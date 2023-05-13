Сирський про обстановку на Бахмутському напрямку: Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках, ворог втрачає техніку та живу силу

Оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу. Слава Україні та нашим героям!", - йдеться у повідомленні.

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Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що за сьогодні на деяких ділянках вдалося нашим підрозділам пройти на глибину до 300 метрів.

За оцінками британської розвідки, українські сили повернули собі щонайменше кілометр території у південній частині Бахмута. Росіяни з 72 ОМСБр, відомі поганою боєздатністю та низьким моральним духом, відступили.