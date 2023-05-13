Окупанти завезли на Луганщину 11 бригад медиків з Башкортостану, - Центр національного спротиву

Через спротив місцевих лікарів окупанти завозять медиків з території РФ.

По це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окуповані території Луганщини прибули нові медики з території РФ. Наразі це 11 бригад з Башкортостану, списки яких отримало наше підпілля. Окупанти відряджають медиків з РФ через недовіру до місцевих лікарів. Російські медики обслуговують військових з підрозділів ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

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