ЗСУ на Бахмутському напрямку просунулися ще на 300 метрів у глибину ворога, - Череватий
Українські військові продовжують відкидати окупантів на Бахмутському напрямку. ЗСУ вдалося просунутися ще на 300 метрів у глибину ворога.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"За сьогодні на деяких ділянках вдалося нашим підрозділам пройти на глибину до 300 метрів. Найголовніше у результаті цієї оборонної операції - це постійно наноситься удар по ворогу, знищується його жива сила і техніка", - сказав Череватий.
Він зазначив, що просування ЗСУ відбувається у рамках оборонної операції. Українські військові проводять певні контрнаступальні дії.
За словами Череватого, українське командування розглядає можливість оточення російських окупантів у Бахмуті, оскільки ЗСУ мають певні успіхи на флангах. Проте все залежить від ситуації на полі бою.
За оцінками британської розвідки, українські сили повернули собі щонайменше кілометр території у південній частині Бахмута. Росіяни з 72 ОМСБр, відомі поганою боєздатністю та низьким моральним духом, відступили.
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а зараз всі кажуть, що ніхто не дивиться, а мільярдів на це гівно все більше витрачається
Чи ти дивишься?
Нах ему ни та земля не упала, ни его наемники-трупаки.
Это идет интенсивная раскрутка будущего кандидата на пост президента россии. И надо сказать, что предвыборная кампания проводится очень успешно, потому что по состоянию на сегодня по своему неофициальному рейтингу Пригожин потеснил вниз и Шойгу, и Герасимова и Патрушева и встал вровень с путиным, на которого тоже, впрочем, уже поплевывает.
Пробный шар запущен, впервые за все 24 года власти путина на него так откровенно наезжают и даже открыто оскорбляют. Назвали Пригожин путина "дедушка-мудак", а тот сделал вид, что не заметил. Может и не заметил, зато другие заметили... И сделали выводы.
Ще ворог застосовує снайперів,які невидимі для наших бійців...Треба відповідно діяти,щоб не було втрат особового складу.
Российская пропагандистская машина готовит очередное ИПСО, на фоне успешных контратак СОУ в районе Бахмута.
Задача ИПСО - распространение большого количества текстового (комментарии, статьи, рассказы с мест событий) контента, а так же видео и аудио о "колоссальных" потерях ВСУ.
Цель - создание впечатления, что продвижение в районе Бахмута СОУ даётся "огромными" потерями и себя совершенно не оправдывает. Это должно, с одной стороны, минимизировать негативный эффект от поражений в российском сегменте и деморализовать украинский сегмент, в который так же интегрируют ИПСО.
В ходе исполнения ИПСО будет использован имеющийся у РОВ трофейный реквизит, начиная от формы ВСУ (узнаваемый пиксель и шевроны) и заканчивая техникой. Преимущественно, для убедительности, будет использована трофейная западная техника, Saxon, М113 и HMMWV.
Параллельно эту волну будут поддерживать как в российских СМИ, так и западные пророссийские ретрансляторы, такие как полковник МакГрегор, подполковник Дениел Дэвис, кандидат в президенты США Кеннеди мл. и прочие вещуны российской пропаганды.
Сохраняйте информационную гигиену!
Цікаво скільки орків здохло?
Украина, по предварительным данным, вновь применила англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска в субботу.
там всё чётко и без ермаковщины