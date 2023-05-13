Атака дронами на Київщину: влучань не зафіксовано, внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок, - ОВА

Ніч, що минула, знову була неспокійною на Київщині. Російські окупанти вчергове атакували область з використанням БпЛА.

Про це повідомив глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічна тривога тривала понад дві години. Активно працювала ППО. Влучань не зафіксовано. На щастя, постраждалих також немає", - йдеться у повідомленні.

За словами Кравченка, внаслідок падіння уламків в одній із громад був пошкоджений приватний будинок та господарська споруда.

"Пошкодження незначні - паркан, фасад, вікна будівлі. Ми не залишимо людей у біді і сприятимемо з відновленням пошкодженого майна. Дякуємо захисникам за стійкість та професійну роботу!", - резюмує очільник регіону.

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Повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста. Своєю чергою голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім написав про пожежу у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу.

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.

За даними Повітряних сил, знищено 17 ворожих "шахедів" із 21 запущеного.