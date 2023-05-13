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У районі Бахмуту Україна потребує здійснювати приблизно 1 тис. артилерійських пострілів на день для відповіді на вогневу потужність РФ, - Боррель

боррель

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що Україна має здійснювати приблизно одну тисячу артилерійських пострілів на день у районі Бахмуту для відповіді на вогневу потужність Росії, а отже, потребує щонайменше 1 тисячу артилерійських боєприпасів на день.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Боррель сказав у межах проведення неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС та Індо-тихоокеанського міністерського форуму в Стокгольмі.

Високий представник ЄС розповів, що сьогодні на неформальній зустрічі глав МЗС міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про вимогу до Євросоюзу щодо надання більшої підтримки.

"Звичайно, ми повинні пришвидшити підтримку", - сказав Боррель.

"У районі Бахмуту, де тривають бойові дії, Україна потребує здійснювати приблизно одну тисячу артилерійських пострілів на день", - наголосив Боррель і додав, що така кількість пострілів необхідна для відповіді на вогневу потужність Росії в умовах інтенсивних бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готовий надати Україні мільйон снарядів для артилерії, - Зеленський

Боррель сказав, що у районі Бахмуту відбуваються систематичні бомбардування.

Він додав, що Євросоюз забезпечує Україну боєприпасами, але налаштований пришвидшити постачання боєприпасів.

"Оскільки поки Росія продовжує атакувати, Україна повинна оборонятися. І це була вимога, яку Кулеба презентував міністрам", - додав Боррель.

Також читайте: ЄС надасть Україні мільйон снарядів та понад тисячу ракет, - Боррель

Автор: 

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Вже пишуть що в Брянску закобзонилося три овітрянні цілі Мі-8, Мі-24 і Су-35м
Брянське ПВО ...це щось неймовірне
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13.05.2023 14:05 Відповісти
Аеропорт заглушили - тож садили як могли...
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13.05.2023 14:11 Відповісти
Там не садили - там сушка горить-палає ще у повітрі.
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13.05.2023 14:27 Відповісти
Я ж те і мав на увазі))
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13.05.2023 14:30 Відповісти
Уже 4. Ще одни су-34 став хорошим.
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13.05.2023 16:42 Відповісти
Мабуть стріляти треба ніяк касапи.. тисяча снарядів, повинно бут мінімум тисяча дохлих москалів.. а так наче в повітря гатять..
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13.05.2023 14:06 Відповісти
Раньше Боррель был тихим чиновником, а теперь каким орлом боевым стал, как его Украина вдохновила ))
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13.05.2023 14:10 Відповісти
Земля повинна горіти під ногами у орків....
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13.05.2023 15:57 Відповісти
 
 