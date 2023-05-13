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Новини Війна
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ЗСУ на Бахмутському напрямку просунулися ще на 300 метрів у глибину ворога, - Череватий

бахмут

Українські військові продовжують відкидати окупантів на Бахмутському напрямку. ЗСУ вдалося просунутися ще на 300 метрів у глибину ворога.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За сьогодні на деяких ділянках вдалося нашим підрозділам пройти на глибину до 300 метрів. Найголовніше у результаті цієї оборонної операції - це постійно наноситься удар по ворогу, знищується його жива сила і техніка", - сказав Череватий.

Він зазначив, що просування ЗСУ відбувається у рамках оборонної операції. Українські військові проводять певні контрнаступальні дії.

За словами Череватого, українське командування розглядає можливість оточення російських окупантів у Бахмуті, оскільки ЗСУ мають певні успіхи на флангах. Проте все залежить від ситуації на полі бою.

Також читайте: ЗСУ за рахунок локальних контратак досягли успіхів на північний захід від Бахмуту, - ISW

За оцінками британської розвідки, українські сили повернули собі щонайменше кілометр території у південній частині Бахмута. Росіяни з 72 ОМСБр, відомі поганою боєздатністю та низьким моральним духом, відступили.

Автор: 

Бахмут (1559) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+22
можна людей інформувати, не згадуючи телемарафон, бо тхне і остогидло це єрмаковське кубло чути?
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13.05.2023 11:11
+16
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.05.2023 11:17
+15
Луганськ Ювілейний,ранкова бавовна
Цікаво скільки орків здохло?
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13.05.2023 11:23
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Краще дохлими касапами вимірюйте..
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13.05.2023 11:10 Відповісти
можна людей інформувати, не згадуючи телемарафон, бо тхне і остогидло це єрмаковське кубло чути?
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13.05.2023 11:11 Відповісти
Так не дивись і буде тобі спокій. Я і дружина маємо Віасат і то телевізор не вмикаємо. Нам достатньо того, що є в світовій мережі.
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13.05.2023 11:42 Відповісти
та я не дивлюся! ЗЕ тебе з дружиною хвилююся
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13.05.2023 11:48 Відповісти
тебе хтось змушує,
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13.05.2023 11:47 Відповісти
перший місяць війни дивився!
а зараз всі кажуть, що ніхто не дивиться, а мільярдів на це гівно все більше витрачається
Чи ти дивишься?
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13.05.2023 11:49 Відповісти
Лысая баба за эти 300 метров пару тысяч своих зеков положил .Лучше бы сидел этот упырь в Африке. потому как скоро и ему билет на концерт Кабздона прилетит
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13.05.2023 11:15 Відповісти
Ні. Лучє білєт.
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13.05.2023 11:49 Відповісти
Вы наивный человек, если думаете, что он за землю борется.
Нах ему ни та земля не упала, ни его наемники-трупаки.
Это идет интенсивная раскрутка будущего кандидата на пост президента россии. И надо сказать, что предвыборная кампания проводится очень успешно, потому что по состоянию на сегодня по своему неофициальному рейтингу Пригожин потеснил вниз и Шойгу, и Герасимова и Патрушева и встал вровень с путиным, на которого тоже, впрочем, уже поплевывает.
Пробный шар запущен, впервые за все 24 года власти путина на него так откровенно наезжают и даже открыто оскорбляют. Назвали Пригожин путина "дедушка-мудак", а тот сделал вид, что не заметил. Может и не заметил, зато другие заметили... И сделали выводы.
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13.05.2023 11:49 Відповісти
На раше рейтинг штука условная и мифическая, случайный человек не пройдет чарез сито ЧК
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13.05.2023 12:07 Відповісти
нет на параше никакого рейтинга, покажут пару пропагандистских выпусков и сделают голоса опять 146% пригожин - обезъяна прутня, полностью, врятли он будет его теснить, про дедушку это было про герасимова или шойгу.
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13.05.2023 12:25 Відповісти
я вже не раз казав що такий нелюд має стати презом в параші вони на це ЦІЛКОВИТО заслужили
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13.05.2023 12:34 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.05.2023 11:17 Відповісти
Так,оркам треба відповідати їхніми ж методами - гатити великими калібрами по командним пунктам,скупченню...
Ще ворог застосовує снайперів,які невидимі для наших бійців...Треба відповідно діяти,щоб не було втрат особового складу.
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13.05.2023 11:17 Відповісти
https://t.me/zloyodessit Александр Коваленко

Российская пропагандистская машина готовит очередное ИПСО, на фоне успешных контратак СОУ в районе Бахмута.

Задача ИПСО - распространение большого количества текстового (комментарии, статьи, рассказы с мест событий) контента, а так же видео и аудио о "колоссальных" потерях ВСУ.

Цель - создание впечатления, что продвижение в районе Бахмута СОУ даётся "огромными" потерями и себя совершенно не оправдывает. Это должно, с одной стороны, минимизировать негативный эффект от поражений в российском сегменте и деморализовать украинский сегмент, в который так же интегрируют ИПСО.

В ходе исполнения ИПСО будет использован имеющийся у РОВ трофейный реквизит, начиная от формы ВСУ (узнаваемый пиксель и шевроны) и заканчивая техникой. Преимущественно, для убедительности, будет использована трофейная западная техника, Saxon, М113 и HMMWV.

Параллельно эту волну будут поддерживать как в российских СМИ, так и западные пророссийские ретрансляторы, такие как полковник МакГрегор, подполковник Дениел Дэвис, кандидат в президенты США Кеннеди мл. и прочие вещуны российской пропаганды.

Сохраняйте информационную гигиену!
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13.05.2023 11:18 Відповісти
ага
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13.05.2023 11:22 Відповісти
Тут, в коментах, теж вистачає професійних і добровільних підорасів, які з насолодою ******* пердіти про наші втрати.
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13.05.2023 11:45 Відповісти
Луганськ Ювілейний,ранкова бавовна
Цікаво скільки орків здохло?
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13.05.2023 11:23 Відповісти
Доброго ранку, бережіть себе. І пишіть частіше.
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13.05.2023 12:04 Відповісти
Дякую🤝..Пишимо відразу як тільки є позитивні новини
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13.05.2023 12:07 Відповісти
Москва, 13 мая - АиФ-Москва.

Украина, по предварительным данным, вновь применила англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска в субботу.
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13.05.2023 12:13 Відповісти
скількиб не здохло - мало.
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13.05.2023 12:21 Відповісти
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13.05.2023 12:04 Відповісти
смотрите польскую карту newsmap.pl
там всё чётко и без ермаковщины
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13.05.2023 12:15 Відповісти
И что там смотреть???
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13.05.2023 12:18 Відповісти
пишуть шо офіційна інфа поки стримана, насправді пройшли більше і рух триває.
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13.05.2023 12:20 Відповісти
я так понимаю-наступление началось
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13.05.2023 12:39 Відповісти
 
 