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Новини Війна
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Зеленський повідомив про важливий для перемоги візит у Рим: Зустрічі з Маттареллою, Мелоні та Папою Римським

володимир,зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про свій візит у Рим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського. 

"Рим. Зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою, Премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України", - зазначив Зеленський. Він не уточнив, чи це заплановані зустрічі, чи вони вже відбулися.

Наразі це вся офіційна інформація щодо візиту глави держави до Італії.

Своєю чергою глава Офісу Президента Андрій Єрмак уточнив, що в Італії відбудуться зустрічі Володимира Зеленського з Президентом Серджо Маттареллою, а також Премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський може поїхати в Італію 13 травня. Планує зустрітися з прем’єркою Мелоні і Папою Римським Франциском, - ANSA

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Італія (1565) Папа Римський (311) Мелоні Джорджа (133)


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Топ коментарі
+14
Єрмак також разом із Зеленським в турне по Європі?
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13.05.2023 11:46
+14
В зеленій голові тільки бабло, і тільки для себе, а також овації акваріумних рибо
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13.05.2023 11:47
+10
Реалізація таємного мирного плану папи в дії?
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13.05.2023 11:34
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Реалізація таємного мирного плану папи в дії?
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13.05.2023 11:34 Відповісти
Ні... це Папа кРимський з моцареллою...
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13.05.2023 11:48 Відповісти
Це реалізація кремлівського таємного мирного плану в дії.
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13.05.2023 12:15 Відповісти
Тільки хотів про це написати 😕
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13.05.2023 11:49 Відповісти
Зеленського в Італію тягне бажання припинити війну.

Юридичну.

І Україна тут ні до чого.

