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Атака дронами на Хмельниччину: 21 людина постраждала, двоє госпіталізовано. Оцінюються завдані збитки

хмельницький

Сьогодні ворог вчергове атакував Хмельниччину ударним дроном, влучивши в один із об’єктів критичної інфраструктури області, який розташований поза межами населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

Як зазначається, станом на зараз маємо 21-у постраждалу особу. Двоє з них госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу та переведено на амбулаторне лікування.

"В населених пунктах, які знаходяться поблизу від епіцентру удару, потужними вибуховими хвилями завдано пошкоджень цивільним об‘єктам: вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи. Зокрема, пошкоджено навчальні, медичні та культурні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, на місці атаки працюють спецслужби, проводиться оцінка завданих збитків та відбувається попередня підготовка для відновлення пошкодженого майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічного обстрілу Хмельницького. ВIДЕО

Нагадаємо, спершу повідомлялося, що 5 людей в облцентрі поранені уламками скла. Згодом кількість постраждалих зросла до 11. 

У ніч на 13 травня росіяни атакували Україну з використанням дронів-камікадзе.

Повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста. Своєю чергою голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім написав про пожежу у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу.

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.

За даними Повітряних сил, знищено 17 ворожих "шахедів" із 21 запущеного.

Автор: 

обстріл (28339) Хмельницький (405)


