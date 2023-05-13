Атака дронами на Хмельниччину: 21 людина постраждала, двоє госпіталізовано. Оцінюються завдані збитки
Сьогодні ворог вчергове атакував Хмельниччину ударним дроном, влучивши в один із об’єктів критичної інфраструктури області, який розташований поза межами населених пунктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.
Як зазначається, станом на зараз маємо 21-у постраждалу особу. Двоє з них госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу та переведено на амбулаторне лікування.
"В населених пунктах, які знаходяться поблизу від епіцентру удару, потужними вибуховими хвилями завдано пошкоджень цивільним об‘єктам: вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи. Зокрема, пошкоджено навчальні, медичні та культурні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, на місці атаки працюють спецслужби, проводиться оцінка завданих збитків та відбувається попередня підготовка для відновлення пошкодженого майна.
Нагадаємо, спершу повідомлялося, що 5 людей в облцентрі поранені уламками скла. Згодом кількість постраждалих зросла до 11.
У ніч на 13 травня росіяни атакували Україну з використанням дронів-камікадзе.
Повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.
Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста. Своєю чергою голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім написав про пожежу у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу.
Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.
За даними Повітряних сил, знищено 17 ворожих "шахедів" із 21 запущеного.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а буде легше пересічному громадянину України знати, що накрився якийсь, наприклад , склад ***********?
ми і так розуміємо: це - війна, і втрати зброї є і в нас. москалі не такі вже ідіоти, як хотілось би бачити "марафонцям"
Особенно в районе Печерска или новой трассы на Обухов ...
Ви бачили як вони живуть, там ще нічого після другої світової не ремонтувалось.
https://t.me/m0sc0wcalling/24023?single
шукаємо заголовок
"Мало хто знає, та неподалік Хмельницького є своє зона ризику - склади з авіаційними ************." війна їде епт....
на супуниковій карті гугл повинні закривати такі речі
склади з тисяч радянських надпотужних бомб 500, 1000, але комусь невигідно..