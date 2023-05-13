Зеленський повідомив про важливий для перемоги візит у Рим: Зустрічі з Маттареллою, Мелоні та Папою Римським
Президент України Володимир Зеленський повідомив про свій візит у Рим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
"Рим. Зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою, Премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України", - зазначив Зеленський. Він не уточнив, чи це заплановані зустрічі, чи вони вже відбулися.
Наразі це вся офіційна інформація щодо візиту глави держави до Італії.
Своєю чергою глава Офісу Президента Андрій Єрмак уточнив, що в Італії відбудуться зустрічі Володимира Зеленського з Президентом Серджо Маттареллою, а також Премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском.
Топ коментарі
+14 Silent Crag
показати весь коментар13.05.2023 11:46
+14 Володимир Подольський
показати весь коментар13.05.2023 11:47
+10 Андрей Дрофяк #554673
показати весь коментар13.05.2023 11:34
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Юридичну.
І Україна тут ні до чого.
Мова йде про розподіл майна цікавої фірми San Tommaso SRL ( там і його особиста вілла) 😧
РимськоюРиммою...
"Основну роботу з написання промов для президента проводить Литвин. Саме він є автором більшої частини виступів Зеленського перед зарубіжною публікою. Про цю роль Литвина писали навіть закордонні видання, зокрема британська The Guardian."
На рахамі надії не має, може перепродати цілий будинок, ************ абрамовичу…. Це ж як білоруський бітум чи енергетика, на раз!….