Мова йде про розподіл майна цікавої фірми San Tommaso SRL ( там і його особиста вілла) 😧
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13.05.2023 13:52 Відповісти
i зустрiч з мамою Римською Риммою...
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13.05.2023 11:50 Відповісти
ні, бо мазе+фазе лідора вЗесвіту, насолоджуються історичною батьківщиною, що не віддає "своїх" крадіїв та збоченців...
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13.05.2023 11:58 Відповісти
от бачиш, ти вже i маршрут знаєш. минулого разу вiн став на лижi в "Буковелi", а опинився в Оманi.
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13.05.2023 12:13 Відповісти
я, вас чимось образив, доповнюючи?
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13.05.2023 12:25 Відповісти
нi, в жодному разi. якщо щось не так, то вибачте. просто хотiв нагадати "несповідимі шляхи господні"(с)
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13.05.2023 12:30 Відповісти
неОПовідимі також як і асфальтизація заради "оборони"...
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13.05.2023 12:37 Відповісти
Для перемоги потрібно забути про схематози на дорогах та різних фондах, відкатах, за нагрівання на державних закупівлях та гуманітарках наліво. А засвітити в зельоній голові гасло "Все для фронту, все для перемоги". А не тягнути війну, бо перемога принесе звіздєць безкарному правлінню.
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13.05.2023 11:42 Відповісти
Роскажіть коту, що красти м'ясо не можна. Вихлоп буде дієвіший
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13.05.2023 12:33 Відповісти
Єрмак також разом із Зеленським в турне по Європі?
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13.05.2023 11:46 Відповісти
Хтось же має контролювати найвеличніВшивого лідета **********.
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13.05.2023 12:33 Відповісти
В зеленій голові тільки бабло, і тільки для себе, а також овації акваріумних рибо
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13.05.2023 11:47 Відповісти
Бабло треба на це...
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13.05.2023 11:55 Відповісти
Клоунське посміховисько поїхало в Італію погрітися на морі , а не про щось там домовлятися. А може віллу свою вирішив продати аби після перемоги її не конфіскували.
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13.05.2023 11:49 Відповісти
"тiха українская ночь, но дєньги надо пєрєпрятать.."(с)
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13.05.2023 12:22 Відповісти
Погреться не удастся, по всей макаронии дожди и 16 градусов в Риме.
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13.05.2023 12:32 Відповісти
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13.05.2023 11:52 Відповісти
Що за пабліки кацапські? Дай посилання.
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13.05.2023 12:15 Відповісти
Перший раз чую щоб у вертольоті була катапульта.
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13.05.2023 12:32 Відповісти
Є. Не пам'ятаю в яких. Лопасті відстрілюються, тоді катапульта спрацьовує.
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13.05.2023 12:34 Відповісти
5 балів !
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13.05.2023 12:42 Відповісти
є,у ка-52 точно,та й ніби у мі-28 теж,спочатку відстріл лопастей,і зразу після цього спрацьовують катапульти
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13.05.2023 14:00 Відповісти
Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро
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13.05.2023 11:54 Відповісти
Щира подяка нашим німецьким друзям за допомогу.
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13.05.2023 12:35 Відповісти
Хто б сумнівався - без зустрічи з папою перемоги не буде . Єрмак знає , що каже .
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13.05.2023 11:59 Відповісти
КОНСТІТУЦІЯ
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13.05.2023 12:00 Відповісти
Ватікан наповнений кацапськими-гуньдяєвськими-фсб-шними грошима! Це загально відомий факт. Отже нічого доброго для України від цих "підкилимних" переговорів не чекайте. Навпаки, треба бути на сторожі. А Папа-Франциск це Іуда з Аргентини, тому кращий результат для Ураїни в даному конкретному випадку це відсутність результату.
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13.05.2023 12:11 Відповісти
загально відомий фак- це хіба не ти?
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13.05.2023 12:30 Відповісти
Чогось кинулось -- зустріч з Моторолою -- ше якось зарано .
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13.05.2023 12:13 Відповісти
А для чого з прикацапленим папою зустрічатися? Шукають нові шляхи для заморозки війни?
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13.05.2023 12:21 Відповісти
яке воно кончене..це янелох,гамноралісімус,у мене є пістолет я вмію стріляти!
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13.05.2023 12:22 Відповісти
Головне нехай намалює портрет де воно з папою буде...
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13.05.2023 12:26 Відповісти
Він що, тоді костюм у єрмака позичав?
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13.05.2023 12:44 Відповісти
Кастюм купувався на виріст
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13.05.2023 14:03 Відповісти
04 це не даунецький номер, це дніпропетровський.
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13.05.2023 12:54 Відповісти
Дніпропетровський 05.
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13.05.2023 12:55 Відповісти
03 Волинський, 04 Дніпропетровський, 05 Донецький, старі номери-коди регіонів, саме тоді він заміж і виходив.
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13.05.2023 12:58 Відповісти
https://bazar.ua/uk/blog/nomera-mashin-kody-oblastej-nomerov-avtomobilej-v-ukraine-30.html
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13.05.2023 13:00 Відповісти
Ой, Вава.
"Основну роботу з написання промов для президента проводить Литвин. Саме він є автором більшої частини виступів Зеленського перед зарубіжною публікою. Про цю роль Литвина писали навіть закордонні видання, зокрема британська The Guardian."
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13.05.2023 12:45 Відповісти
Саме так - всі тексти потерпілого готуються Литвином 😠
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13.05.2023 14:01 Відповісти
Пастер Шлаг дасть Штірзєлі шифровку від пуйтлєра. Агент Єрмейхман проконтролює
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13.05.2023 12:52 Відповісти
Всі дії його важливі, змістовні, потужні, рішучі... Не даремно він лідер всіх часів та народів. А насправді всі дії його безглузді, емоційні, рефлекторні, пусто-порожні... Не даремно він блаЗЕнь.
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13.05.2023 13:00 Відповісти
"Запасной аэродром" готовит?
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13.05.2023 13:22 Відповісти
Зелепук нарешті знайшов банк у Ватикані куди можна скидати бабло, під прикриттям папи саме то.
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13.05.2023 14:11 Відповісти
Мабуть, навідався, щоб зняти показники з лічильників в будинках, Ленка послала, бо заборгували квартиранти, що мешкають у їх будинках в Італії….
На рахамі надії не має, може перепродати цілий будинок, ************ абрамовичу…. Це ж як білоруський бітум чи енергетика, на раз!….
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13.05.2023 14:54 Відповісти
 
 