - ОВА
Ніч, що минула, знову була неспокійною на Київщині. Російські окупанти вчергове атакували область з використанням БпЛА.
Про це повідомив глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нічна тривога тривала понад дві години. Активно працювала ППО. Влучань не зафіксовано. На щастя, постраждалих також немає", - йдеться у повідомленні.
За словами Кравченка, внаслідок падіння уламків в одній із громад був пошкоджений приватний будинок та господарська споруда.
"Пошкодження незначні - паркан, фасад, вікна будівлі. Ми не залишимо людей у біді і сприятимемо з відновленням пошкодженого майна. Дякуємо захисникам за стійкість та професійну роботу!", - резюмує очільник регіону.
Повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.
Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста. Своєю чергою голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім написав про пожежу у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу.
Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.
За даними Повітряних сил, знищено 17 ворожих "шахедів" із 21 запущеного.
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