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Топ коментарі
+18
Можно говорить правду своим гражданам, а не рассказывать на зе-марафоне, как все прекрасно. Попали в склад боеприпасов, нефтехранилище или еще куда то. Россияне прекрасно знают куда целились, так что скрывать нету смысла.
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13.05.2023 12:52
+16
Приліт по критичній інфраструктурі створив настільки потужну вибухову хвилю? Здається хтось просто киздить.
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13.05.2023 12:45
+16
Про цей об'єкт рашисти знали бо він ще за "совка" побудований, але раніше його ігнорували і раптом "згадали". Явно працює їх людина або безпосередньо на об'єкті, або серед високопосадовців, які мають доступ до важливої інформації.
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13.05.2023 13:49
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Приліт по критичній інфраструктурі створив настільки потужну вибухову хвилю? Здається хтось просто киздить.
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13.05.2023 12:45 Відповісти
А що накажете робити? Щоб влада детально розповіла про приліт (чи скільки їх там), надала знімки і точний опис пошкоджень?
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13.05.2023 12:49 Відповісти
так то ж товарисч майор мониторит, не обращайте внимание.
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13.05.2023 12:52 Відповісти
Дивись далі зє-марафон, не відволікайся
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13.05.2023 13:14 Відповісти
Ну хто б сумнівався, що прибічник перта втримається вилити чергову порцію бруду...
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13.05.2023 18:29 Відповісти
Можно говорить правду своим гражданам, а не рассказывать на зе-марафоне, как все прекрасно. Попали в склад боеприпасов, нефтехранилище или еще куда то. Россияне прекрасно знают куда целились, так что скрывать нету смысла.
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13.05.2023 12:52 Відповісти
вони знають, куди цілились -бо хтось з "патріотів" підказку дав. але не знають точно куди попали. проте тепер вже знають.
а буде легше пересічному громадянину України знати, що накрився якийсь, наприклад , склад ***********?
ми і так розуміємо: це - війна, і втрати зброї є і в нас. москалі не такі вже ідіоти, як хотілось би бачити "марафонцям"
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13.05.2023 16:58 Відповісти
Кому війна, а кому пох ... як ці дифіцитні ********** зберігати - в одному місці чи в різних. Сміємось над кацапами, а наші недолугі начальники роблять те саме. Може досить?
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13.05.2023 20:29 Відповісти
сраисяне знают куда целились, но не знают, попали или нет до тех пор, пока такие мудаки как ты и тебе подобные не вывалют "фоточки" в интернет.
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14.05.2023 01:10 Відповісти
Краще гірка правда. Кацапи прекрасно знають, куди вони попали, вже написали на своїх ресурсах і зловтішаються в коментарях.
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13.05.2023 13:42 Відповісти
а що написали?
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13.05.2023 17:00 Відповісти
угу, на своих сресурсах эти воши написали то, что им вывалили в сеть украинские гниды.
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14.05.2023 01:12 Відповісти
І по відео з повторою детонаціею також було не схоже, що в умовний трансформатор. І це ж якась падла знала що там ховають і навела
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13.05.2023 12:50 Відповісти
Шахедів було більше, ніж два, але вони були для відволікання ППО; а в склади зайшла ракета. А тут керовники таке звиздять, ніби касапи не знають, куди і скільки вони направили... Хреново те, що наші досі не знають, хто наводить... бо як тільки завезуть - так одразу прилітає, що в місті, що в навколішніх селах.
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13.05.2023 13:36 Відповісти
Про цей об'єкт рашисти знали бо він ще за "совка" побудований, але раніше його ігнорували і раптом "згадали". Явно працює їх людина або безпосередньо на об'єкті, або серед високопосадовців, які мають доступ до важливої інформації.
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13.05.2023 13:49 Відповісти
УПЦ-МП?
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13.05.2023 14:08 Відповісти
та напевне що з адміністрації; або совок-відставник, який досі має звязки з поінформованими... Кажуть в народі, що одного такого пов'язали вже, коли був прильот по в/ч, яка... ну не буду нариватися на видалення цього коменту, як в інфі, що повідомляла про той приліт (з жертвами)...
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13.05.2023 14:18 Відповісти
Радив би все звозити відразу на Банкову. Там все буде у повному сохрані, судячи з того, наскільки захищено Київ.
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13.05.2023 15:02 Відповісти
А над Киевом всё сбивают, наверное там критической инфрастуктуры больше.
Особенно в районе Печерска или новой трассы на Обухов ...
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13.05.2023 12:48 Відповісти
свята правда!
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13.05.2023 17:01 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.05.2023 12:55 Відповісти
Треба більше, ніж в семеро, бо не відчують, гади.
Ви бачили як вони живуть, там ще нічого після другої світової не ремонтувалось.
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13.05.2023 13:37 Відповісти
Газовий резервуар, нафтобаза за Гречаними.
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13.05.2023 13:15 Відповісти
Так . Нафтобаза .. І тут вже немає чого приховувати бо кацапня знає куди влучила , і вже опублікувала в своїх соцмережах відео вибуху . https://t.me/m0sc0wcalling/24019
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13.05.2023 13:40 Відповісти
Детонація на нафтобазі? Схоже, приліт був не один і не тільки туди.
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13.05.2023 13:44 Відповісти
Та а що тут гадати . ? Коли кацапня навіть точні координати нафтобази опублікувала - OSINT https://t.me/m0sc0wcalling/24019 видео удара по Хмельницкому показала, что прилёт был по нефтебазе (49.442828, 26.937838).
https://t.me/m0sc0wcalling/24023?single
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13.05.2023 13:57 Відповісти
и как кацапня узнала? А, подождите, это ж какой-то тупой хахол поспешил апиридить всех и вывалить свои фоточки в сеть - первынах! Вот этим и воспользовались казламордые. А ведь миллион раз уже сказано долбодятлам НЕ ПОСТИТЕ результаты обстрелов, дэбилы епаные!
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14.05.2023 01:15 Відповісти
Ні, не нафтобаза. Хмельничани в курсі, що там за об'єкт і рашисти теж.
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13.05.2023 13:51 Відповісти
Тилові криси відоси заливають навипередки, знаю вже одну таку тепер немає не інтернету не хати. Бог не фраєр. Наводчикі буєви для чого рашистам полегшуєте розвідку?
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13.05.2023 13:53 Відповісти
Коли завила сирена, моя **** влаштувала розгардіяш, розбудила, подумав, що вона хоче "до вітру". Вивів... Чув віддалені звуки вибухів - подумав, що наша ППО (з ОВА ще вночі підтвердили в FB, що збили пару шахедів). А потім хороший такий вибух, спочатку спалах (не зрозумів звідки), через 5сек - такий хороший звук з ударною хвилею, розбудив решту народу, повибігали, на балкони повиходили. А потім на протязі години ще півдюжини (а то й більше); напевне, це була детонація...
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13.05.2023 14:03 Відповісти
"Детонували" напівпорожні баки з випарами бензину.
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13.05.2023 14:28 Відповісти
З двох літаків і гелікоптерів також ржуть твої кацапи?
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13.05.2023 19:03 Відповісти
Они такие же мои, как и твои.
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13.05.2023 21:03 Відповісти
Пиши людською мовою, бо мені ліньки кожен раз користуватись гуглоперекладачем.
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13.05.2023 21:36 Відповісти
Так і я був в цих вигаданих тобою 70-ти відсотках. Але знаєш після 24 як обрубало. А такі як ти підараси ,тільки будуть прикриватись солдатами в окопах за свою малороську натуру. І не потрібно розказувати про якісь міфічні 70%, свинособачою ніколи стільки українців не розмовляло. Якщо людина після всього пздцящо зробила кацапня продовжує говорити і писати бурятською, то вона або ******* вата або просто тупе створіння з козлоподібною щелепою яке не знає мови країни в якій живе. І не пиши мені з "диванного окопу" на цій херні для одічалих. Перекладати більше не буду, як і відповідати.
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14.05.2023 00:06 Відповісти
а є, ще й такий кАнадійський довбодятел, котрому сподобалась дана новина про вибухи: ... Що з ним робити?
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14.05.2023 11:10 Відповісти
Ты просто перегоревший, глупый неудачник. Так бывает, не переэивай)
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25.05.2023 14:33 Відповісти
у кацапов сегодня день ваздушна-касмических сил. Потому и ржут, ага.
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14.05.2023 01:16 Відповісти
рашистский терроризм каким его описывал Герой Ичкерии Джохар Дудаев!Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический юридико-правовой и идеологический терроризм."
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14.05.2023 17:11 Відповісти
Загугліть статтю за 2017 від якоїсь місцевої журналюшки Анастасії Бєвз..

шукаємо заголовок

"Мало хто знає, та неподалік Хмельницького є своє зона ризику - склади з авіаційними ************." війна їде епт....

на супуниковій карті гугл повинні закривати такі речі

склади з тисяч радянських надпотужних бомб 500, 1000, але комусь невигідно..
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14.05.2023 17:29 Відповісти
 
 