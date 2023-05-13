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Окупанти завезли на Луганщину 11 бригад медиків з Башкортостану, - Центр національного спротиву

рф,окупанти,арміярф

Через спротив місцевих лікарів окупанти завозять медиків з території РФ.

По це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окуповані території Луганщини прибули нові медики з території РФ. Наразі це 11 бригад з Башкортостану, списки яких отримало наше підпілля. Окупанти відряджають медиків з РФ через недовіру до місцевих лікарів. Російські медики обслуговують військових з підрозділів ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Окупанти вивозять майно лікарень та державних установ захоплених південних регіонів України

Автор: 

лікарі (1286) Центр національного спротиву (812) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+3
«Деньги есть - Уфа гуляем, денег нет - Чишма сидим!»(с) - чого приперлися? хочете залашитись молодими i красиво виглядати в трунi?
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13.05.2023 12:50
+2
Кацапські лікарі працюють по принципу: "... скальпель...тампон... спирт ...еще спирт ... огурец...".
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13.05.2023 12:50
+2
так вони вміють лікувати подорожником
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13.05.2023 12:59
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Ну если что то прилетит - не обижайтесь. Шторм Шедоу она тупая...сверху может и не разглядеть - склад это со снарядами или госпиталь для военных, всякое бывает.
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13.05.2023 12:46 Відповісти
А чого саме з Башкортостану?
Башкорти - то якісь особливі лікарі?
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13.05.2023 12:47 Відповісти
так вони вміють лікувати подорожником
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13.05.2023 12:59 Відповісти
Звичайно... мумійо - мойо...
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13.05.2023 12:59 Відповісти
«Деньги есть - Уфа гуляем, денег нет - Чишма сидим!»(с) - чого приперлися? хочете залашитись молодими i красиво виглядати в трунi?
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13.05.2023 12:50 Відповісти
В Уфі погуляти хочеться, а дєнєх катма. Та й хто їх питав...
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13.05.2023 13:06 Відповісти
Кацапські лікарі працюють по принципу: "... скальпель...тампон... спирт ...еще спирт ... огурец...".
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13.05.2023 12:50 Відповісти
З бубнами?
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13.05.2023 13:00 Відповісти
Полікують?
"Канал "Комітет башкирського спротиву" створили 21 вересня 2022 року - в день оголошення Путіним так званої часткової мобілізації в Росії".
"Активісти пропонують чоловікам Башкортостану іти у підпільну боротьбу з режимом та поширювати агітаційні листівки. Згодом з'явилися повідомлення, що вже 2 700 осіб починають створювати армію краю, для якої вже створили шеврони".
https://24tv.ua/bashkortostan-gotuyetsya-do-vihodu-rosiyi-tam-stvoryuyut-vlasnu_n2180576
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13.05.2023 13:06 Відповісти
Башкири кажеш -- а вони ж мали з Татарами рашку ділити на бандустани -- не дозріли ще .
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13.05.2023 13:07 Відповісти
потім ці тварюки будуть розповідати: "нашим врачам в спину стреляли"
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13.05.2023 13:53 Відповісти
 
 