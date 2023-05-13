Окупанти завезли на Луганщину 11 бригад медиків з Башкортостану, - Центр національного спротиву
Через спротив місцевих лікарів окупанти завозять медиків з території РФ.
По це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"На тимчасово окуповані території Луганщини прибули нові медики з території РФ. Наразі це 11 бригад з Башкортостану, списки яких отримало наше підпілля. Окупанти відряджають медиків з РФ через недовіру до місцевих лікарів. Російські медики обслуговують військових з підрозділів ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Alexander Savely
показати весь коментар13.05.2023 12:50
+2 Onufri Zagloba
показати весь коментар13.05.2023 12:50
+2 Елена Мазуренко #551343
показати весь коментар13.05.2023 12:59
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Башкорти - то якісь особливі лікарі?
"Канал "Комітет башкирського спротиву" створили 21 вересня 2022 року - в день оголошення Путіним так званої часткової мобілізації в Росії".
"Активісти пропонують чоловікам Башкортостану іти у підпільну боротьбу з режимом та поширювати агітаційні листівки. Згодом з'явилися повідомлення, що вже 2 700 осіб починають створювати армію краю, для якої вже створили шеврони".
https://24tv.ua/bashkortostan-gotuyetsya-do-vihodu-rosiyi-tam-stvoryuyut-vlasnu_n2180576