Атака дронами на Хмельниччину: 21 людина постраждала, двоє госпіталізовано. Оцінюються завдані збитки

Сьогодні ворог вчергове атакував Хмельниччину ударним дроном, влучивши в один із об’єктів критичної інфраструктури області, який розташований поза межами населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

Як зазначається, станом на зараз маємо 21-у постраждалу особу. Двоє з них госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу та переведено на амбулаторне лікування.

"В населених пунктах, які знаходяться поблизу від епіцентру удару, потужними вибуховими хвилями завдано пошкоджень цивільним об‘єктам: вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи. Зокрема, пошкоджено навчальні, медичні та культурні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, на місці атаки працюють спецслужби, проводиться оцінка завданих збитків та відбувається попередня підготовка для відновлення пошкодженого майна.

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Нагадаємо, спершу повідомлялося, що 5 людей в облцентрі поранені уламками скла. Згодом кількість постраждалих зросла до 11.

У ніч на 13 травня росіяни атакували Україну з використанням дронів-камікадзе.

Повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста. Своєю чергою голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім написав про пожежу у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу.

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.

За даними Повітряних сил, знищено 17 ворожих "шахедів" із 21 запущеного.