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Новини Війна
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Сирський про обстановку на Бахмутському напрямку: Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках, ворог втрачає техніку та живу силу

бахмут

Оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу. Слава Україні та нашим героям!", - йдеться у повідомленні.

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Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що за сьогодні на деяких ділянках вдалося нашим підрозділам пройти на глибину до 300 метрів.

За оцінками британської розвідки, українські сили повернули собі щонайменше кілометр території у південній частині Бахмута. Росіяни з 72 ОМСБр, відомі поганою боєздатністю та низьким моральним духом, відступили.

Автор: 

Бахмут (1559) Сирський Олександр (602)


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Топ коментарі
+8
Господа, хватит противопоставлять Сирского Залужному. У них нормальные рабочие (и боевые) отношения, а критиковать ЗСУ во время войны могут только враги Украины.
Правда, эти враги из *ОПы пытаются вбить между ними (и между нами) клин, но хрен у них это выйдет.
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13.05.2023 18:12
+7
Герасимаф, Шайгу, где ***********?!!! (с)
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13.05.2023 14:42
+6
як воїни повернуть ся з фронту, то того Сирського ми з вами забудемо , чи будемо згадувати лише у зв'язку з Ермаком ((
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13.05.2023 15:37
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Хай буде ТАК!!!!!! і краще........
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13.05.2023 13:56 Відповісти
Я так і думав, що контрнаступ може починатися на Бахмуті несподівано для ворога. А коли ворог почне перекидать туди сили, то вдарять десь на півдні...
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13.05.2023 14:20 Відповісти
Герасимаф, Шайгу, где ***********?!!! (с)
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13.05.2023 14:42 Відповісти
Думаю з тих небагатьох хто виживе та залишиться, з роками коли політичні шлюхи прикриють свої пащі Сирському стоятимуть памятники ,в Києві і Харкові мінімум. На меморіалі Українському солдату - бо в армії всі віддають накази виконує лише солдат.
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13.05.2023 14:51 Відповісти
як воїни повернуть ся з фронту, то того Сирського ми з вами забудемо , чи будемо згадувати лише у зв'язку з Ермаком ((
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13.05.2023 15:37 Відповісти
Сирський - командувач ОК "Схід". Згадувати його українці будуть у звʼязку із кожною успішною військовою операцією оперативного командування "Схід".
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14.05.2023 00:26 Відповісти
Щось дуже багато згадок про Сирського чи більше нема там інших, які теж займаються цією операцією.
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13.05.2023 15:20 Відповісти
Кадр Єрмака і така ж херня як хомчак. От і всьо.
Коли непублічно військові про нього говорять у виразах себе не обмежують...
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13.05.2023 18:01 Відповісти
Херня це твій вкид, а Сирський - командувач ОК "Схід", в зоні відповідальності якого проводиться ця операція.
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14.05.2023 00:08 Відповісти
Сирський - командувач ОК "Схід". Операція в зоні відповідальності ОК "Схід".
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14.05.2023 00:06 Відповісти
В1н не т1льки командувач, а й колишн1й кацап, а 1х колишн1х не буваэ.
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14.05.2023 12:35 Відповісти
Господа, хватит противопоставлять Сирского Залужному. У них нормальные рабочие (и боевые) отношения, а критиковать ЗСУ во время войны могут только враги Украины.
Правда, эти враги из *ОПы пытаются вбить между ними (и между нами) клин, но хрен у них это выйдет.
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13.05.2023 18:12 Відповісти
Без тебя разберёмся кто *опа, а кто нормальный, каждый суслик в поле агроном.
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14.05.2023 14:10 Відповісти
Ты дырка от этой *ОПы, что это тебя так печёт? Лови тогда.
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14.05.2023 17:16 Відповісти
Нормальные это когда в армии подчиненный не лезет вперед командира.
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14.05.2023 18:10 Відповісти
Нормальные- это когда те, кто не соображают, что происходит, сидят тихо и не киздят.
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14.05.2023 18:19 Відповісти
Твій херой-наркоман - https://www.youtube.com/watch?v=PoX15P5t3PI https://www.youtube.com/watch?v=PoX15P5t3PI

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14.05.2023 18:19 Відповісти
Генерал Кривоніс про помилки та велики втрати у Бахмуті - https://www.5.ua/ru/rehyoni/nado-bilo-hotovyt-ne-prosto-podkhodi-k-bakhmutu-heneral-kryvonos-o-tom-kto-dopustyl-oshybku-v-oborone-horoda-304049.html https://www.5.ua/ru/rehyoni/nado-bilo-hotovyt-ne-prosto-podkhodi-k-bakhmutu-heneral-kryvonos-o-tom-kto-dopustyl-oshybku-v-oborone-horoda-304049.html

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14.05.2023 18:22 Відповісти
 
 