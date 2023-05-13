Зеленський повідомив про важливий для перемоги візит у Рим: Зустрічі з Маттареллою, Мелоні та Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський повідомив про свій візит у Рим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

"Рим. Зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою, Премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України", - зазначив Зеленський. Він не уточнив, чи це заплановані зустрічі, чи вони вже відбулися.

Наразі це вся офіційна інформація щодо візиту глави держави до Італії.

Своєю чергою глава Офісу Президента Андрій Єрмак уточнив, що в Італії відбудуться зустрічі Володимира Зеленського з Президентом Серджо Маттареллою, а також Премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском.

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